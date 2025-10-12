Saiba como participar

Festival nacional de teatro agita Vitória com espetáculos e oficinas de graça

Andrea Beltrão, Silvero Pereira, Osmar Prado e outros grandes nomes dividem espaço com companhias capixabas e internacionais

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 13:00

Andrea Beltrão, Silvero Pereira, Osmar Prado e outros grandes nomes participam do Fenatevi 2025

Vitória vai respirar arte e poesia a partir da próxima segunda-feira (13). Até o dia 21 de outubro, a capital capixaba será palco da 21ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, que transforma ruas, praças e palcos em um grande encontro de emoções, ideias e linguagens artísticas.

Criado em 2005 e contemplado pelo Projeto Cultural Rubem Braga, da Secretaria de Cultura de Vitória (Semc), o festival consolidou-se como o maior evento de artes cênicas do Espírito Santo e um dos mais respeitados do Brasil.

Durante nove dias, o público poderá assistir gratuitamente a espetáculos locais, nacionais e internacionais, além de participar de oficinas, palestras e debates que incentivam a troca de experiências e o fortalecimento da cena teatral.

Peça "O Veneno do Teatro"

“O festival desperta o interesse da população pelas artes cênicas, amplia o mercado para profissionais da área, abre espaço para novos talentos e aproxima o público de espetáculos consagrados”, destaca a diretora de produção Elenice Moreira.

Programação e ingressos

A programação reúne diversos gêneros e estilos, indo do teatro de rua às montagens de palco, de performances intimistas a peças para toda a família. Entre os nomes já confirmados estão Andrea Beltrão, Leona Cavalli, Silvero Pereira, Osmar Prado e Othon Bastos, ao lado de artistas capixabas e companhias de diferentes regiões do Brasil e do exterior.

Serão distribuídos 10 mil ingressos gratuitos durante o evento. As entradas devem ser retiradas na bilheteria, uma hora antes de cada apresentação. A classificação indicativa varia entre Livre e 18 anos, conforme o espetáculo.

A programação completa pode ser consultada no perfil oficial: @festivaldeteatrodevitoria.

Leona Cavalli na peça Elogio da Loucura

Homenagem e formações

Nesta edição, o festival homenageia o iluminador Waldir Castiglione, profissional com décadas de atuação no teatro brasileiro e referência na arte de criar ambientes e atmosferas por meio da iluminação cênica.

Além da programação artística, o evento também é um espaço de aprendizado. Entre as ações formativas, destaca-se a Oficina de Iniciação Teatral para Atores e Não Atores, ministrada pelo ator e diretor Robson de Paula, que abre as cortinas para quem deseja se aventurar no universo da cena.

Programe-se

Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória – 21ª Edição

Data: De 13 a 21 de outubro

De 13 a 21 de outubro Local: Diversos espaços culturais de Vitória e Região Metropolitana

Diversos espaços culturais de Vitória e Região Metropolitana Entrada: gratuita, com retirada de ingresso uma hora antes de cada espetáculo

gratuita, com retirada de ingresso uma hora antes de cada espetáculo Informações: (27) 3222- 0869 / WhatsApp (27) 99698-0869 / (27) 27 99233-2473

(27) 3222- 0869 / WhatsApp (27) 99698-0869 / (27) 27 99233-2473 Programação: por meio do Instagram @festivaldeteatrodevitoria

