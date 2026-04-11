Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

ES em alerta para temporais e queda de temperatura no fim de semana

Vitória deve registrar cerca de 40 milímetros de chuva e pode ficar entre as capitais mais chuvosas do país

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 09:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2026 às 09:32
chuva; chuva em Vitória; tempo chuvoso; nublado; chuva no ES
Vitória deve registrar cerca de 40 milímetros de chuva e pode ficar entre as capitais mais chuvosas do país Crédito: Ricardo Medeiros
O Espírito Santo está em alerta para temporais neste fim de semana devido à atuação de uma frente fria próxima ao litoral. A previsão indica chuva forte, com risco de raios e rajadas de vento, além de queda de temperatura em todas as regiões capixabas.
De acordo com a Climatempo, o alerta de temporais é válido principalmente para este sábado (11), com maior risco na Grande Vitória e na região Norte. A combinação da frente fria com a circulação de ventos em altitude favorece a formação de nuvens carregadas, o que aumenta o potencial para chuva volumosa. Vitória deve registrar cerca de 40 milímetros de chuva e pode ficar entre as capitais mais chuvosas do país.
Além da chuva, a frente fria  provoca queda nas temperaturas. Com a entrada de ventos frios de origem polar e a presença de nebulosidade, os termômetros não devem ultrapassar os 30°C durante o fim de semana. 
No domingo (12), o tempo segue instável em todo o Espírito Santo, com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. O risco de temporais diminui, mas ainda há possibilidade de chuva moderada a forte, com descargas elétricas. Já na segunda-feira (13), a chuva continua, porém sem previsão de tempestades.

Veja Também

Desmatamento ilegal de 21 mil m² de Mata Atlântica é descoberto em Mimoso do Sul

Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Quantos milímetros de chuva alagam ruas? Entenda as previsões do tempo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Clima Climatempo Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cinquenta dias após invasão do MST, Samarco aguarda decisão do TJES
Imagem BBC Brasil
A assombrosa história da espanhola que planejou 'filha perfeita' e depois a matou
Imagem de destaque
Mulher morre após carro capotar em estrada na zona rural de Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados