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Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici

Tempestade durou menos de duas horas. Os bairros Niterói e Caxias foram os mais afetados por inundações

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 10:29

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 abr 2026 às 10:29
Chuva provoca alagamentos em Mururici
Cidade registrou quase 200 milímetros de chuva em menos de duas horas Divulgação | Prefeitura de Mucurici
A cidade de Mucurici, no Norte do Espírito Santo, foi atingida por uma forte tempestade entre o fim da tarde e o início da noite de sexta-feira (10). O temporal causou diversos transtornos à população. O prefeito Dica Ferreira informou que os bairros Niterói e Caxias foram inundados devido ao volume intenso de chuva concentrado na área urbana. Segundo a prefeitura, foram registrados 180 milímetros em menos de duas horas, montante considerado expressivo para o curto intervalo de tempo.
Diversas casas foram invadidas pela água e um dos pontos mais críticos foi o alagamento da Avenida Parque Itaúnas, no bairro Niterói. Na mesma região, uma pessoa está desalojada. "Abrimos o ginásio de esportes para receber pessoas que estejam desabrigadas por conta dessa tempestade. Estamos tomando todas as providências iniciais que um caso dessa gravidade merece", afirmou o prefeito.

Temporal provoca alagamentos em bairros de Mucurici

De acordo com a Defesa Civil Municipal, extensos danos materiais foram registrados em diversos pontos. Equipes percorrem as ruas para apoiar os afetados e realizar o levantamento completo dos prejuízos.

A dona de casa Cristiana Ribeiro Sales afirmou que, embora soubesse do alerta, não previa tamanha intensidade. “Cheguei em casa com a água em cerca de 40 centímetros e vi meus móveis molhados. Não esperava que fosse chover tanto, mas o importante é a vida e vamos dar a volta por cima”, desabafou.


O comerciante Claudemir Grippa relatou a perda de quase todo o estoque de rações. “A água começou a subir muito rápido. Molhou o freezer, que não sei se irá ligar, produtos, carnes e peixes que vendemos”, lamentou.


O prefeito afirmou que equipes seguem com a limpeza de ruas e a drenagem do córrego, mas demonstrou estar apreensivo já que há previsão de mais chuva. "Nossa preocupação é que o tempo está nublado e pode voltar a chover, pois o solo já está encharcado”, finalizou. 

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