Astral: confira o horóscopo de julho para cada signo

Horóscopo de julho para cada signo Crédito: Personare

O horóscopo de julho de 2023 chega com marcos relevantes para todos os signos. A atualização mensal dos trânsitos planetários destaca os ciclos de Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter. O início do segundo semestre promete ser intenso, seja qual for o seu signo.

A seguir, confira as previsões do horóscopo de julho de 2023 para todos os signos. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que seu signo solar. Mas se você não sabe qual é seu Ascendente, faça aqui seu Mapa Astral gratuitamente.

ÁRIES

Signo Áries Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

O trânsito de Mercúrio até o dia 28 sugere um foco em detalhes e minúcias capazes de solucionar problemas que, antes, pareciam difíceis de resolver no seu lar. Portanto, este é um período interessante para pequenas reformas e mudanças em sua casa.

Entre os dias 24 e 28, haverá uma janela especialmente favorável para identificar falhas na gestão da casa e nas finanças do lar. Dessa forma, você descobrirá ao longo dessas datas todos os pontos de desperdício de recursos.

Anote as datas!

Até o dia 10: o alinhamento entre Vênus e Marte favorece a disposição sexual e os romances. Se você está numa relação, pode aproveitar para apimentar sua vida sexual. Quem estiver só terá chances de encontrar novas parcerias, ainda que temporárias.

A partir do dia 22: Vênus entra em movimento retrógrado e chama à revisão de questões importantes relacionadas a romances, lazeres e filhos (se você os tiver).

TOURO

Signo Touro Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

Julho de 2023 será ótimo para o signo de Touro se dedicar a estudos e viagens rápidas. As chances estão amplificadas para ter êxito em diálogos no ambiente profissional ou acadêmico.

Vênus, planeta que rege Touro, entra em movimento retrógrado a partir do dia 22. Portanto, nesse dia será inaugurado um período relativamente longo, que será propício para a revisão de questões domésticas e familiares.

Anote as datas!

Dia 17: a Lua Nova de julho inaugura um período muito interessante para passeios e viagens rápidas. Além disso, você pode aproveitar para iniciar ou retomar um curso.

GÊMEOS

Signo Gêmeos Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

Até o dia 11, Mercúrio estimula reavaliações estratégicas em assuntos relacionados às finanças. Em seguida, de 12 a 28 de julho, o ciclo de Mercúrio favorecerá passeios e viagens rápidas.

O outro planeta que merece atenção é Marte, que em 10 de julho inicia um novo ciclo que tende a ser prejudicial para questões familiares e domésticas. Será preciso tomar cuidado com a inclinação a brigas no seio familiar.

Julho de 2023 será um mês marcado por alguns dissabores na vida doméstica. Talvez seja inevitável brigar, mas é perfeitamente possível gerir a intensidade do conflito. Cuidado para que palavras duras não tornem a situação incontornável.

Anote as datas!

A partir do dia 22: Vênus inicia movimento retrógrado, o que pode ser benéfico. Se você considerar seriamente a possibilidade de revisar algumas ideias fixas que eram mantidas apenas por orgulho, as chances de êxito serão grandes.

CÂNCER

Signo Câncer Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

Julho de 2023 tende a ter como marca a gestão da vida financeira. Algum estresse por conta de dinheiro pode acontecer até o dia 10, então será importante evitar compras impulsivas. Dali adiante, as coisas tendem a se ajustar naturalmente.

Anote as datas!

Dia 17: a Lua Nova em Câncer será um momento de renovação. A partir dessa data, haverá diversas possibilidades de você “abrir as portas” para os outros. A ajuda oferecida nesse período será lembrada e fará a diferença no futuro.

LEÃO

Signo Leão Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

Mercúrio transita por Leão entre os dias 11 e 28. Durante esse período, as pessoas leoninas ganharão destaque. Ótimo momento para você se fazer ouvir e transmitir suas mensagens com clareza, pois você terá boas chances de conseguir acordos importantes.

Porém, aqui vale um alerta importante: entre os dias 15 e 21 ocorre uma quadratura entre Mercúrio em Leão e Júpiter. E isso amplia o risco de se exagerar nas palavras. Muito cuidado para não dar vazão a ideias megalomaníacas e evitar discussões desnecessárias.

Anote as datas!

Até o dia 22: Vênus estará em Leão ao longo de todo o mês, injetando uma dose extra de carisma e magnetismo para as pessoas desse signo. Bom momento para promover mudanças no visual.

Do dia 22 em diante: Vênus entra em movimento retrógrado, e é recomendável revisar suas relações e suas prioridades afetivas. O que é realmente importante para você no amor? Experimente fazer o Mapa do Amor Personare.

VIRGEM

Signo Virgem Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

Cabe ressaltar que Mercúrio estimula a busca pelo autoconhecimento. Dessa forma, julho de 2023 será também um bom período para você trabalhar sua espiritualidade. No dia 28, Mercúrio ingressa em Virgem, ampliando sua capacidade de comunicação.

A partir do dia 22 de julho, Vênus inicia movimento retrógrado. Esse ciclo convidará você a reavaliar os próprios relacionamentos e valores emocionais. Ao tornar consciente o que estava oculto, será possível curar antigas feridas e redefinir sua vida afetiva.

Anote as datas!

