Começar 2023 com Mercúrio Retrógrado pode ser bom; saiba para quê

Mercúrio começou a retrogradar na última quinta-feira, dia 29 de dezembro, e só termina em 18 de janeiro. Ou seja, o ano já entrou com retrogradação. Mas começar 2023 com Mercúrio Retrógrado pode ser BOM – a gente te conta para quê e como aproveitar esse período sem se estressar.
É importante saber, ainda, que Marte também está retrógrado e no signo de Gêmeos (regido por Mercúrio), ou seja, é preciso ter muita atenção neste momento. Existe uma forma super fácil e gratuita de ver as previsões de Mercúrio Retrógrado que se chama Horóscopo Personalizado – é só clicar aqui, se cadastrar ou fazer o loguin e então procurar pelo trânsito de Mercúrio. Clique nele e então poderá entender tanto o planeta direto sobre a sua vida quanto retrocedendo.
Para que começar 2023 com Mercúrio Retrógrado pode ser bom?
1. Revisões profissionais
Este Mercúrio Retrógrado da Virada de Ano vai ser no signo de Capricórnio, portanto, pode ser ótimo para revisões profissionais e de propósitos de vida. Aproveite para refletir sobre suas metas e objetivos. Aliás, veja aqui como fazer metas alcançáveis para 2023.
2. Rever projetos
Retrógrado tem a ver com tudo que é “re” – rever, revisar e reinterpretar. E como Mercúrio tem a ver com comunicação e a palavra, é ótimo para estudar, revisar um texto, rever algum projeto, etc. Depois que o planeta voltar ao movimento direto, você pode tirar tudo do papel e partir para a ação!
3. Se recolher
Toda retrogradação de Mercúrio é um momento mais de recolhimento, instigando um processo de recolhimento maior. Quer época melhor do que se recolher e mergulhar em si do que esse simbólico encerramento de ciclo e recomeço de um novo? Aproveite e faça uma limpeza energética de Ano Novo.
4. Fazer as pazes com o passado
Devido aos aspectos que Mercúrio faz com outros planetas no Céu da Virada, esse pode ser um bom momento para entender alguma questão do passado da família ou tentar compreender o quanto você pode vir a se transformar a partir dessas informações que muitas vezes vêm do passado. Vale se abrir a ouvir histórias e causos!
5. Novos inícios
A Lua Crescente em Áries, que chegou ao ápice às 7h36 do dia 29/12, vem pertinho de Júpiter mostrando que algo novo está para nascer. Muita gente poderá ter notícias interessantes sobre novos inícios e mudanças.
6. Organizar a vida
Desde o dia 30, a Lua faz aspecto positivo com Saturno, o que pode ajudar a organizar a vida com seriedade. Porém, no dia seguinte foi iniciada uma sequência de quadraturas da Lua com Mercúrio, Vênus e Plutão. Portanto, é indicado manter as coisas em ordem, antecipar-se a questões de comunicação que possam dar problema e não se expor demais.
7. Reler as previsões para 2023
Como retrogradação tem a ver com revisar, aproveite para reler, reinterpretar e revisar as previsões e metas para o seu ano. Veja aqui as previsões da Astrologia, Numerologia e Tarot de 2023 para a sua vida! Ainda dá tempo de ajustar algum plano, colocar outra meta ou até reduzir as expectativas.