Match de signos: descubra as combinações que valem milhões

Existem algumas maneiras de conferir o match de signos e é interessante usar essas ferramentas para entender como os relacionamentos funcionam, quais são as afinidades e os desafios que podem ter. A seguir, te contamos a melhor combinação de cada signo.
Mas não caia nessa de tentar encontrar o seu “par perfeito” ou de olhar para o seu match e pensar “não me dei bem com esse signo”.
Primeiro, porque perfeição não existe. Relacionamentos são complexos e dependem de muitos fatores e vontade para darem certo.
Segundo que, astrologicamente, é muito complicado afirmar que existe um match ideal para cada signo, pois somos pessoas complexas e precisam ser compreendidas no todo.
Como analisar as melhores combinações astrológicas
Nesse sentido, medir a compatibilidade astrológica entre duas pessoas pode ser medida de diversas maneiras. Por exemplo:
Nos signos, ainda podemos considerar a combinação amorosa (signo de Vênus), a combinação sentimental (signo da Lua), a combinação intelectual (signo de Mercúrio) e a combinação das relações (entre Descendentes, signo que se localiza na Casa 7).
Então, se você quiser um detalhamento completo da sua compatibilidade astrológica com alguém, comparar ambos os Mapas de nascimento é a maneira mais assertiva. Essa análise completa é chamada de Sinastria Amorosa – você pode experimentar aqui.
Veja o match dos signos
Dito tudo isso, aqui estão os signos que formam um par interessante. Mas a gente não comparou o signo solar, que fala da essência de cada pessoa, viu?
Como o assunto é amor, é interessante comparar as posições que falamos ali em cima. Cada uma pode revelar aspectos interessantes e (in)compatibilidades diferentes.
Aqui resolvemos considerar o signo de Vênus, porque é o planeta que representa como cada um expressa o afeto. E ao comparar o de duas pessoas, revela as afinidades (ou não) amorosas.
Então, se você não sabe onde está Vênus no seu Mapa Astral, olhe aqui gratuitamente, e então descubra seu par perfeito a seguir.
ÁRIES
- Dá match com: Leão
- Áries e Leão são dois signos que falam de entusiasmo, energia e motivação.
- Em Leão, as pessoas de Vênus em Áries podem conseguir um match à altura de seu amor apaixonado.
- Além disso, vão ter a oportunidade de se relacionar com alguém que entende o quanto é importante se priorizar sem julgamentos ou que o outro fique te achando narcisista (mas cuidado para não exagerar no egoísmo hein?!).
TOURO
- Dá match com: Escorpião
- Tanto pessoas com Vênus em Touro quanto em Escorpião podem ter o prazer mais intenso como prioridade, e costumam viver afetos com profundidade.
- Porém, pessoas de Vênus em Touro podem ser mais apegadas no amor, e isso faz com que elas aprendam com Escorpião que o afeto pode ser também sobre ciclos que se encerram e renascem.
GÊMEOS
- Dá match com: Sagitário
- Gêmeos e Sagitário se alinham pela vontade de sair da rotina, fazer coisas divertidas, e prezam por um interesse na admiração intelectual com bons papos (os famosos sapiensexuais, risos!).
- Quem tem Vênus em Sagitário pode enxergar valor nos grandes planos para o futuro e aventuras que exigem grandes movimentos, ajudando Vênus em Sagitário a ter prazer além das coisas mais corriqueiras apenas.
CÂNCER
- Dá match com: Touro
- Pessoas de Vênus em Câncer e Touro podem ter um relacionamento super alinhado, pois ambos têm gosto por muitas coisas em comum: cuidado, afeto, comidinhas gostosas, acolhimento, segurança…
- Desse match, pode vir aquele romance que abraça e te permite ficar, com conforto e carinho.
LEÃO
- Dá match com: Libra
- Leão e Libra podem ter traços de socialização que se alinham. Pessoas com Vênus nestes signos sabem (e gostam de) lidar com elogios. Ou seja: sabem a importância de se sentirem bem consigo mesmas.
- O romance entre esses dois signos de Vênus pode ser animado, provocativo e cheio de momentos em que um tem prazer de conquistar o outro.
VIRGEM
- Dá match com: Câncer
- Pessoas com Vênus em Virgem podem ser perfeccionistas, mas as de Câncer também são cuidadosas com sua vida e as pessoas que amam. Por isso, dá tanto match!
- Esse relacionamento pode ser profundo e cheio de carinho, afinal, são duas pessoas que gostam de cuidar e demonstrar o afeto se dedicando mutualmente.
LIBRA
- Dá match com: Gêmeos
- Vênus em Libra com Vênus em Gêmeos podem se unir e formar um casal que dura e se respeita justamente por dividir interesses e amar de um jeito parecido.
- São pessoas que possuem uma necessidade importante de socializar e ter uma vida que não exclua as amizades. Esses signos gostam de conversar, são bons em racionalizar e conseguem se abrir para múltiplas experiências.
ESCORPIÃO
- Dá match com: Câncer
- Câncer e Escorpião são dois signos de Água muito diferentes, mas que se completam. Geralmente, quem tem Vênus nesses signos leva a sério o que sente e espera o mesmo de quem se gosta.
- Por isso, nesse match, você tem a chance de se relacionar com alguém que se entrega de corpo e alma ao relacionamento e o coloca como uma parte importante da vida. Só precisa ter cuidado com o quanto se entregam, para não exagerar.
SAGITÁRIO
- Dá match com: Aquário
- Para quem tem Vênus em Sagitário, uma das questões mais importantes quando vai se relacionar é pensar na sua liberdade. Por isso, não existe signo melhor que Aquário para respeitar e compartilhar isso.
- Vocês podem se seduzir pela personalidade um do outro e pelo quanto admiram a maneira do par em se relacionar com seus ideais. Podem se apaixonar e viver as aventuras da vida sem se perderem um do outro.
CAPRICÓRNIO
- Dá match com: Virgem
- Pessoas de Vênus em Capricórnio são conhecidas por serem metódicas e gostarem de responsabilidade. E qual signo poderia dar tanto match nisso quanto Virgem?
- Vocês podem oferecer a segurança, a dedicação e a estrutura que a relação e o par merecem, vivendo um romance que funciona muito bem!
AQUÁRIO
- Dá match com: Leão
- Leão e Aquário são signos opostos complementares, e entregam um amor que ensina a ter mais amor-próprio.
- Além disso, o amor de Leão traz para Vênus em Aquário mais entusiasmo e paixão, enchendo a vida com mais brilho e animação. Juntos, vocês são um casal que respeita a autenticidade de cada um e constrói um amor sem a necessidade de tantas máscaras.
PEIXES
- Dá match com: Câncer
- Temos aqui a união talvez entre os signos mais sensíveis do zodíaco. Vocês podem viver um romance no qual se permitem sonhar e se dedicar. Só é preciso cuidado para que os excessos não virem sentimentalismo e fugir da codependência.
- A relação se fortalece porque vocês respeitam as vulnerabilidades alheias, mas precisam ter cuidado para não despejar no outro todas as suas dores e sentimentos.
Nai Tomayno: Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do [email protected]