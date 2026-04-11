ES em alerta para temporais e queda de temperatura no fim de semana

Vitória deve registrar cerca de 40 milímetros de chuva e pode ficar entre as capitais mais chuvosas do país Crédito: Ricardo Medeiros

O Espírito Santo está em alerta para temporais neste fim de semana devido à atuação de uma frente fria próxima ao litoral. A previsão indica chuva forte, com risco de raios e rajadas de vento, além de queda de temperatura em todas as regiões capixabas.

De acordo com a Climatempo, o alerta de temporais é válido principalmente para este sábado (11), com maior risco na Grande Vitória e na região Norte. A combinação da frente fria com a circulação de ventos em altitude favorece a formação de nuvens carregadas, o que aumenta o potencial para chuva volumosa. Vitória deve registrar cerca de 40 milímetros de chuva e pode ficar entre as capitais mais chuvosas do país.

Além da chuva, a frente fria provoca queda nas temperaturas. Com a entrada de ventos frios de origem polar e a presença de nebulosidade, os termômetros não devem ultrapassar os 30°C durante o fim de semana.