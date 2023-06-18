Match de signos: descubra as combinações que valem milhões Crédito: Personare

Existem algumas maneiras de conferir o match de signos e é interessante usar essas ferramentas para entender como os relacionamentos funcionam, quais são as afinidades e os desafios que podem ter. A seguir, te contamos a melhor combinação de cada signo.

Mas não caia nessa de tentar encontrar o seu “par perfeito” ou de olhar para o seu match e pensar “não me dei bem com esse signo”.

Primeiro, porque perfeição não existe. Relacionamentos são complexos e dependem de muitos fatores e vontade para darem certo.

Segundo que, astrologicamente, é muito complicado afirmar que existe um match ideal para cada signo, pois somos pessoas complexas e precisam ser compreendidas no todo.

Como analisar as melhores combinações astrológicas

Nesse sentido, medir a compatibilidade astrológica entre duas pessoas pode ser medida de diversas maneiras. Por exemplo:

Nos signos, ainda podemos considerar a combinação amorosa (signo de Vênus), a combinação sentimental (signo da Lua), a combinação intelectual (signo de Mercúrio) e a combinação das relações (entre Descendentes, signo que se localiza na Casa 7).

Então, se você quiser um detalhamento completo da sua compatibilidade astrológica com alguém, comparar ambos os Mapas de nascimento é a maneira mais assertiva. Essa análise completa é chamada de Sinastria Amorosa – você pode experimentar aqui.

Veja o match dos signos

Dito tudo isso, aqui estão os signos que formam um par interessante. Mas a gente não comparou o signo solar, que fala da essência de cada pessoa, viu?

Como o assunto é amor, é interessante comparar as posições que falamos ali em cima. Cada uma pode revelar aspectos interessantes e (in)compatibilidades diferentes.

Aqui resolvemos considerar o signo de Vênus, porque é o planeta que representa como cada um expressa o afeto. E ao comparar o de duas pessoas, revela as afinidades (ou não) amorosas.

ÁRIES

Dá match com: Leão

Áries e Leão são dois signos que falam de entusiasmo, energia e motivação.

Em Leão, as pessoas de Vênus em Áries podem conseguir um match à altura de seu amor apaixonado.



Além disso, vão ter a oportunidade de se relacionar com alguém que entende o quanto é importante se priorizar sem julgamentos ou que o outro fique te achando narcisista (mas cuidado para não exagerar no egoísmo hein?!).



TOURO

Dá match com: Escorpião

Tanto pessoas com Vênus em Touro quanto em Escorpião podem ter o prazer mais intenso como prioridade, e costumam viver afetos com profundidade.



Porém, pessoas de Vênus em Touro podem ser mais apegadas no amor, e isso faz com que elas aprendam com Escorpião que o afeto pode ser também sobre ciclos que se encerram e renascem.



GÊMEOS

Dá match com: Sagitário

Gêmeos e Sagitário se alinham pela vontade de sair da rotina, fazer coisas divertidas, e prezam por um interesse na admiração intelectual com bons papos (os famosos sapiensexuais, risos!).



Quem tem Vênus em Sagitário pode enxergar valor nos grandes planos para o futuro e aventuras que exigem grandes movimentos, ajudando Vênus em Sagitário a ter prazer além das coisas mais corriqueiras apenas.



CÂNCER

Dá match com: Touro

Pessoas de Vênus em Câncer e Touro podem ter um relacionamento super alinhado, pois ambos têm gosto por muitas coisas em comum: cuidado, afeto, comidinhas gostosas, acolhimento, segurança…



Desse match, pode vir aquele romance que abraça e te permite ficar, com conforto e carinho.



LEÃO

Dá match com: Libra

Leão e Libra podem ter traços de socialização que se alinham. Pessoas com Vênus nestes signos sabem (e gostam de) lidar com elogios. Ou seja: sabem a importância de se sentirem bem consigo mesmas.



O romance entre esses dois signos de Vênus pode ser animado, provocativo e cheio de momentos em que um tem prazer de conquistar o outro.



VIRGEM

Dá match com: Câncer

Pessoas com Vênus em Virgem podem ser perfeccionistas, mas as de Câncer também são cuidadosas com sua vida e as pessoas que amam. Por isso, dá tanto match!



Esse relacionamento pode ser profundo e cheio de carinho, afinal, são duas pessoas que gostam de cuidar e demonstrar o afeto se dedicando mutualmente.



LIBRA

Dá match com: Gêmeos

Vênus em Libra com Vênus em Gêmeos podem se unir e formar um casal que dura e se respeita justamente por dividir interesses e amar de um jeito parecido.



São pessoas que possuem uma necessidade importante de socializar e ter uma vida que não exclua as amizades. Esses signos gostam de conversar, são bons em racionalizar e conseguem se abrir para múltiplas experiências.



ESCORPIÃO

Dá match com: Câncer



Câncer e Escorpião são dois signos de Água muito diferentes, mas que se completam. Geralmente, quem tem Vênus nesses signos leva a sério o que sente e espera o mesmo de quem se gosta.

Por isso, nesse match, você tem a chance de se relacionar com alguém que se entrega de corpo e alma ao relacionamento e o coloca como uma parte importante da vida. Só precisa ter cuidado com o quanto se entregam, para não exagerar.



SAGITÁRIO

Dá match com: Aquário

Para quem tem Vênus em Sagitário, uma das questões mais importantes quando vai se relacionar é pensar na sua liberdade. Por isso, não existe signo melhor que Aquário para respeitar e compartilhar isso.



Vocês podem se seduzir pela personalidade um do outro e pelo quanto admiram a maneira do par em se relacionar com seus ideais. Podem se apaixonar e viver as aventuras da vida sem se perderem um do outro.



CAPRICÓRNIO

Dá match com: Virgem

Pessoas de Vênus em Capricórnio são conhecidas por serem metódicas e gostarem de responsabilidade. E qual signo poderia dar tanto match nisso quanto Virgem?



Vocês podem oferecer a segurança, a dedicação e a estrutura que a relação e o par merecem, vivendo um romance que funciona muito bem!



AQUÁRIO

Dá match com: Leão

Leão e Aquário são signos opostos complementares, e entregam um amor que ensina a ter mais amor-próprio.



Além disso, o amor de Leão traz para Vênus em Aquário mais entusiasmo e paixão, enchendo a vida com mais brilho e animação. Juntos, vocês são um casal que respeita a autenticidade de cada um e constrói um amor sem a necessidade de tantas máscaras.



PEIXES

Dá match com: Câncer

Temos aqui a união talvez entre os signos mais sensíveis do zodíaco. Vocês podem viver um romance no qual se permitem sonhar e se dedicar. Só é preciso cuidado para que os excessos não virem sentimentalismo e fugir da codependência.



A relação se fortalece porque vocês respeitam as vulnerabilidades alheias, mas precisam ter cuidado para não despejar no outro todas as suas dores e sentimentos.

