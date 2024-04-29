Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'Churrasqueadas' estreia 5ª temporada na TV Gazeta com ainda mais receitas e música
Em maio

'Churrasqueadas' estreia 5ª temporada na TV Gazeta com ainda mais receitas e música

José Almiro comanda os 8 episódios com receitas deliciosas, música e muita prosa boa. Nova temporada estreia logo após o do Em Movimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 11:33

5ª temporada do 'Churrasqueadas' estreia no dia 4 de maio
5ª temporada do 'Churrasqueadas' estreia no dia 4 de maio Crédito: TV Gazeta
Atenção, churrasqueiros de plantão! O programa mais amado da turma da carne está de volta! Comandado por José Almiro, o ‘Churrasqueadas’ chega à 5ª temporada a partir do dia 4 de maio, depois do Em Movimento, na TV Gazeta. Serão 8 episódios com receitas deliciosas, música e muita prosa boa.
Repleto de simpatia e simplicidade, José Almiro ensina a fazer acompanhamentos, molhos e diferentes técnicas de preparos para assar carnes bovinas, suínas, frutos do mar e legumes. Tudo com aquela pitada generosa de bom humor. Vamos nos conectar com as raízes do churrasco e da gastronomia brasileira.
'Churrasqueadas' estreia 5ª temporada na TV Gazeta
José Almiro está à frente do 'Churrasqueadas' Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Para o programa de estreia tem ‘baião de dois’, ‘sobrecoxa recheada no espeto’, ‘contra filé com bacon’ e pão de alho. Claro que não vai faltar o jargão principal do Zé: “Hmmm, bom, muito bom!”. E para a música e aquela prosa boa, tem a dupla sertaneja Durval e Alladin.
  • SERVIÇO
  • 5ª temporada do Churrasqueadas
  • Quando: a partir do dia 4 de maio (sábado)
  • Horário:  15h45, depois do Em Movimento, na TV Gazeta

Veja Também

Chef ensina 4 formas de aquecer a pizza no dia seguinte

De parrilha a espeto: 4 restaurantes para ir no Dia do Churrasco

Festival Santa Jazz terá Oswaldo Montenegro e atrações de seis países

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Churrasco Gastronomia Televisão TV Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados