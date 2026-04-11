Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici

De acordo com a Defesa Civil Municipal, extensos danos materiais foram registrados em diversos pontos. Equipes percorrem as ruas para apoiar os afetados e realizar o levantamento completo dos prejuízos.





A dona de casa Cristiana Ribeiro Sales afirmou que, embora soubesse do alerta, não previa tamanha intensidade. “Cheguei em casa com a água em cerca de 40 centímetros e vi meus móveis molhados. Não esperava que fosse chover tanto, mas o importante é a vida e vamos dar a volta por cima”, desabafou.





O comerciante Claudemir Grippa relatou a perda de quase todo o estoque de rações. “A água começou a subir muito rápido. Molhou o freezer, que não sei se irá ligar, produtos, carnes e peixes que vendemos”, lamentou.





O prefeito afirmou que equipes seguem com a limpeza de ruas e a drenagem do córrego, mas demonstrou estar apreensivo já que há previsão de mais chuva. "Nossa preocupação é que o tempo está nublado e pode voltar a chover, pois o solo já está encharcado”, finalizou.