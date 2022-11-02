Agressividade, brigas e DRs: entenda o que significa Marte Retrógrado Crédito: Personare

No último domingo (30), dia do desfecho das eleições 2022, teve início um trânsito astrológico importante e perigoso: Marte está retrógrado em Gêmeos. Ou seja, o planeta da agressividade e dos começos retrograda no signo da comunicação.

O QUE SIGNIFICA MARTE RETRÓGRADO?

Marte fala de ação, energia e iniciativas. No entanto, quando fica retrógrado, pode se manifestar como aumento da agressividade e irritabilidade. Com isso, teremos mais chance de confrontos e desgastes nas relações como um todo.

Mas é especialmente importante prestar atenção nos relacionamentos mais próximos, como os amorosos, porque as famosas DRs podem pipocar. Além disso, problemas pequenos e entraves que quase passariam batido podem ganhar grandes proporções.

Por isso, a dica geral, para todo mundo de todos os signos, é ter muita paciência e resiliência. Cuide especialmente com o que e como você fala, sob o risco de se arrepender depois.

Além disso, não é um bom momento para lançar ou iniciar grandes projetos e sonhos, porque muitas coisas podem ter de ser refeitas e sugar sua energia e paciência. Portanto, calcule melhor os riscos e atue de maneira mais cautelosa em tudo que for fazer até a retrogradação acabar.

PREVISÕES DE MARTE RETRÓGRADO PARA VOCÊ

Depois disso, vai ser preciso ter muita paciência de 29 de dezembro até 18 de janeiro. É porque nesse período também acontece Mercúrio retrógrado.

Agora que você já sabe, pode ver abaixo o que cada Ascendente precisa evitar e como não agir nesta fase. Mas antes saiba que, neste ano, Marte vai retrogradar no grau 8 do signo de Gêmeos. Além disso, o trânsito vai ter duas fases.

Ascendente em Áries

Comunicações e internet, palavras e pensamentos, vizinhos e parentes próximos, como tios e primos, e deslocamentos: hora de conter a impulsividade no dia a dia e no trânsito. Este vai ser o seu grande teste aí de Marte Retrógrado.

Ascendente em Touro

Dinheiro, compra e venda: tome muito cuidado com qualquer venda que você fizer ou com compras e investimentos. Além disso, reflita sobre a forma como você usa seu dinheiro.

Ascendente em Gêmeos

Explosões e iniciativas pessoais: plante o que você quer começar com bastante paciência e elaboração. E, além disso, se você precisar começar algo durante a retrogradação, infelizmente pode ser que o projeto seja bastante trabalhoso.

Ascendente em Câncer

Inconsciente e seu interior: tente olhar um pouquinho para dentro, porque é ali que vai ter que ter alguma ação, seja para disciplinar alguma questão interior, seja para aliviar algum tipo de pressão interna.

Ascendente em Leão

Projetos para o futuro, ações com o coletivo, vida social e amizades: observe como você está com seus grupos, porque este pode ser um momento conturbado. E espere Marte ficar direto para lançar seus projetos.

Ascendente em Virgem

Grandes projetos e rumos para sua vida: pode ser que você tenha de tomar novos rumos. Se possível, é melhor esperar para dar start a partir do dia 20 de janeiro, quando vai ter a primeira Lua Nova do novo ano ( veja aqui o calendário lunar 2023).

Ascendente em Libra

Questões filosóficas e éticas, justiça e ensino superior: processos judiciais, grandes voos e expansão podem estar sendo gestados por aí, mas espere janeiro para colocá-los em prática.

Ascendente em Escorpião

Fim de ciclo, poder pessoal e energia: você está num período de encarar fantasmas e fazer faxinas. Aproveite para trabalhar em finalizações e focar em transformações — especialmente em relacionamentos íntimos. Essa meditação de limpeza energética pode ser um primeiro passo.

Ascendente em Sagitário

Amor e inimigos: é hora de revisar seus relacionamentos. Tome muito cuidado com conflitos diretos E preste atenção com ataques, assaltos ou algo assim, especialmente em novembro.

Ascendente em Capricórnio

Sua rotina e Saúde: tenha muita paciência e tente reformular hábitos e atentar para sua saúde, principalmente mental. Também é importante cuidar com atos impulsivos no dia a dia e no trabalho.

Ascendente em Aquário

Lazer, férias, filho e identidade pessoal: esse é um ótimo momento para refletir sobre sua autoestima, mas também ter mais cuidado com a irritabilidade e cuidar para não sair brigando com seus filhos.

Ascendente em Peixes

Família, infância e sua casa: talvez você tenha algumas emergências no seu lar e brigas na família nesse período. Vai ser preciso ter muita paciência e resiliência nesse âmbito.