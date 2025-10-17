Editorias do Site
Redes Sociais

Vou Zuar, Encontro das Pretas e Orquestra Jovem embalam a sexta (17) no ES

E não para por aí! O dia ainda conta com Spring Sessions em Vila Velha, Liga Joe, Cacau Fest e lançamento de livro

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:25

Shows

  • Spring Sessions

    Com Fatsync, Fluxzone, Haas, Juice, Malive, Malu Fitipaldi. Entrada: a partir de R$ 50, em MeuBilhete.com.br. Horário: a partir das 21h. Local: Café de La Musique Vila Velha. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 310, Itaparica, Vila Velha.

  • Liga Joe

    Flashback Anos 70, 80 e 90. Abertura: 20h30. Início: 21h30. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Goiabeiras, Vitória. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site Blueticket.

  • Orquestra Jovem Vale Música

    Orquestra Jovem Vale Música apresenta o concerto “Festa Brasileira”, com regência de Ludhymila Bruzzi e repertório que celebra ritmos como samba, pagode, forró, frevo, baião e black music nacional em arranjos orquestrais. Horário: 19h30. Local: Parque da Cidade. Endereço: Rua Anchieta, Serra. Entrada: gratuita.

Especial

  • Cacau Fest 2025

    Maior evento de cacau e chocolate do Sudeste, o Cacau Fest 2025 reúne produtores, chefs e empreendedores em uma imersão completa no universo do cacau, com feira de negócios, exposições, concursos, fórum e aulas-show gratuitas. Horário: programação diária variada. Entrada: gratuita. Local: Conceição Hall. Endereço: Avenida Conceição da Barra, bairro Colina – Linhares.

  • Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória

    A 21ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (FENATEVI) segue com apresentações em vários municípios capixabas. No dia 17 de outubro, a programação conta com espetáculos, oficinas e performances em Vitória, Serra, Viana e Cariacica, reunindo artistas de diferentes estados do Brasil. Entrada gratuita. Locais: teatros, centros culturais e espaços públicos de Vitória e região. Classificação: livre. Leia detalhes na reportagem.

  • Encontro das Pretas

    Ao todo, 50 afroempreendedores vão participar do evento, que reunirá moda, gastronomia, literatura, artes visuais, design, beleza e serviços. A curadoria prioriza marcas autorais e processos sustentáveis, dando cara e voz à economia criativa preta. Data: de sexta (17) a domingo (19). Local: Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita + ingresso solidário (alimentos e materiais escolares).

  • I Love Gelato

    Em 13 estabelecimento do Shopping Vitória (Le Chocolatier, The Coffee, Real Gelateria, Cremino, Mr. Cheney, Johnny Rockets, Borelli, Planet Chocolate, Milky Moo, Coelhinho, Kopenhagen, Johnny Joy e Halfe), com itens promocionais por R$ 21,90. Período: até 19 de outubro. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.

  • O Segredo do Labirinto

    Lançamento aberto à comunidade do livro “O Segredo do Labirinto”, de Orlando da Rosa Faria (uma leitura da obra de Arthur Bispo do Rosário). Horário: a partir das 19h. Local: Instituto Marlin Azul. Endereço: Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, 570, Jardim da Penha, Vitória.

  • Festival de Música e Sustentabilidade

    Nesta sexta (17), sábado (18) e domingo (19), a Praça do Papa recebe o Festival de Música e Sustentabilidade, em uma edição especial, junto à Festa de Frutos do Mar da Praia do Suá. Horário: a partir das 18h. Atrações: DJ Fael (18h), MPB com a banda da Guarda Municipal (19h), pagode com Suellen Nascimento (21h). Entrada: gratuita. Endereço: Praça do Papa fica localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Enseada do Suá.

  • Além de Odete Roitman, outras vilãs ganharam destaque na TV brasileira (Imagem: Reprodução digital | Beatriz Damy | Globo)

    Final de Vale Tudo

    Transmissão do último capítulo de Vale Tudo na Praça de Alimentação do Shopping Vitória. Horário: a partir das 21h. Entrada: gratuita. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

  • Café com Deus Pai

    Encontro com o autor best-seller Junior Rostirola, da série Café com Deus Pai, durante a Conferência Guardiões da Infância, com sessão de fotos e autógrafos. Horário: a partir das 19h (ministração às 20h). Local: Missão Praia da Costa – Auditório Principal. Endereço: Rua Dr. Lúcio Waem Pereira, 75, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Festas e baladas

  • Resenha da Chácara Flora

    Noite de samba e pagode com os grupos Pele Morena e Leq Samba, em um evento all inclusive com open bar e open food no melhor clima da Serra. Horário: 21h às 1h. Entrada: R$ 200 (open bar e open food inclusos). Local: Chácara Flora. Endereço: Rodovia ES-010, km 4,5 – Jardim Limoeiro, Serra. Vendas: blueticket.com.br ou no Steffen Eventos.

