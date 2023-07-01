Astral: confira o horóscopo de julho para cada signo

O horóscopo de julho de 2023 chega com marcos relevantes para todos os signos. A atualização mensal dos trânsitos planetários destaca os ciclos de Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter. O início do segundo semestre promete ser intenso, seja qual for o seu signo.
Para entender melhor como tudo isso vai agir na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado, pois ele leva em conta sua hora e cidade de nascimento. Assim, você sabe as tendências pessoais e ainda recebe conselhos de como lidar com cada fase.
A seguir, confira as previsões do horóscopo de julho de 2023 para todos os signos. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que seu signo solar. Mas se você não sabe qual é seu Ascendente, faça aqui seu Mapa Astral gratuitamente.
ÁRIES
Segundo as previsões do horóscopo, julho de 2023 será para as pessoas do Signo de Áries um mês de atenções voltadas para assuntos domésticos e familiares.
O trânsito de Mercúrio até o dia 28 sugere um foco em detalhes e minúcias capazes de solucionar problemas que, antes, pareciam difíceis de resolver no seu lar. Portanto, este é um período interessante para pequenas reformas e mudanças em sua casa.
Entre os dias 24 e 28, haverá uma janela especialmente favorável para identificar falhas na gestão da casa e nas finanças do lar. Dessa forma, você descobrirá ao longo dessas datas todos os pontos de desperdício de recursos.
Anote as datas!
Até o dia 10: o alinhamento entre Vênus e Marte favorece a disposição sexual e os romances. Se você está numa relação, pode aproveitar para apimentar sua vida sexual. Quem estiver só terá chances de encontrar novas parcerias, ainda que temporárias.
A partir do dia 22: Vênus entra em movimento retrógrado e chama à revisão de questões importantes relacionadas a romances, lazeres e filhos (se você os tiver).
TOURO
Esse trânsito apresentará uma série de oportunidades de expansão de horizontes, em diferentes sentidos. Veja aqui tudo sobre Júpiter em Touro e como aproveitar.
Julho de 2023 será ótimo para o signo de Touro se dedicar a estudos e viagens rápidas. As chances estão amplificadas para ter êxito em diálogos no ambiente profissional ou acadêmico.
Vênus, planeta que rege Touro, entra em movimento retrógrado a partir do dia 22. Portanto, nesse dia será inaugurado um período relativamente longo, que será propício para a revisão de questões domésticas e familiares.
Anote as datas!
Dia 17: a Lua Nova de julho inaugura um período muito interessante para passeios e viagens rápidas. Além disso, você pode aproveitar para iniciar ou retomar um curso.
GÊMEOS
Até o dia 11, Mercúrio estimula reavaliações estratégicas em assuntos relacionados às finanças. Em seguida, de 12 a 28 de julho, o ciclo de Mercúrio favorecerá passeios e viagens rápidas.
O outro planeta que merece atenção é Marte, que em 10 de julho inicia um novo ciclo que tende a ser prejudicial para questões familiares e domésticas. Será preciso tomar cuidado com a inclinação a brigas no seio familiar.
Julho de 2023 será um mês marcado por alguns dissabores na vida doméstica. Talvez seja inevitável brigar, mas é perfeitamente possível gerir a intensidade do conflito. Cuidado para que palavras duras não tornem a situação incontornável.
Anote as datas!
A partir do dia 22: Vênus inicia movimento retrógrado, o que pode ser benéfico. Se você considerar seriamente a possibilidade de revisar algumas ideias fixas que eram mantidas apenas por orgulho, as chances de êxito serão grandes.
CÂNCER
Julho de 2023 tende a ter como marca a gestão da vida financeira. Algum estresse por conta de dinheiro pode acontecer até o dia 10, então será importante evitar compras impulsivas. Dali adiante, as coisas tendem a se ajustar naturalmente.
Anote as datas!
