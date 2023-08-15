Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Horóscopo

Aproveite o Dia dos Solteiros para descobrir se seu signo dá match

Que tal aproveitar a data para para descobrir com quem seu signo dá match?
Personare

Personare

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 09:15

Mulher solteira sozinho balançando na praia e olhando o outro assento faltando um namorado
Numa relação, é interessante ter um certo tipo de combinação temperamental para ter mais chances de dar certo Crédito: Shutterstock
Neste dia 15 de agosto comemoramos o Dia dos Solteiros ao redor do mundo. A origem da data é desconhecida, mas já que existe um dia para os namorados, por que não? Aproveite o momento para descobrir com quem seu signo dá match!
A melhor combinação de signos no amor é feita com base na Sinastria Amorosa (experimente aqui!), que é uma ferramenta que compara o Mapa Astral de suas pessoas, mostrando suas afinidades e os desafios.
No entanto, em uma análise rápida, é possível descobrir se seu signo dá match com outro analisando os signos de Vênus, porque esse é o planeta do amor, dos gostos e dos prazeres.

Como descobrir se seu signo dá match

Para saber se dá match, é preciso, primeiro, descobrir em qual signo você e seu par têm Vênus no Mapa Astral. Depois, verifique é o elemento de cada um dos signos. 
Por que os elementos? Porque cada um dos quatro tipos de elementos — Fogo, Terra, Ar e Água — representam um tipo de temperamento. 
Numa relação, é interessante ter um certo tipo de combinação temperamental para ter mais chances de dar certo (a seguir explicamos quais são as combinações).
Então, primeiro, descubra em qual signo vocês têm Vênus:
  • Abra aqui o Mapa Sexual do Personare
  • Faça o seu login e insira seus dados
  • Gere o Mapa e, na sua lista, confira em qual signo está Vênus
  • Depois, faça o Mapa da outra pessoa e verifique também o signo de Vênus

Dá match?

De forma geral, segundo o astrólogo Alexey Dodsworth as pessoas com Vênus em signos de Fogo (Áries, Leão, Sagitário) e Ar (Gêmeos, Libra ou Aquário) são mais parecidas entre si e, portanto, têm mais chances de dar match. 
Enquanto Vênus nos signos de Terra (Touro, Virgem, Capricórnio) e Água (Câncer, Escorpião ou Peixes) podem ter uma relação mais confortável entre si.
“Mas, claro que nada impede que um tipo do elemento Fogo se relacione com o tipo do elemento Água. Embora ocorram atritos, as diferenças podem ser substancialmente positivas para o crescimento de cada pessoa na relação”, explica o especialista.
No curso básico de Astrologia (conheça aqui), Alexey explica melhor os Elementos, planetas e signos, assim como ler um Mapa Astral.
Por fim, uma curiosidade: no Brasil, o Dia dos Solteiros é comemorado somente no dia 15 de agosto. Já na China, a data é mais popular inclusive que o Dia dos Namorados e é comemorada no dia 11 de novembro (11/11).
Chamada de Double Eleven (duplo onze), quando existe uma espécie de Black Friday em lojas online e acabou se tornando um dos períodos de maior importância para o varejo.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. E-mail: [email protected]

Veja Também

5 coisas para evitar durante Mercúrio retrógrado

Reviravoltas: as previsões astrológicas de 13 a 19 de agosto de 2023

Como seu signo pode ter mais sucesso na vida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Astrologia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados