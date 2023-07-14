Astrologia

10 curiosidades sobre Ascendente que você deveria saber

Ascendente é um elemento essencial para entendermos as características mais marcantes da nossa personalidade
Personare

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 07:00

No Mapa Astral, o Ascendente é um elemento essencial para entendermos as características mais marcantes da nossa personalidade. Você sabe tudo que ele representa? Te contamos a seguir 10 curiosidades sobre Ascendente que você deveria saber.
E se você ainda não sabe qual é o seu, faça aqui o seu Mapa Astral gratuito e descubra qual é o seu Ascendente e o que ele conta sobre você.

10 curiosidades sobre Ascendente

1. A origem do nome

No exato momento em que você nasceu, um signo específico surgia no horizonte leste. Ou seja, estava ascendendo no horizonte — daí o nome signo Ascendente.

2. Ascendente é a 1ª Casa do Mapa

Justamente por ser o signo que estava ascendendo quando você nasceu, o Ascendente é a Casa 1 do nosso Mapa Astral. Por isso, ele determina qual signo você terá em todas as outras 11 Casas no seu Mapa, na ordem dos signos — Áries, Touro, Gêmeos…
Neste guia completo, você aprende sobre os significados das Casas astrológicas, da 1 a 12, e descobre que você tem todos os signos no seu Mapa.

3. Signo mostra sua personalidade

O Ascendente mostra como é a sua identidade, as suas características mais marcantes e a primeira impressão que você deixa nas pessoas. Ou seja, são as características que você transmite quando chega a algum lugar e como você começa coisas novas na vida. 

4. Como se calcula o Ascendente

O signo Ascendente muda a cada duas horas, bem diferente do signo solar, que muda a cada 28 dias. Por isso, é fundamental ter o horário exato de nascimento, para garantir que o cálculo do Ascendente (e, portanto, de todas as 12 Casas) será correto.
Mesmo com a hora em mãos, é complicado calcular o Ascendente se você não tiver uma formação avançada em Astrologia, pois demanda bastante matemática. O ideal é consultar um serviço confiável — como o Mapa Astral do Personare, que é gratuito.

5. Ascendente X signo solar

Tanto o Ascendente quanto o signo solar representam traços da nossa personalidade, mas o signo onde o Sol estava passando no momento de seu nascimento mostra características mais profundas — enquanto as do Ascendente a gente quer mostrar ao mundo.
É através das características do signo solar que você realizará sua missão no mundo — e esse propósito de vida tem muito a ver com a Casa 10 no Mapa Astral.

6. Ascendente pode ser igual ao signo solar?

Sim. Quando o Sol nasce, o Ascendente é igual ao signo solar. Então, se você nasceu com Sol em Leão no nascer do sol, seu Ascendente é Leão. Depois disso, ele muda para o signo seguinte a cada duas horas. Isso dá uma ideia para quem não tem certeza do horário em que nasceu.

7. Descendente X Ascendente

Estes são dois pontos complementares, que estão exatamente em lados opostos do nosso Mapa. O Ascendente (Casa 1) é o signo do “eu” e o Descendente (Casa 7) revela o que você busca em outras pessoas, principalmente em relacionamentos amorosos. Veja aqui tudo sobre a Casa 7.

8. Ascendente NÃO fica mais forte depois dos 30 anos

Essa talvez seja uma das curiosidades sobre o Ascendente mais difundidas, mas de forma equivocada. O signo Ascendente NÃO fica mais forte depois dos 30 anos, nem predomina em relação ao signo solar.
Cada um tem características bem marcantes que expressamos desde que nascemos. Com o avançar da idade, o que ocorre é um amadurecimento natural que ajuda as pessoas, em geral, a controlar melhor os seus impulsos e viver sua personalidade com mais maturidade.

9. Ascendente tem relação com a profissão

Nosso signo Ascendente também mostra, além da primeira impressão que as pessoas têm de você e o jeito que você deseja que as outras pessoas te vejam, sua forma física, aparência e jeito de se vestir. Veja aqui como cada signo cuida da aparência.

10. Ascendente mostra como lidamos com a saúde

O Ascendente faz um ângulo de 150 graus com a Casa 6 do nosso Mapa, que é a área ligada às questões de saúde, rotina, hábitos pessoais e trabalho.
Por isso, as duas casas têm um contraste natural entre si e é fundamental, para gerir bem sua saúde, que as características da Casa 6 sejam diferentes do seu Ascendente. Entenda tudo sobre Saúde no Mapa Astral aqui.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

