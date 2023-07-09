Amor, saúde e guerras: as previsões do Tarot para o semestre de 2023 Crédito: Personare

Metade de 2023 já foi. Entramos na segunda parte do ano impulsionados pela Temperança, carta simboliza ponderação, tranquilidade e paciência. Diante disso, já podemos dizer que as previsões do Tarot para o segundo semestre são boas – mas nem tudo são flores.

A seguir, detalhamos as previsões coletivas para esse novo período. Mas se quiser saber o que o oráculo reserva para a sua vida especificamente, experimente aqui o Tarot Semestral Personare.

O mês de julho, que inicia esse semestre, é representado pela carta do Tarot conhecida como A Força. Ou seja, temos o Arcano XI, que marca a metade dos arcanos (são 22 no total), representa o meio do ano.

Essa coincidência precisa ser considerada. Quando símbolos se repetem, ou dizem reiteradamente o mesmo, é sinal de eventos significativos e com efeitos diretos na realidade.

No caso da narrativa do ano, é provável que julho e agosto sejam dois meses que nos tragam o início de uma nova fase, totalmente diferente do conturbado semestre anterior.

Como foi o primeiro semestre?

Antes de mergulharmos nas tendências para o segundo semestre de 2023, vale fazermos uma revisão do contexto do ano.

O primeiro semestre teve a regência do Eremita, que, em conjunto com o arcano do ano, indicava um período bem atribulado e sujeito a acontecimentos violentos, repentinos e marcantes.

Isso porque a combinação do Arcano VII (O Carro) com Arcano IX (O Eremita) leva ao Arcano XVI (A Torre), pois 7 + 9 = 16.

E o Arcano XVI retrata uma torre destruída por um raio, uma analogia a grandes perdas, sejam elas de origem material ou de status. Essa combinação sugeria que fosse o “semestre da grande queda”.

É desse período conturbado que nos despedimos agora.

Quais as previsões do Tarot para o segundo semestre?

Já o segundo semestre de 2023, no qual ingressamos, tem como regente o Arcano XIV, A Temperança.

Ao interagir com O Carro, A Temperança nos leva ao Arcano XXI, O Mundo (14 + 7 = 21). Por isso, a tendência é de vivermos agora uma experiência de plenificação, de expansão e crescimento. Trata-se de um processo lento, mas progressivo.

A Temperança traz mediação e paz. Isso não significa que os conflitos não acontecerão, mas não devem ser tão desastrosos.

O Mundo também indica um momento bem melhor, mas ainda tenso, pois a estabilidade e melhoria chegam de forma discreta e lenta.

A paciência e a lentidão dA Temperança se confrontam com o imediatismo e velocidade dO Carro. Isso nos sinaliza que os benefícios dessa nova fase não chegam com facilidade, pois ainda existem tensões no ar.

Áreas de destaque no segundo semestre de 2023

As áreas que podem se destacar neste último semestre do ano são:

Saúde: o símbolo dA Força, na área da saúde, pode representar o controle de doenças ou algum avanço que permita mais qualidade de vida às pessoas





o símbolo dA Força, na área da saúde, pode representar o controle de doenças ou algum avanço que permita mais qualidade de vida às pessoas Política internacional: suas relações e seus conflitos devem ficar em destaque, com atenção especial para as guerras em curso, que tendem a trazer eventos importantes e começar a caminhar numa direção de conciliação





suas relações e seus conflitos devem ficar em destaque, com atenção especial para as guerras em curso, que tendem a trazer eventos importantes e começar a caminhar numa direção de conciliação Grupos: situações envolvendo torcidas e grupos de afinidade ou ideológicos podem ocorrer ao longo do semestre e estampar muitas notícias





situações envolvendo torcidas e grupos de afinidade ou ideológicos podem ocorrer ao longo do semestre e estampar muitas notícias Meio ambiente: situações e eventos que estejam relacionados ao meio ambiente devem pautar discussões e podemos ter eventos climáticos importantes.



Como fica o amor?

Se você lembra, a carta do ano indicava que 2023 poderia ser ótimo para arranjar novos contatinhos. No entanto, também é propício para atrair relações fugazes.

Para quem está comprometido, o ano pede calma. Mesmo com alguns possíveis contratempos, tende a ser promissor para os relacionamentos, sejam casuais e sérios.

E se estiver sofrendo por amor, é a hora de seguir em frente e usar a energia dO Carro para buscar independência e autonomia.

Como você está dirigindo a própria estrada? Esse caminho tem um propósito? Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, consulte aqui o Tarot do Amor.