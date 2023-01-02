Começar 2023 com Mercúrio Retrógrado pode ser bom — saiba para quê Crédito: Personare

Para que começar 2023 com Mercúrio Retrógrado pode ser bom?

1. Revisões profissionais

Este Mercúrio Retrógrado da Virada de Ano vai ser no signo de Capricórnio, portanto, pode ser ótimo para revisões profissionais e de propósitos de vida. Aproveite para refletir sobre suas metas e objetivos. Aliás, veja aqui como fazer metas alcançáveis para 2023.

2. Rever projetos

Retrógrado tem a ver com tudo que é “re” – rever, revisar e reinterpretar. E como Mercúrio tem a ver com comunicação e a palavra, é ótimo para estudar, revisar um texto, rever algum projeto, etc. Depois que o planeta voltar ao movimento direto, você pode tirar tudo do papel e partir para a ação!

3. Se recolher

Toda retrogradação de Mercúrio é um momento mais de recolhimento, instigando um processo de recolhimento maior. Quer época melhor do que se recolher e mergulhar em si do que esse simbólico encerramento de ciclo e recomeço de um novo? Aproveite e faça uma limpeza energética de Ano Novo.

4. Fazer as pazes com o passado

Devido aos aspectos que Mercúrio faz com outros planetas no Céu da Virada, esse pode ser um bom momento para entender alguma questão do passado da família ou tentar compreender o quanto você pode vir a se transformar a partir dessas informações que muitas vezes vêm do passado. Vale se abrir a ouvir histórias e causos!

5. Novos inícios

A Lua Crescente em Áries, que chegou ao ápice às 7h36 do dia 29/12, vem pertinho de Júpiter mostrando que algo novo está para nascer. Muita gente poderá ter notícias interessantes sobre novos inícios e mudanças.

6. Organizar a vida

Desde o dia 30, a Lua faz aspecto positivo com Saturno, o que pode ajudar a organizar a vida com seriedade. Porém, no dia seguinte foi iniciada uma sequência de quadraturas da Lua com Mercúrio, Vênus e Plutão. Portanto, é indicado manter as coisas em ordem, antecipar-se a questões de comunicação que possam dar problema e não se expor demais.

7. Reler as previsões para 2023