  • Romulo Aranttes

    Show especial de 15 anos de carreira do cantor Romulo Aranttes, com grandes sucessos do sertanejo capixaba. Horário: 22h. Local: London Music. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 831 – Praia do Canto, Vitória. Entrada: ingressos à venda pelo site onticket.com.br.

  • Pagode do Andin

    Aniversário do Pagode do Andin com shows de Andin Soares, Vou Zuar, Pedala Samba, Felipe Brava e DJ GC. Horário: 18h. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Praia de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 45 (venda pelo Zig Tickets).

Música ao vivo

  • Ivan & Matheus

    A dupla Ivan & Matheus, com um repertório recheado de clássicos da música sertaneja, é atração confirmada no Master Music Mall. Horário: às 18h. Local: Masterplace Mall, na Reta da Penha. Endereço: Avenida Central, 638, Parque Res. Laranjeiras, Serra.

  • Fachada do Pub426

    Pub 426

    Música ao vivo com a Duets. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Samba da Lu

    Samba com Luciana Nunes. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: couvert R$ 15.

  • Casa de Bamba

    Casa de Bamba

    Alexandre Moreira e banda (MPB, Samba, pagode). Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro de Vitória. Entrada: couvert cobrado no local.

Teatro

  • Ubu: o que é bom tem que continuar!

    Espetáculo de teatro de rua “Ubu: o que é bom tem que continuar!”, dos grupos Clowns de Shakespeare, Facetas e Asavessa, com acesso gratuito e recursos de acessibilidade. Horário: às 19h, em Maria Ortiz , Vitória. Entrada gratuita. 

Exposições

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Línguas africanas que fazem o Brasil

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. Até 17 de outubro. Horário: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O fim me parece o nascer do sol

    Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O Fantástico Mundo Marinho

    Exposição conta com 15 atrações, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Você é Única

    Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco.

  • Cores da Consciência

    Exposição “Cores da Consciência” no Mucane O Museu Capixaba do Negro (Mucane) recebe a mostra “Cores da Consciência”, que homenageia mulheres negras que transformaram o Brasil e o Espírito Santo, como Elza Soares, Djamila Ribeiro, Marielle Franco, Carolina Maria de Jesus e Verônica de Pas. Reunindo obras de Aline Amaral, Angelica Reckel, Gabriel Caetano Madeira e Rubens Barcellos, a exposição é um tributo à resistência, à ancestralidade e à força feminina negra. Período: até 15 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 13h. Local: Museu Capixaba do Negro (Mucane). Endereço: Avenida República, 121, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • OlharES

    Exposição “OlharES Centro de Vitória”, com fotografias produzidas por artistas com síndrome de Down, convidando o público a redescobrir a capital sob novas perspectivas. Data: até 29 de outubro. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Vitória, 1º piso – Ala Parque (próximo à Camicado). Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 – Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Trampolim Park

    WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque do Tarzan

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.

  • O Castelo Encantado

    Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Cinema sobre rodas leva filmes gratuitos a cidades do ES e MG

Cinema sobre rodas leva filmes gratuitos a cidades do ES e MG

Imagem - Festival na Praça do Papa une música, gastronomia e artesanato

Festival na Praça do Papa une música, gastronomia e artesanato

Imagem - Bares, shopping e casa de show: veja onde assistir ao final de Vale Tudo no ES

Bares, shopping e casa de show: veja onde assistir ao final de Vale Tudo no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Globo de Ouro irá realizar evento inédito no Rio de Janeiro no próximo ano

Globo de Ouro irá realizar evento inédito no Rio de Janeiro no próximo ano
Imagem - TV Gazeta exibe final de Vale Tudo no Shopping Vitória

TV Gazeta exibe final de Vale Tudo no Shopping Vitória
Imagem - Trocar “Gossip Girl” por “Sex and the City”: O ritual canônico dos 20 anos

Trocar “Gossip Girl” por “Sex and the City”: O ritual canônico dos 20 anos