Como calcular o signo lunar e por que é importante Crédito: Personare

Uma diferença prática entre o signo solar (aquele que todo mundo conhece) e os demais pontos do Mapa Astral, como o signo lunar, é que a posição do Sol é relativamente regular, porque o astro entra e sai de cada signo quase sempre na mesma data. Mas como calcular o signo lunar?

O que o signo lunar significa?

A Lua está relacionada às emoções, a como cada pessoa reage emocionalmente às situações, por exemplo, se somos pessoas mais contidas ou explosivas, se guardamos rancor ou esquecemos logo, etc.

Além disso, ela mostra algumas características nossas bem profundas, que nem sempre são claras para nós mesmos.

“Representa, por isso, nossa zona de conforto mais profunda: sempre que entramos em modo de defesa, o signo lunar vem à luz”, explica o astrólogo Alexey Dodsworth.

“A Lua no Mapa Astral tem relação direta com a nutrição, influenciada por padrões familiares e também pela relação com a mãe. Assim como o emocional também influencia na alimentação, com ocorrências como depressão ou ansiedade, podendo se refletir no apetite”, explica a astróloga.

Como calcular o signo lunar

A Lua fica em torno de dois dias e meio em cada signo, levando cerca de 29 dias para dar uma volta completa no Zodíaco.

Por conta de ter um trânsito rápido e com horários bem irregulares, a melhor forma de calcular o signo lunar é fazendo o seu Mapa Astral, seja aqui no Personare ou com algum astrólogo de confiança.

Encontrar a Lua no Mapa do Personare é fácil e gratuito. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Clique aqui e vá até o Mapa Astral grátis Personare.

No menu Perfil astrológico, embaixo da mandala do seu Mapa, selecione a opção Planetas.



Então, procure pela Lua e veja qual signo e Casa aparecem ao lado.

