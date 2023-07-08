Três planetas estão retrógrados: o que isso significa na sua vida

Vamos começar o segundo semestre de 2023 com três planetas retrógrados. Nesta sexta (30/6), Netuno começou a desacelerar, se juntando a Saturno e Plutão. O que isso significa na sua vida?
A seguir você vai entender esses movimentos astrológicos e os seus significados. Saiba que nem tudo precisa afetar a sua vida. Tudo depende do seu mapa astral. Portanto, acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado, que relaciona o céu geral com o seu mapa.
O que as retrogradações significam?
Primeiro, é preciso saber que quando um planeta fica retrógrado, os temas e aspectos psicológicos que ele representa podem passar por revisões, ajustes e até crises. Ou algum assunto daquela área pode retornar.
Mercúrio, o mais famoso retrógrado, representa a comunicação. Por isso, quando ele retrograda, as conversas e os sistemas podem falhar.
Porém, os planetas mais distantes e de trânsito lento, como é o caso de Saturno, Plutão e Netuno, podem demorar mais para serem percebidos pela gente.
Muito diferente de Vênus retrógrado, que vai começar ainda neste mês, e do próprio Mercúrio, que fica retrógrado mais duas vezes em 2023 (veja aqui as datas).
Três retrogradações ao mesmo tempo, e agora?
Quando vários planetas retrogradam ao mesmo tempo, como agora, podemos sentir a vida um pouco mais travada e até sentir mais cansaço.
Mas isso não é raro. Afinal, os planetas de trânsito lento passam meses retrógrados todos os anos, por isso, dificilmente alguns não se encontrarão no calendário.
Mesmo que sejam menos intensas, é importante prestar atenção nas retrogradações e refletir sobre os temas que elas estão apontando durante esses períodos.
DATAS E SIGNIFICADOS DE CADA UM:
Como saber que áreas da vida estão sendo mexidas
A forma mais fácil é olhar para os signos por onde os planetas retrógrados estão transitando.
- Saturno está retrógrado em Peixes
- Plutão está retrógrado em Capricórnio
- Netuno está retrógrado em Peixes
- Casa 1 e 7: autoestima e imagem pessoal + relacionamentos, parceria e inimigos
- Casa 2 e 8: dinheiro, vida material + valor do outro, encerramentos e sombras
- Casa 3 e 9: comunicação e mídias, irmãos e transportes + viagens internacionais, estudos, espiritualidade, processos jurídicos
- Casa 4 e 10: família, progenitores, raízes + carreira e propósito
- Casa 5 e 11: prazer, criatividade, identidade, filhos + amigos, papel e projeção social e política, frutos da carreira
- Casa 6 e 12: saúde, trabalho, rotina + medos, inconsciente, empatia, sacrifícios
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