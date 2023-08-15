Aproveite o Dia dos Solteiros para descobrir se seu signo dá match

Numa relação, é interessante ter um certo tipo de combinação temperamental para ter mais chances de dar certo Crédito: Shutterstock

Neste dia 15 de agosto comemoramos o Dia dos Solteiros ao redor do mundo. A origem da data é desconhecida, mas já que existe um dia para os namorados, por que não? Aproveite o momento para descobrir com quem seu signo dá match!

No entanto, em uma análise rápida, é possível descobrir se seu signo dá match com outro analisando os signos de Vênus, porque esse é o planeta do amor, dos gostos e dos prazeres.

Como descobrir se seu signo dá match

Para saber se dá match, é preciso, primeiro, descobrir em qual signo você e seu par têm Vênus no Mapa Astral. Depois, verifique é o elemento de cada um dos signos.

Numa relação, é interessante ter um certo tipo de combinação temperamental para ter mais chances de dar certo (a seguir explicamos quais são as combinações).

Então, primeiro, descubra em qual signo vocês têm Vênus:

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Gere o Mapa e, na sua lista, confira em qual signo está Vênus



Depois, faça o Mapa da outra pessoa e verifique também o signo de Vênus



Dá match?

Enquanto Vênus nos signos de Terra (Touro, Virgem, Capricórnio) e Água (Câncer, Escorpião ou Peixes) podem ter uma relação mais confortável entre si.

“Mas, claro que nada impede que um tipo do elemento Fogo se relacione com o tipo do elemento Água. Embora ocorram atritos, as diferenças podem ser substancialmente positivas para o crescimento de cada pessoa na relação”, explica o especialista.

Por fim, uma curiosidade: no Brasil, o Dia dos Solteiros é comemorado somente no dia 15 de agosto. Já na China, a data é mais popular inclusive que o Dia dos Namorados e é comemorada no dia 11 de novembro (11/11).

Chamada de Double Eleven (duplo onze), quando existe uma espécie de Black Friday em lojas online e acabou se tornando um dos períodos de maior importância para o varejo.