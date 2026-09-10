Jantar saudável sem complicação: 3 saladas proteicas para preparar em poucos passos

Em uma tigela, tempere o peito de frango com o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e refogue o frango até dourar por fora e ficar completamente cozido por dentro. Deixe o frango esfriar e corte-o e em tiras. Em uma tigela, coloque a rúcula, a quinoa, a cenoura e o frango. Acrescente o azeite, o suco de limão, o coentro, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.