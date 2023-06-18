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Astrologia

Match de signos: descubra as combinações que valem milhões

Entenda como a compatibilidade funciona e quais são os principais matches dos signos
Personare

Personare

Publicado em 18 de Junho de 2023 às 10:00

Match de signos: descubra as combinações que valem milhões
Match de signos: descubra as combinações que valem milhões Crédito: Personare
Existem algumas maneiras de conferir o match de signos e é interessante usar essas ferramentas para entender como os relacionamentos funcionam, quais são as afinidades e os desafios que podem ter. A seguir, te contamos a melhor combinação de cada signo.
Mas não caia nessa de tentar encontrar o seu “par perfeito” ou de olhar para o seu match e pensar “não me dei bem com esse signo”. 
Primeiro, porque perfeição não existe. Relacionamentos são complexos e dependem de muitos fatores e vontade para darem certo.
Segundo que, astrologicamente, é muito complicado afirmar que existe um match ideal para cada signo, pois somos pessoas complexas e precisam ser compreendidas no todo.

Como analisar as melhores combinações astrológicas

Nesse sentido, medir a compatibilidade astrológica entre duas pessoas pode ser medida de diversas maneiras. Por exemplo:
Pode-se pensar em signos opostos (veja aqui quais são), afinal, eles são complementares entre si, oferecendo equilíbrio um ao outro.
Nos signos, ainda podemos considerar a combinação amorosa (signo de Vênus), a combinação sentimental (signo da Lua), a combinação intelectual (signo de Mercúrio) e a combinação das relações (entre Descendentes, signo que se localiza na Casa 7).
Também é possível avaliar a combinação dos signos a partir dos Elementos astrológicos (Fogo, Terra, Ar e Água), já que alguns elementos são mais parecidos entre si e se comunicam melhor.
Então, se você quiser um detalhamento completo da sua compatibilidade astrológica com alguém, comparar ambos os Mapas de nascimento é a maneira mais assertiva. Essa análise completa é chamada de Sinastria Amorosa – você pode experimentar aqui.

Veja o match dos signos

Dito tudo isso, aqui estão os signos que formam um par interessante. Mas a gente não comparou o signo solar, que fala da essência de cada pessoa, viu?
Como o assunto é amor, é interessante comparar as posições que falamos ali em cima. Cada uma pode revelar aspectos interessantes e (in)compatibilidades diferentes.
Aqui resolvemos considerar o signo de Vênus, porque é o planeta que representa como cada um expressa o afeto. E ao comparar o de duas pessoas, revela as afinidades (ou não) amorosas.
Então, se você não sabe onde está Vênus no seu Mapa Astral, olhe aqui gratuitamente, e então descubra seu par perfeito a seguir.

ÁRIES

  • Dá match com: Leão
  • Áries e Leão são dois signos que falam de entusiasmo, energia e motivação. 
  • Em Leão, as pessoas de Vênus em Áries podem conseguir um match à altura de seu amor apaixonado.
  • Além disso, vão ter a oportunidade de se relacionar com alguém que entende o quanto é importante se priorizar sem julgamentos ou que o outro fique te achando narcisista (mas cuidado para não exagerar no egoísmo hein?!).

TOURO

  • Dá match com: Escorpião
  • Tanto pessoas com Vênus em Touro quanto em Escorpião podem ter o prazer mais intenso como prioridade, e costumam viver afetos com profundidade.
  • Porém, pessoas de Vênus em Touro podem ser mais apegadas no amor, e isso faz com que elas aprendam com Escorpião que o afeto pode ser também sobre ciclos que se encerram e renascem.

GÊMEOS

  • Dá match com: Sagitário
  • Gêmeos e Sagitário se alinham pela vontade de sair da rotina, fazer coisas divertidas, e prezam por um interesse na admiração intelectual com bons papos (os famosos sapiensexuais, risos!).
  • Quem tem Vênus em Sagitário pode enxergar valor nos grandes planos para o futuro e aventuras que exigem grandes movimentos, ajudando Vênus em Sagitário a ter prazer além das coisas mais corriqueiras apenas.

CÂNCER

  • Dá match com: Touro
  • Pessoas de Vênus em Câncer e Touro podem ter um relacionamento super alinhado, pois ambos têm gosto por muitas coisas em comum: cuidado, afeto, comidinhas gostosas, acolhimento, segurança…
  • Desse match, pode vir aquele romance que abraça e te permite ficar, com conforto e carinho.

LEÃO

  • Dá match com: Libra
  • Leão e Libra podem ter traços de socialização que se alinham. Pessoas com Vênus nestes signos sabem (e gostam de) lidar com elogios. Ou seja: sabem a importância de se sentirem bem consigo mesmas.
  • O romance entre esses dois signos de Vênus pode ser animado, provocativo e cheio de momentos em que um tem prazer de conquistar o outro.

VIRGEM

  • Dá match com: Câncer
  • Pessoas com Vênus em Virgem podem ser perfeccionistas, mas as de Câncer também são cuidadosas com sua vida e as pessoas que amam. Por isso, dá tanto match!
  • Esse relacionamento pode ser profundo e cheio de carinho, afinal, são duas pessoas que gostam de cuidar e demonstrar o afeto se dedicando mutualmente.

LIBRA

  • Dá match com: Gêmeos
  • Vênus em Libra com Vênus em Gêmeos podem se unir e formar um casal que dura e se respeita justamente por dividir interesses e amar de um jeito parecido.
  • São pessoas que possuem uma necessidade importante de socializar e ter uma vida que não exclua as amizades. Esses signos gostam de conversar, são bons em racionalizar e conseguem se abrir para múltiplas experiências.

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

  • Dá match com: Aquário
  • Para quem tem Vênus em Sagitário, uma das questões mais importantes quando vai se relacionar é pensar na sua liberdade. Por isso, não existe signo melhor que Aquário para respeitar e compartilhar isso.
  • Vocês podem se seduzir pela personalidade um do outro e pelo quanto admiram a maneira do par em se relacionar com seus ideais. Podem se apaixonar e viver as aventuras da vida sem se perderem um do outro.

CAPRICÓRNIO

  • Dá match com: Virgem
  • Pessoas de Vênus em Capricórnio são conhecidas por serem metódicas e gostarem de responsabilidade. E qual signo poderia dar tanto match nisso quanto Virgem?
  • Vocês podem oferecer a segurança, a dedicação e a estrutura que a relação e o par merecem, vivendo um romance que funciona muito bem!

AQUÁRIO

  • Dá match com: Leão
  • Leão e Aquário são signos opostos complementares, e entregam um amor que ensina a ter mais amor-próprio.
  • Além disso, o amor de Leão traz para Vênus em Aquário mais entusiasmo e paixão, enchendo a vida com mais brilho e animação. Juntos, vocês são um casal que respeita a autenticidade de cada um e constrói um amor sem a necessidade de tantas máscaras.

PEIXES

  • Dá match com: Câncer
  • Temos aqui a união talvez entre os signos mais sensíveis do zodíaco. Vocês podem viver um romance no qual se permitem sonhar e se dedicar. Só é preciso cuidado para que os excessos não virem sentimentalismo e fugir da codependência.
  • A relação se fortalece porque vocês respeitam as vulnerabilidades alheias, mas precisam ter cuidado para não despejar no outro todas as suas dores e sentimentos.
Nai Tomayno: Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do [email protected]

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