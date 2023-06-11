Descubra como é a pessoa perfeita para o seu signo

Como é a pessoa perfeita para o seu signo Crédito: Personare

Você já se perguntou como é a pessoa perfeita para o seu signo? A Astrologia pode nos dar algumas pistas interessantes. O signo Descendente revela características do seu par amoroso ideal.

Isso não significa que você só se apaixonará por pessoas exatamente assim. Mas são características que provavelmente você busca no outro para lhe complementar.

O Descendente é o signo que você tem na Casa 7, que representa o “outro”. Ela está oposto no seu Mapa à Casa 1, do Ascendente, que represente o “eu”. Por isso, buscamos no outro aquilo que acreditamos que nos falta.

Pessoa perfeita para o seu signo

Descendente em Áries: a pessoa perfeita para você tem personalidade assertiva, dominante e toma a maior parte das decisões da relação.

Descendente em Touro: a pessoa perfeita para você é afetuosa, sensual, atraente, simples e prática.

Descendente em Gêmeos: a pessoa perfeita para você discute qualquer assunto, adora bom papo e é muito sociável.

Descendente em Câncer: a pessoa perfeita para você é sentimental, caseira e excelente provedora para o seu lar.

Descendente em Leão: a pessoa perfeita para você é super coração, forte e leal.

Descendente em Virgem: a pessoa perfeita para você é exigente, crítica, prática e voltada ao trabalho.

Descendente em Libra: a pessoa perfeita para você tende a ser sociável, tolerante e extremamente diplomático.

Descendente em Escorpião: a pessoa perfeita para você aparenta tem poder, valoriza a fidelidade e a estabilidade.

Descendente em Sagitário: a pessoa perfeita para você é culta, viajada, pode ser estrangeira ou poliglota e divertida.

Descendente em Capricórnio: a pessoa perfeita para você é madura, experiente e com projetos de vida realistas.

Descendente em Aquário: a pessoa perfeita para você ama estar em grupos, preza pela individualidade e liberdade.

Descendente em Peixes: a pessoa perfeita para você é idealista, empática e compreensiva.