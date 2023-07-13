O que seu signo precisa para dormir bem? Crédito: Personare

Dormir bem é essencial para a nossa saúde e bem-estar geral. No entanto, cada um de nós tem características e necessidades únicas quando se trata de uma boa noite de sono. Neste artigo, te contamos o que cada signo precisa para dormir bem.

Principais dificuldades para dormir de cada signo

Primeiro, veja qual signo você tem na Casa 6. É só seguir o passo a passo:

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Assim, que seu Mapa gratuito for gerado, veja o seu Perfil Astrológico, que embaixo da mandala



Selecione a opção Casas Astrológicas.



Veja, na lista, o signo que aparece ao lado da Casa 6



Agora que você já sabe o signo da Casa 6, veja a seguir quais as principais dificuldades que você tende a enfrentar conforme o Elemento deste signo.

O que seu signo precisa para dormir bem?

Organizar a rotina te ajuda não só a dormir bem, como ter qualidade de vida e viver sua melhor potência, realizando seu propósito de vida.

O Mapa Astral completo do Personare te mostra, na sessão que fala de Temperamento, como é a distribuição dos Elementos no seu Mapa, mostrando quais são mais predominantes e exercem mais influência no seu comportamento (acúmulo) e quais são ausentes (bloqueio).

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Então, veja qual ou quais elementos que você tem acúmulo.



Veja os seus e então confira a seguir as dicas para estes Elementos.



Com base no seu Mapa e onde você tem acúmulo de elementos, veja as dicas:

Signos de Fogo: devem tentar aquietar o corpo, principalmente após as 18h, para ir relaxando e conseguir ter uma boa noite de sono.

Signos de Terra: é importante cuidar da sua segurança material, organizando bem as finanças para que as preocupações não impeçam de dormir bem.

Signos de Ar: devem tentar criar uma rotina para acalmar a mente, incluindo práticas de devem tentar criar uma rotina para acalmar a mente, incluindo práticas de meditação e Mindfulness.

Signos de Água: é importante cuidar das suas emoções, de preferência incluindo técnicas terapêuticas, para ter tranquilidade e conseguir descansar.