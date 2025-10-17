Vou Zuar, Encontro das Pretas e Orquestra Jovem embalam a sexta (17) no ES

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:25
Com Fatsync, Fluxzone, Haas, Juice, Malive, Malu Fitipaldi. Entrada: a partir de R$ 50, em MeuBilhete.com.br. Horário: a partir das 21h. Local: Café de La Musique Vila Velha. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 310, Itaparica, Vila Velha.
Flashback Anos 70, 80 e 90. Abertura: 20h30. Início: 21h30.
Local: Espaço Patrick Ribeiro. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Goiabeiras, Vitória. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site Blueticket.
Orquestra Jovem Vale Música apresenta o concerto “Festa Brasileira”, com regência de Ludhymila Bruzzi e repertório que celebra ritmos como samba, pagode, forró, frevo, baião e black music nacional em arranjos orquestrais. Horário: 19h30. Local: Parque da Cidade. Endereço: Rua Anchieta, Serra. Entrada: gratuita.
Maior evento de cacau e chocolate do Sudeste, o Cacau Fest 2025 reúne produtores, chefs e empreendedores em uma imersão completa no universo do cacau, com feira de negócios, exposições, concursos, fórum e aulas-show gratuitas. Horário: programação diária variada. Entrada: gratuita. Local: Conceição Hall. Endereço: Avenida Conceição da Barra, bairro Colina – Linhares.
A 21ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (FENATEVI) segue com apresentações em vários municípios capixabas. No dia 17 de outubro, a programação conta com espetáculos, oficinas e performances em Vitória, Serra, Viana e Cariacica, reunindo artistas de diferentes estados do Brasil. Entrada gratuita. Locais: teatros, centros culturais e espaços públicos de Vitória e região. Classificação: livre. Leia detalhes na reportagem.
Ao todo, 50 afroempreendedores vão participar do evento, que reunirá moda, gastronomia, literatura, artes visuais, design, beleza e serviços. A curadoria prioriza marcas autorais e processos sustentáveis, dando cara e voz à economia criativa preta. Data: de sexta (17) a domingo (19). Local: Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita + ingresso solidário (alimentos e materiais escolares).
Em 13 estabelecimento do Shopping Vitória (Le Chocolatier, The Coffee, Real Gelateria, Cremino, Mr. Cheney, Johnny Rockets, Borelli, Planet Chocolate, Milky Moo, Coelhinho, Kopenhagen, Johnny Joy e Halfe), com itens promocionais por R$ 21,90. Período: até 19 de outubro. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Lançamento aberto à comunidade do livro “O Segredo do Labirinto”, de Orlando da Rosa Faria (uma leitura da obra de Arthur Bispo do Rosário).
Horário: a partir das 19h.
Local: Instituto Marlin Azul.
Endereço: Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, 570, Jardim da Penha, Vitória.
Nesta sexta (17), sábado (18) e domingo (19), a Praça do Papa recebe o Festival de Música e Sustentabilidade, em uma edição especial, junto à Festa de Frutos do Mar da Praia do Suá. Horário: a partir das 18h. Atrações: DJ Fael (18h), MPB com a banda da Guarda Municipal (19h), pagode com Suellen Nascimento (21h). Entrada: gratuita. Endereço: Praça do Papa fica localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Enseada do Suá.
Transmissão do último capítulo de Vale Tudo na Praça de Alimentação do Shopping Vitória. Horário: a partir das 21h. Entrada: gratuita. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Encontro com o autor best-seller Junior Rostirola, da série Café com Deus Pai, durante a Conferência Guardiões da Infância, com sessão de fotos e autógrafos. Horário: a partir das 19h (ministração às 20h). Local: Missão Praia da Costa – Auditório Principal. Endereço: Rua Dr. Lúcio Waem Pereira, 75, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Noite de samba e pagode com os grupos Pele Morena e Leq Samba, em um evento all inclusive com open bar e open food no melhor clima da Serra. Horário: 21h às 1h. Entrada: R$ 200 (open bar e open food inclusos). Local: Chácara Flora. Endereço: Rodovia ES-010, km 4,5 – Jardim Limoeiro, Serra. Vendas: blueticket.com.br
ou no Steffen Eventos.
Show especial de 15 anos de carreira do cantor Romulo Aranttes, com grandes sucessos do sertanejo capixaba. Horário: 22h. Local: London Music. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 831 – Praia do Canto, Vitória. Entrada: ingressos à venda pelo site onticket.com.br.
Aniversário do Pagode do Andin com shows de Andin Soares, Vou Zuar, Pedala Samba, Felipe Brava e DJ GC. Horário: 18h. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Praia de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 45 (venda pelo Zig Tickets).
A dupla Ivan & Matheus, com um repertório recheado de clássicos da música sertaneja, é atração confirmada no Master Music Mall. Horário: às 18h. Local: Masterplace Mall, na Reta da Penha. Endereço: Avenida Central, 638, Parque Res. Laranjeiras, Serra.
Música ao vivo com a Duets. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Samba com Luciana Nunes. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: couvert R$ 15.
Alexandre Moreira e banda (MPB, Samba, pagode). Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro de Vitória. Entrada: couvert cobrado no local.
Espetáculo de teatro de rua “Ubu: o que é bom tem que continuar!”, dos grupos Clowns de Shakespeare, Facetas e Asavessa, com acesso gratuito e recursos de acessibilidade. Horário: às 19h, em Maria Ortiz , Vitória. Entrada gratuita.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. Até 17 de outubro. Horário: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição conta com 15 atrações, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco.
Exposição “Cores da Consciência” no Mucane O Museu Capixaba do Negro (Mucane) recebe a mostra “Cores da Consciência”, que homenageia mulheres negras que transformaram o Brasil e o Espírito Santo, como Elza Soares, Djamila Ribeiro, Marielle Franco, Carolina Maria de Jesus e Verônica de Pas. Reunindo obras de Aline Amaral, Angelica Reckel, Gabriel Caetano Madeira e Rubens Barcellos, a exposição é um tributo à resistência, à ancestralidade e à força feminina negra. Período: até 15 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 13h. Local: Museu Capixaba do Negro (Mucane). Endereço: Avenida República, 121, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição “OlharES Centro de Vitória”, com fotografias produzidas por artistas com síndrome de Down, convidando o público a redescobrir a capital sob novas perspectivas. Data: até 29 de outubro. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Vitória, 1º piso – Ala Parque (próximo à Camicado). Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 – Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.
Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
