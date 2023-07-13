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O que seu signo precisa para dormir bem?

Quando o assunto é sono, ter uma rotina bem equilibrada é fundamental, por isso é o signo que você tem na Casa 6 que precisa ser olhado
Personare

Personare

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 10:26

O que seu signo precisa para dormir bem?
O que seu signo precisa para dormir bem? Crédito: Personare
Dormir bem é essencial para a nossa saúde e bem-estar geral. No entanto, cada um de nós tem características e necessidades únicas quando se trata de uma boa noite de sono. Neste artigo, te contamos o que cada signo precisa para dormir bem.
Quando o assunto é sono, ter uma rotina bem equilibrada e organizada é fundamental. Por isso, o ideal não é olhar o signo solar. A rotina é um tema da Casa 6, por isso é o signo que você nela que precisa ser analisado.

Principais dificuldades para dormir de cada signo

Primeiro, veja qual signo você tem na Casa 6. É só seguir o passo a passo:
  • Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare
  • Inclua seus dados de nascimento
  • Assim, que seu Mapa gratuito for gerado, veja o seu Perfil Astrológico, que embaixo da mandala
  • Selecione a opção Casas Astrológicas.
  • Veja, na lista, o signo que aparece ao lado da Casa 6
Agora que você já sabe o signo da Casa 6, veja a seguir quais as principais dificuldades que você tende a enfrentar conforme o Elemento deste signo.

O que seu signo precisa para dormir bem?

Organizar a rotina te ajuda não só a dormir bem, como ter qualidade de vida e viver sua melhor potência, realizando seu propósito de vida. 
Além das dicas a seguir, específicas para o sono, se você quer ajuda para encontrar seu propósito, conheça aqui a aula exclusiva e gratuita que darei sobre propósito de vida.
O Mapa Astral completo do Personare te mostra, na sessão que fala de Temperamento, como é a distribuição dos Elementos no seu Mapa, mostrando quais são mais predominantes e exercem mais influência no seu comportamento (acúmulo) e quais são ausentes (bloqueio).
  • Vai no seu Mapa Astral do Personare
  • Busque o capítulo Seu temperamento: Elementos
  • Então, veja qual ou quais elementos que você tem acúmulo. 
  • Veja os seus e então confira a seguir as dicas para estes Elementos.
Com base no seu Mapa e onde você tem acúmulo de elementos, veja as dicas:
Signos de Fogo: devem tentar aquietar o corpo, principalmente após as 18h, para ir relaxando e conseguir ter uma boa noite de sono.
Signos de Terra: é importante cuidar da sua segurança material, organizando bem as finanças para que as preocupações não impeçam de dormir bem.
Signos de Ar: devem tentar criar uma rotina para acalmar a mente, incluindo práticas de meditação e Mindfulness.
Signos de Água: é importante cuidar das suas emoções, de preferência incluindo técnicas terapêuticas, para ter tranquilidade e conseguir descansar.
Nai Tomayno: Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do [email protected]

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