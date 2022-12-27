Cores para o verão: significados e como usar

A mais quente e animada estação do ano está chegando. Dia 21 de dezembro de 2022 começa o verão! Você sabe por que todo mundo fica mais alegre e disposto nessa época? É porque o Sol é sinônimo de energia, luz e calor. E a gente pode se beneficiar muito do Astro-Rei, assim como das cores do verão.
QUAIS SÃO AS CORES DO VERÃO?
Amarelo para energizar
Qual cor remete imediatamente à energia do Sol? Sim, o amarelo. Por isso, ela é, sim, a principal cor do verão. E apostar nela, nesta estação, pode trazer muitos benefícios.
Nesse sentido, as pessoas que gostam de amarelo tendem a ser alegres, dinâmicas, descontraídas e comunicativas, além de não gostarem do isolamento — tudo que a estação mais quente do ano pede: sair, passear, estar com pessoas, se divertir.
Laranja para ousadia
É uma cor que pode nos estimular, especialmente nessa época, a começar uma atividade física, reeducação alimentar ou qualquer mudança de hábito mais saudável.
Azul e verde para ter calma
Mas há outras duas cores que não podem faltar nesse verão para te dar mais equilíbrio, serenidade e calma: o azul ou o verde. Ambas as cores podem ajudar nos estados de ansiedade, insônia e estresse.
Aposte ainda na SUA cor
Segundo a Cromoterapia e a Numerologia, cada pessoa tem uma ou duas cores que combinam mais com o número do ano que cada pessoa vai viver em 2023. Veja aqui como descobrir seu Ano Pessoal e qual a sua cor para o ano novo.
COMO USAR AS CORES DO VERÃO NO DIA A DIA?
Agora que já aprendeu o significado das cores que são a cara da estação, brinque com a Cromoterapia.
- Abuse de amarelo e laranja nas suas roupas, biquínis, cangas e sapatos.
- Se você preferir looks mais discretos, aposte em acessórios nesses tons. Um colar já pode fazer a diferença no seu astral.
- Até a cor das suas unhas podem ajudar a aproveitar toda a energia do verão.
- Você pode ainda fazer a água solarizada na cor que você sente que precisa mais. Siga essa receita aqui de água solarizada e misture fatias de limão siciliano, folhas de hortelã e pedaços de morango. Sirva como um drink bem energizante!
O principal é entender o que você está precisando no seu dia e apostar nas cores segundo os significados da Cromoterapia.
Que as cores te tragam energia durante todo o verão!
Solange Lima: Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos [email protected]