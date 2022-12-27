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Cores para o verão: significados e como usar

Dicas de Cromoterapia mostram como aproveitar da melhor forma a estação
Personare

Personare

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 08:00

Cores para o verão: significados e como usar
Cores para o verão: significados e como usar Crédito: Personare
A mais quente e animada estação do ano está chegando. Dia 21 de dezembro de 2022 começa o verão! Você sabe por que todo mundo fica mais alegre e disposto nessa época? É porque o Sol é sinônimo de energia, luz e calor. E a gente pode se beneficiar muito do Astro-Rei, assim como das cores do verão.
Nesse sentido, segundo a a Cromoterapia, apostando nos tons certos, podemos nos energizar, dar um up no astral e colorir nossos dias com mais disposição. Pensando nisso, a gente te conta quais são, os significados e como usar as cores do verão.

QUAIS SÃO AS CORES DO VERÃO?

Amarelo para energizar

Qual cor remete imediatamente à energia do Sol? Sim, o amarelo. Por isso, ela é, sim, a principal cor do verão. E apostar nela, nesta estação, pode trazer muitos benefícios.
A cor amarela (entenda tudo aqui) nos traz essa energia quente, de calor, e, assim como o Sol, irradia e traz vida, criatividade, ideias e alegria. 
Nesse sentido, as pessoas que gostam de amarelo tendem a ser alegres, dinâmicas, descontraídas e comunicativas, além de não gostarem do isolamento — tudo que a estação mais quente do ano pede: sair, passear, estar com pessoas, se divertir.

Laranja para ousadia

A cor laranja também é uma cor que traz essa energia quente, estimulando o desabrochar, trazendo mais ousadia, determinação, garra, foco e coragem. 
É uma cor que pode nos estimular, especialmente nessa época, a começar uma atividade física, reeducação alimentar ou qualquer mudança de hábito mais saudável.

Azul e verde para ter calma

Mas há outras duas cores que não podem faltar nesse verão para te dar mais equilíbrio, serenidade e calma: o azul ou o verde. Ambas as cores podem ajudar nos estados de ansiedade, insônia e estresse. 

Aposte ainda na SUA cor

Segundo a Cromoterapia e a Numerologia, cada pessoa tem uma ou duas cores que combinam mais com o número do ano que cada pessoa vai viver em 2023. Veja aqui como descobrir seu Ano Pessoal e qual a sua cor para o ano novo.

COMO USAR AS CORES DO VERÃO NO DIA A DIA?

Agora que já aprendeu o significado das cores que são a cara da estação, brinque com a Cromoterapia.
O principal é entender o que você está precisando no seu dia e apostar nas cores segundo os significados da Cromoterapia.
Que as cores te tragam energia durante todo o verão! 
Solange Lima: Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos [email protected]

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