Dia 17: a Lua Nova em Câncer será um momento de renovação. A partir dessa data, haverá diversas possibilidades de você “abrir as portas” para os outros. A ajuda oferecida nesse período será lembrada e fará a diferença no futuro.
LEÃO
Julho de 2023 engloba uma série de fatores astrológicos significativos para as pessoas do Signo de Leão. Aliás, se você faz aniversário neste mês, não deixe de conferir a sua Revolução Solar, um mapa astral válido por um ano.
Mercúrio transita por Leão entre os dias 11 e 28. Durante esse período, as pessoas leoninas ganharão destaque. Ótimo momento para você se fazer ouvir e transmitir suas mensagens com clareza, pois você terá boas chances de conseguir acordos importantes.
Porém, aqui vale um alerta importante: entre os dias 15 e 21 ocorre uma quadratura entre Mercúrio em Leão e Júpiter. E isso amplia o risco de se exagerar nas palavras. Muito cuidado para não dar vazão a ideias megalomaníacas e evitar discussões desnecessárias.
Anote as datas!
Até o dia 22: Vênus estará em Leão ao longo de todo o mês, injetando uma dose extra de carisma e magnetismo para as pessoas desse signo. Bom momento para promover mudanças no visual.
Do dia 22 em diante: Vênus entra em movimento retrógrado, e é recomendável revisar suas relações e suas prioridades afetivas. O que é realmente importante para você no amor? Experimente fazer o Mapa do Amor Personare.
VIRGEM
Cabe ressaltar que Mercúrio estimula a busca pelo autoconhecimento. Dessa forma, julho de 2023 será também um bom período para você trabalhar sua espiritualidade. No dia 28, Mercúrio ingressa em Virgem, ampliando sua capacidade de comunicação.
A partir do dia 22 de julho, Vênus inicia movimento retrógrado. Esse ciclo convidará você a reavaliar os próprios relacionamentos e valores emocionais. Ao tornar consciente o que estava oculto, será possível curar antigas feridas e redefinir sua vida afetiva.
Anote as datas!
A partir do dia 11: Marte em Virgem concede a você um impulso extra de energia e motivação. Use isso para se dedicar ao trabalho e às tarefas cotidianas. É um ciclo que favorece o enfrentamento de obstáculos que antes pareciam intransponíveis.
LIBRA
Julho de 2023 tende a ser um mês um pouco mais difícil para as pessoas do Signo de Libra. Isso se deve ao trânsito de diferentes planetas que sinalizam a mesma coisa: a necessidade de recolhimento e de avaliação. Quanto menos atividade exterior, melhor.
O dia 22 marca o início do ciclo retrógrado de Vênus, que convida você a rever relacionamentos. Pode haver revisão de amizades, com a consequente constatação de que a relação com algumas pessoas simplesmente não vale mais a pena.
A Lua Nova do dia 17 favorece também justamente isso: a revisão do círculo de amizades. Como consequência, também é uma oportunidade de fortalecer relacionamentos genuínos e encontrar maior harmonia em suas conexões sociais.
Anote as datas!
A partir do dia 11: um novo ciclo de Marte evoca a necessidade de assumir uma postura mais introspectiva e de agir com cautela. Segure seus impulsos e resolva seus problemas em silêncio, desabafando apenas com pessoas de sua confiança.
ESCORPIÃO
Para as pessoas escorpianas, esse trânsito amplia o risco de ter de enfrentar obstáculos na comunicação e nas interações com autoridades. Portanto, cuidado com mal-entendidos! Imprescindível que você mantenha a calma e exerça a diplomacia.
A partir do dia 11, você poderá se envolver com projetos colaborativos, graças a um novo ciclo de Marte. Será um bom momento para cavar oportunidades de crescimento e expandir as conexões sociais. Apenas tome cuidado com a impulsividade desmedida.
Anote as datas!
A partir do dia 22: Vênus retrógrado representa a chance de revisar sua vida profissional e o relacionamento com colegas e chefes. Como você enxerga sua própria carreira? Ela te satisfaz? O momento é desafiador, mas pode ser rico em aprendizados.