A partir do dia 11: Marte em Virgem concede a você um impulso extra de energia e motivação. Use isso para se dedicar ao trabalho e às tarefas cotidianas. É um ciclo que favorece o enfrentamento de obstáculos que antes pareciam intransponíveis.

LIBRA

Signo Libra Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

O dia 22 marca o início do ciclo retrógrado de Vênus, que convida você a rever relacionamentos. Pode haver revisão de amizades, com a consequente constatação de que a relação com algumas pessoas simplesmente não vale mais a pena.

A Lua Nova do dia 17 favorece também justamente isso: a revisão do círculo de amizades. Como consequência, também é uma oportunidade de fortalecer relacionamentos genuínos e encontrar maior harmonia em suas conexões sociais.

Anote as datas!

A partir do dia 11: um novo ciclo de Marte evoca a necessidade de assumir uma postura mais introspectiva e de agir com cautela. Segure seus impulsos e resolva seus problemas em silêncio, desabafando apenas com pessoas de sua confiança.

ESCORPIÃO

Signo Escorpião Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

Para as pessoas escorpianas, esse trânsito amplia o risco de ter de enfrentar obstáculos na comunicação e nas interações com autoridades. Portanto, cuidado com mal-entendidos! Imprescindível que você mantenha a calma e exerça a diplomacia.

A partir do dia 11, você poderá se envolver com projetos colaborativos, graças a um novo ciclo de Marte. Será um bom momento para cavar oportunidades de crescimento e expandir as conexões sociais. Apenas tome cuidado com a impulsividade desmedida.

Anote as datas!

A partir do dia 22: Vênus retrógrado representa a chance de revisar sua vida profissional e o relacionamento com colegas e chefes. Como você enxerga sua própria carreira? Ela te satisfaz? O momento é desafiador, mas pode ser rico em aprendizados.

SAGITÁRIO

Signo Sagitário Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

Um ciclo de Mercúrio entre os dias 12 e 28 tende a favorecer que você amplie seus horizontes em busca de mais conhecimento. Portanto, é um ótimo momento para fazer cursos, sobretudo de idiomas.

Vênus estimulará a expansão em suas relações pessoais e amorosas. Você provavelmente sentirá um impulso para se aventurar em novas experiências. Porém, a partir do dia 22 Vênus entra em movimento retrógrado, o que convida você a refletir sobre seus relacionamentos.

A partir do dia 11, Marte impulsiona a carreira e objetivos profissionais. Há boas chances de você conquistar seus objetivos, mas tenha cuidado para não ter um comportamento excessivamente competitivo.

Anote as datas!

Entre os dias 15 e 20: Mercúrio em quadratura com Júpiter pode trazer desafios na comunicação. Esforce-se para evitar mal-entendidos, pois o risco de gafes graves está acentuado.

CAPRICÓRNIO

Signo Capricórnio Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

Ao longo de todo o mês, Vênus sugere maior necessidade de conexões profundas e significativas. No entanto, a partir do dia 22 o planeta entra em movimento retrógrado. E isso torna imperativa a busca por um equilíbrio saudável entre dar e receber nas relações.

Por sua vez, a Lua Nova do dia 17 traz oportunidades para novos começos e renovação nos relacionamentos. Este é um momento favorável para estabelecer parcerias mais equilibradas e saudáveis, bem como para iniciar projetos conjuntos.

Anote as datas!

Entre os dias 9 e 11: Mercúrio em oposição a Plutão no fim de Capricórnio pode trazer uma tendência a agir com intensidade excessiva. Muito cuidado com a forma como você expressa seus sentimentos aos outros.

AQUÁRIO

Signo Aquário Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

Este é um período propício para a comunicação aberta e honesta, o que favorece o fechamento de contratos interessantes. Você provavelmente perceberá uma maior capacidade para expressar ideias e ouvir as perspectivas alheias.

Durante todo o mês, Vênus estará em oposição a Aquário, o que é ainda mais significativo para a harmonização das relações. Haverá uma busca por conexões equilibradas, que valorizam a harmonia e a cooperação.

No dia 22, Vênus entra em movimento retrógrado, o que estimula a reflexão sobre os relacionamentos já existentes. Esse ciclo ajudará você a aprimorar as habilidades de negociação e a cultivar relações saudáveis, mesmo que, para isso, seja preciso dar um tempo.

Anote as datas!

Dia 17: a Lua Nova agirá no terreno da saúde e do bem-estar. É um bom momento para estabelecer novos hábitos saudáveis e implementar rotinas de cuidado pessoal. Importante ter em mente o equilíbrio entre o trabalho e suas responsabilidades diárias.

PEIXES

Signo Peixes Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

Essa oposição pode trazer um aumento da energia e da assertividade, mas também pode gerar conflitos e tensões emocionais. Tenha cuidado para evitar atritos e desentendimentos na vida amorosa e nas parcerias.

Além disso, a oposição de Marte pode levar à exaustão, se as atividades não forem devidamente gerenciadas. É importante evitar sobrecarregar-se e equilibrar o trabalho com o descanso adequado.

O ciclo de Marte também pode se manifestar como tensão, estresse e irritabilidade. Busque maneiras saudáveis de liberar essa energia, como exercícios físicos e atividades criativas. Muito cuidado com a impulsividade nesse período.

Anote as datas!