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Horóscopo

Mantra para cada signo em setembro

Para dar aquela forcinha e te empurrar em direção às metas, veja um mantra para cada signo em setembro de 2023
Personare

Personare

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 09:20

Signos
Signos Crédito: Shutterstock
Se você já viu o horóscopo de setembro, viu que esse mês pode ser tenso por conta de Mercúrio retrógrado, ao menos até metade dele. Então, para dar aquela forcinha e te empurrar em direção às metas, a gente compartilha um Mantra para cada signo em setembro de 2023.
Mas lembre-se que os mantras têm o poder de materializar situações positivas, mas devem ser repetidos com intenção! 
Além disso, se você quiser previsões e dicas mais direcionadas, confira aqui o seu Horóscopo Personalizado — é gratuito! O mais interessante é que ele conversa com o seu Mapa Astral, por isso traz análises específicas para o seu momento.

Mantra para cada signo em setembro

Áries: “Eu acolho a mudança com calma e diplomacia. Minha energia é direcionada para o autocuidado. Com paciência, evito conflitos e encontro harmonia.”
Touro: “Eu fortaleço laços familiares e resolvo questões burocráticas. Minha mente está tranquila, e eu foco no presente. Com equilíbrio, alcanço o sucesso.”
Gêmeos: “Minhas palavras são cuidadosas e claras. A comunicação flui sem obstáculos na segunda metade do mês. Minha curiosidade me guia para novos aprendizados.”
Câncer: “Eu cultivo harmonia nas relações familiares. Minha comunicação é amorosa e assertiva. No trabalho, eu mantenho a serenidade e a produtividade.”
Leão: “Minhas finanças são administradas com sabedoria. Minha autoestima é nutrida com moderação. No trabalho, eu equilibro assertividade com empatia.”
Virgem: “Setembro é um mês de clareza e autodescoberta. Minhas ações são decididas e bem pensadas. Eu me destaco no trabalho com humildade e determinação.”
Libra: “Minha competição é saudável e construtiva. Eu valorizo relacionamentos verdadeiros. Eu equilibro gastos e prazeres com sabedoria.”
Escorpião: “Minha introspecção guia minhas escolhas profissionais. Eu me abro para reencontros e amizades. Minha abordagem é flexível e compassiva.”
Sagitário: “Setembro é um mês de revisão e crescimento profissional. Eu expresso minhas opiniões com tato. Em minhas relações, eu escolho palavras de carinho e respeito.”
Capricórnio: “Eu evito julgamentos precipitados e aprofundo minha compreensão. Minhas ações em família são baseadas em entendimento. No trabalho, eu promovo harmonia.”
Aquário: “Minha comunicação é clara e pacífica. Eu busco equilíbrio nas relações íntimas e evito gastos impulsivos. Minhas opiniões são expressas com serenidade.”
Peixes: “Minha comunicação é suave e esclarecedora. Eu mantenho relacionamentos saudáveis com cautela. Eu encontro equilíbrio emocional e paz.”
A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. E-mail: [email protected]

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