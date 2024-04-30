Véspera de feriado com festas com Tá na Mente e DJ Koreia; veja a agenda

Shows
Pedala Samba
Com Pedala Samba e convidados no Canto 27, a partir das 20h. Ingressos (Open Bar): R$40 (meia feminina), R$ 80 (inteira feminina), R$ 50 (meia masculina), R$ 100 (inteira masculina). Rua Doutor Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha
Eu trabalho é pra isso!
Com Primeira Classe, Nesse Clima, Gabriel Pratti, Dj Sheep no Gordinho Sambão, a partir das 22h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória
Resenha do Davi
B-Day Alex na Resenha do Davi, a partir das 19h30. Ingressos: R$ 25 (meia), R$ 50 (inteira) R. Miguel Vicente Da Silva, 51, Monte Aghá, Piúma
Trabalhador também é gente!
Com Pagolife, Gabriel Pratti, 2L de VV, Kn de VV no Boteco do Junior a partir das 21h. Entrada: R$ 20. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha
Tá na Mente
Com Samba Jr, Leqsamba, Gustavo Dj na Fazendinha Shows, a partir das 22h. Ingressos: R$ 50 (Pista meia), R$ 100 (Pista inteira), R$ 70 (Camarote meia), R$ 140 (Camarote inteira). Rodovia Serafim Derenzi, Grande Vitória, Vitória
Grupo Quarteto Raíz
Com Bruno Parmejani, Pedro Ribeiro, Dako Fernandes e Jeferson Pontes no Enredo Botequim, a partir das 18h. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória
Clube do Samba
Com Clube do Samba no Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória
Do Nada um Pagode
Com Frazão, Dj Scoob, Samba Jr no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória
Minha Terça Especial
com DJ Thamy e Grupo D'Moleque no Migué Botequim, a partir das 18h. Entrada: R$ 25. Rod. Gov. José Henrique Sette, 6898, Tucum, Cariacica
Festas e baladas
Eu tentei
Com Gustavo O Brabo, Belucio, Koreia, Rd de VV e Lukão no Embrazado, a partir 22h. Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia). R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória
Welcome To The Future
Com Gabriel Boni e convidados no Clube Hitz, a partir das 23h30. Ingressos: R$ 40 (Geral), R$ 70 (Camarote). Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória
Tem uma sexta na minha terça!
Com Breno Bernardo e Dj Fillipe Leal no The Rock Pub, a partir das 22h. Ingresso: R$ 30. Avenida Domingos Perim, 739, Lj 07, Venda Nova do Imigrante
Festa do desempregado
Com pop farofa, funk, remixes, bagaceiras na Fluente, a partir das 22h. Ingressos: R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
Open Box
Com pop, eletro, remix, batidão e funk no The Box, a partir das 23h. Entrada: R$ 20. Av. Leitão da Silva, 1900. Santa Lúcia, Vitória
Diversão
Exposição Internacional – Dragões
Exposição Internacional inédita e gratuita com 10 espécies diferentes de dragões gigantes que emitem sons, fazem movimentos e soltam fumaça pela boca. Data: de 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito. Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa) Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha
Vila Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h até às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478
Mundo Volcano
Volcano é uma piscina gigantesca com milhares de bolinhas, além de um labirinto guardado por um dragão enorme, onde a criançada vai poder entrar, explorar e passar por diversos desafios. Data: todos os dias, até 08/06. Shopping Praia da Costa, pracinha do piso L1. Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50 para 30 minutos
Galáxia Kids
Brinquedo composto por infláveis, cama elástica, escorregadores e piscinas de bolinhas com toda temática de galáxia e extraterrestres. Data: todos os dias, até 04/05. Horário: conforme o horário de funcionamento do shopping, segunda a sábado 10h às 22h; domingos e feriados 13h às 21h. Valor: a partir de R$ 35,00 por 30 minutos. Shopping Moxuara, piso L2. Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
Aventura Pirata
Brinquedo composto por infláveis, circuito de obstáculos com piscina de bolinhas e escorregador na temática pirata. Data: todos os dias, até 31/05. De segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados (11h as 22h) Valor: a partir de R$ 40 por 30 minutos. Shopping Montserrat, Praça de Eventos, piso L1.
Exposições
Manguezal: Múltiplos Olhares Exposição
"Manguezal: Múltiplos Olhares", até 30 de abril de 2024 na Casa Porto das Artes Plásticas. Horário: De segunda a sexta, das 10h às 18h. Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66. Centro Histórico de Vitória.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann. No Palácio Anchieta, na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Classificação livre. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.
O Inquilino
Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no Museu de Arte do Espírito Santo. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
ABRIGAR-SE – Novas Incorporações
Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, Museu de Arte do Espírito Santo. Até 11 de agosto. Horários: das 17h às 20h.