SAGITÁRIO
Um ciclo de Mercúrio entre os dias 12 e 28 tende a favorecer que você amplie seus horizontes em busca de mais conhecimento. Portanto, é um ótimo momento para fazer cursos, sobretudo de idiomas.
Vênus estimulará a expansão em suas relações pessoais e amorosas. Você provavelmente sentirá um impulso para se aventurar em novas experiências. Porém, a partir do dia 22 Vênus entra em movimento retrógrado, o que convida você a refletir sobre seus relacionamentos.
A partir do dia 11, Marte impulsiona a carreira e objetivos profissionais. Há boas chances de você conquistar seus objetivos, mas tenha cuidado para não ter um comportamento excessivamente competitivo.
Anote as datas!
Entre os dias 15 e 20: Mercúrio em quadratura com Júpiter pode trazer desafios na comunicação. Esforce-se para evitar mal-entendidos, pois o risco de gafes graves está acentuado.
CAPRICÓRNIO
Ao longo de todo o mês, Vênus sugere maior necessidade de conexões profundas e significativas. No entanto, a partir do dia 22 o planeta entra em movimento retrógrado. E isso torna imperativa a busca por um equilíbrio saudável entre dar e receber nas relações.
Por sua vez, a Lua Nova do dia 17 traz oportunidades para novos começos e renovação nos relacionamentos. Este é um momento favorável para estabelecer parcerias mais equilibradas e saudáveis, bem como para iniciar projetos conjuntos.
Anote as datas!
Entre os dias 9 e 11: Mercúrio em oposição a Plutão no fim de Capricórnio pode trazer uma tendência a agir com intensidade excessiva. Muito cuidado com a forma como você expressa seus sentimentos aos outros.
AQUÁRIO
Julho de 2023 prevê vários trânsitos interessantes para as pessoas do Signo de Aquário, com foco nos relacionamentos amorosos e profissionais. Um deles tem a ver com Mercúrio, que entre os dias 12 e 28 favorecerá a comunicação das pessoas aquarianas com suas parcerias.
Este é um período propício para a comunicação aberta e honesta, o que favorece o fechamento de contratos interessantes. Você provavelmente perceberá uma maior capacidade para expressar ideias e ouvir as perspectivas alheias.
Durante todo o mês, Vênus estará em oposição a Aquário, o que é ainda mais significativo para a harmonização das relações. Haverá uma busca por conexões equilibradas, que valorizam a harmonia e a cooperação.
No dia 22, Vênus entra em movimento retrógrado, o que estimula a reflexão sobre os relacionamentos já existentes. Esse ciclo ajudará você a aprimorar as habilidades de negociação e a cultivar relações saudáveis, mesmo que, para isso, seja preciso dar um tempo.
Anote as datas!
Dia 17: a Lua Nova agirá no terreno da saúde e do bem-estar. É um bom momento para estabelecer novos hábitos saudáveis e implementar rotinas de cuidado pessoal. Importante ter em mente o equilíbrio entre o trabalho e suas responsabilidades diárias.
PEIXES
Essa oposição pode trazer um aumento da energia e da assertividade, mas também pode gerar conflitos e tensões emocionais. Tenha cuidado para evitar atritos e desentendimentos na vida amorosa e nas parcerias.
Além disso, a oposição de Marte pode levar à exaustão, se as atividades não forem devidamente gerenciadas. É importante evitar sobrecarregar-se e equilibrar o trabalho com o descanso adequado.
O ciclo de Marte também pode se manifestar como tensão, estresse e irritabilidade. Busque maneiras saudáveis de liberar essa energia, como exercícios físicos e atividades criativas. Muito cuidado com a impulsividade nesse período.
Anote as datas!
Dia 17: se você tiver filhos, eles devem ganhar bastante destaque a partir da Lua Nova. Muita energia será dedicada a crianças e a atividades envolvendo elas até o fim do mês.
E-mail: [email protected]