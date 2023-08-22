Qual é o seu jeito de amar? Astrologia responde

Qual é o seu jeito de amar? Apaixonado, carinhoso ou desapegado? A Astrologia te ajuda a responder e, assim, a se conhecer melhor.
Mas para isso não adianta conhecer apenas seu signo solar ou seu Ascendente. Quando falamos de amor, é o signo de Vênus que mostra como você ama, se relaciona, o que lhe traz prazer e até como você lida com o dinheiro.
Ou seja, dependendo de onde Vênus está em seu Mapa Astral, você pode aprender muito sobre sua vida amorosa e seu lado romântico.
Além do signo ativado pelo planeta Vênus, é importante também verificar quais os aspectos que este planeta faz com outros astros para entender todas as suas características no amor.
No entanto, saber sobre seu signo de Vênus já é bem melhor do que olhar só seu signo solar para questões amorosas.
Se você quiser conhecer a fundo esse e os demais planetas, signos e Casas astrológicas para conseguir você mesmo ler um Mapa Astral, conheça aqui o curso básico de Astrologia.
Descubra sua Vênus
Mas antes você precisa descobrir seu signo de Vênus. É simples e gratuito:
- Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare.
- Inclua seus dados de nascimento.
- Assim, que seu Mapa gratuito for gerado, veja o seu Perfil Astrológico, que fica no lado esquerdo, embaixo da mandala do seu Mapa.
- Selecione a opção Planetas.
- Veja, na lista, que signo aparece ao lado de Vênus.
- No exemplo abaixo, a pessoa tem Vênus em Leão
Qual é o seu jeito de amar
Agora que você já sabe seu signo de Vênus, veja a seguir qual é o seu jeito de amar:
Tipo apaixonado
- Se você tem Vênus em um signo de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) provavelmente sente uma necessidade profunda de estar sempre apaixonado.
- Para você, o amor é uma aventura que exige constantemente novos projetos, viagens e atividades. A monotonia e a rotina são percebidas como entraves à vitalidade.
Tipo afetuoso
- Se você tem Vênus em um signo Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) prioriza a sensualidade e valoriza as demonstrações físicas de afeto. Nesse sentido, são as pessoas mais sensuais (e sexuais) para Vênus.
- Aprecia todas as coisas prazerosas e mundanas que a vida tem para oferecer, indo além do simplesmente bom sexo: boa comida, conforto e mais.
Tipo conversador
- Se você tem Vênus em um signo Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) valoriza a comunicação nas relações. Para você, o amor transcende as demonstrações físicas de afeto.
- Com uma natureza social, encontra prazer em interações com diversos tipos de pessoas. No entanto, pode ser tão bem relacionado que pode causar insegurança no par.
Tipo dedicado
- Se você tem Vênus em um signo Água (Câncer, Escorpião e Peixes) costuma ser uma pessoa carinhosa, dedicada e afetiva.
- Além disso, demonstrações sólidas são importantes, mas palavras apenas não seduzem. Os desafios podem incluir ciúmes e a tendência de enxergar um relacionamento como uma fusão de duas almas em uma única.
A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. E-mail: [email protected]