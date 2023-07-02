Relacionamento: sonhar com uma traição pode ser premonitório?

Viih Tube confessou nas redes sociais que chegou a pedir o divórcio a Eliezer após sonhar que ele a havia traído com outra mulher. Mas será que vale tomar uma decisão tão importante como essa com base nisso? Neste artigo, especialistas em interpretação de sonhos explicam se sonho com traição pode ser real ou premonitório.

Antes de tudo, é importante considerar que os sonhos são uma forma de autoconhecimento e podem nos ajudar a entender nossos medos, desejos e emoções. Por isso é tão importante dar atenção aos sonhos (leia mais aqui).

Viih Tube confessou nas redes sociais que chegou a pedir o divórcio a Eliezer após sonhar que ele a havia traído Crédito: Instagram.com/@viihtube

Interpretar nossos sonhos pode ajudar a entender os símbolos que o inconsciente nos envia e que representam aspectos psicológicos do sonhador.

Sonhos são literais?

No entanto, os significados literais que estão em manuais ou palpites populares são limitados.

"Os sonhos têm significados pessoais que falam do momento do sonhador, tendências e mensagens que vêm do inconsciente. Por isso, sonhar com traição da pessoa parceira ou qualquer tipo de relação pode dizer muito mais sobre você do que sobre outra pessoa", explica Thaís.

Sonho com traição pode ser premonitório?

Viih Tube disse, ainda, que o sonho que teve pode ter sido uma premonição, como se fosse um aviso.

"Não sei vocês se recordam, mas na última vez que eu sonhei que havia sido traída, eu havia sido mesmo. Quem lembra, no Big Brother, que eu sonhei que tinha sido corna e no final tinha sido mesmo?", contou

"Essa força psíquica que existe em cada um de nós (o inconsciente) é capaz de acessar o futuro – aquele que tem mais chances de ocorrer, em função do que estamos semeando na vida em termos de pensamentos, sentimentos, crenças e atitudes", explica o especialista.

No entanto, mesmo com potencial de premonição, não significa que a traição ou outro tipo de receio do sonhador vá acontecer. Afinal, a traição pode ser só um símbolo, representando um recado do inconsciente.

Os significados do sonho com traição

Thaís Khoury destaca a importância de refletir sobre o que é traição (vista sempre como negativa na nossa sociedade) e os motivos que levam a uma traição.

Isso porque entender o que significa o objeto do sonho (no caso, a traição) é importante para conseguir compreender o que ele representa.

"Simbolicamente, a traição diz mais sobre a incapacidade de expressar claramente o desejo ou a falta dele do que uma ação proposital e consciente", destaca ela.

Thaís reforça que um sonho com traição não necessariamente revela ao sonhador uma traição real por parte da pessoa parceira.

Esse tipo de sonho pode refletir inseguranças, medos ou questões internas não resolvidas pelo sonhador.

Portanto, é importante ter cautela com as atitudes e decisões baseadas nos sonhos. O mais importante é olhar para si.