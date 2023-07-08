Três planetas estão retrógrados: o que isso significa na sua vida Crédito: Personare

Vamos começar o segundo semestre de 2023 com três planetas retrógrados. Nesta sexta (30/6), Netuno começou a desacelerar, se juntando a Saturno e Plutão. O que isso significa na sua vida?

O que as retrogradações significam?

Primeiro, é preciso saber que quando um planeta fica retrógrado, os temas e aspectos psicológicos que ele representa podem passar por revisões, ajustes e até crises. Ou algum assunto daquela área pode retornar.

Mercúrio, o mais famoso retrógrado, representa a comunicação. Por isso, quando ele retrograda, as conversas e os sistemas podem falhar.

Porém, os planetas mais distantes e de trânsito lento, como é o caso de Saturno, Plutão e Netuno, podem demorar mais para serem percebidos pela gente.

Três retrogradações ao mesmo tempo, e agora?

Quando vários planetas retrogradam ao mesmo tempo, como agora, podemos sentir a vida um pouco mais travada e até sentir mais cansaço.

Mas isso não é raro. Afinal, os planetas de trânsito lento passam meses retrógrados todos os anos, por isso, dificilmente alguns não se encontrarão no calendário.

Mesmo que sejam menos intensas, é importante prestar atenção nas retrogradações e refletir sobre os temas que elas estão apontando durante esses períodos.

DATAS E SIGNIFICADOS DE CADA UM:

Como saber que áreas da vida estão sendo mexidas

A forma mais fácil é olhar para os signos por onde os planetas retrógrados estão transitando.

Saturno está retrógrado em Peixes

Plutão está retrógrado em Capricórnio



Netuno está retrógrado em Peixes



Casa 1 e 7: autoestima e imagem pessoal + relacionamentos, parceria e inimigos

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