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Astrologia

Três planetas estão retrógrados: o que isso significa na sua vida

Saiba quais planetas estão retrógrados e como saber em que área da sua vida você pode sentir a desaceleração
Personare

Personare

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 09:00

Três planetas estão retrógrados: o que isso significa na sua vida
Três planetas estão retrógrados: o que isso significa na sua vida Crédito: Personare
Vamos começar o segundo semestre de 2023 com três planetas retrógrados. Nesta sexta (30/6), Netuno começou a desacelerar, se juntando a Saturno e Plutão. O que isso significa na sua vida?
A seguir você vai entender esses movimentos astrológicos e os seus significados. Saiba que nem tudo precisa afetar a sua vida. Tudo depende do seu mapa astral. Portanto, acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado, que relaciona o céu geral com o seu mapa.

O que as retrogradações significam?

Primeiro, é preciso saber que quando um planeta fica retrógrado, os temas e aspectos psicológicos que ele representa podem passar por revisões, ajustes e até crises. Ou algum assunto daquela área pode retornar.
Mercúrio, o mais famoso retrógrado, representa a comunicação. Por isso, quando ele retrograda, as conversas e os sistemas podem falhar.
Porém, os planetas mais distantes e de trânsito lento, como é o caso de Saturno, Plutão e Netuno, podem demorar mais para serem percebidos pela gente. 
Muito diferente de Vênus retrógrado, que vai começar ainda neste mês, e do próprio Mercúrio, que fica retrógrado mais duas vezes em 2023 (veja aqui as datas).

Três retrogradações ao mesmo tempo, e agora?

Quando vários planetas retrogradam ao mesmo tempo, como agora, podemos sentir a vida um pouco mais travada e até sentir mais cansaço.
Mas isso não é raro. Afinal, os planetas de trânsito lento passam meses retrógrados todos os anos, por isso, dificilmente alguns não se encontrarão no calendário.
Mesmo que sejam menos intensas, é importante prestar atenção nas retrogradações e refletir sobre os temas que elas estão apontando durante esses períodos.

DATAS E SIGNIFICADOS DE CADA UM:

Como saber que áreas da vida estão sendo mexidas

A forma mais fácil é olhar para os signos por onde os planetas retrógrados estão transitando. 
  • Saturno está retrógrado em Peixes
  • Plutão está retrógrado em Capricórnio
  • Netuno está retrógrado em Peixes
Então, é só ver em que Casa do seu Mapa Astral você tem Capricórnio e Peixes (veja aqui). Feito isso, veja a seguir o que significa cada Cada astrológica, ou seja, que áreas da sua vida estão sendo mexidas pelas retrogradações.
  • Casa 1 e 7: autoestima e imagem pessoal + relacionamentos, parceria e inimigos
  • Casa 2 e 8: dinheiro, vida material + valor do outro, encerramentos e sombras
  • Casa 3 e 9: comunicação e mídias, irmãos e transportes + viagens internacionais, estudos, espiritualidade, processos jurídicos
  • Casa 4 e 10: família, progenitores, raízes + carreira e propósito
  • Casa 5 e 11: prazer, criatividade, identidade, filhos + amigos, papel e projeção social e política, frutos da carreira
  • Casa 6 e 12: saúde, trabalho, rotina + medos, inconsciente, empatia, sacrifícios
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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