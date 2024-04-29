'Churrasqueadas' estreia 5ª temporada na TV Gazeta com ainda mais receitas e música

5ª temporada do 'Churrasqueadas' estreia no dia 4 de maio Crédito: TV Gazeta

Atenção, churrasqueiros de plantão! O programa mais amado da turma da carne está de volta! Comandado por José Almiro, o ‘Churrasqueadas’ chega à 5ª temporada a partir do dia 4 de maio, depois do Em Movimento, na TV Gazeta. Serão 8 episódios com receitas deliciosas, música e muita prosa boa.

Repleto de simpatia e simplicidade, José Almiro ensina a fazer acompanhamentos, molhos e diferentes técnicas de preparos para assar carnes bovinas, suínas, frutos do mar e legumes. Tudo com aquela pitada generosa de bom humor. Vamos nos conectar com as raízes do churrasco e da gastronomia brasileira.

José Almiro está à frente do 'Churrasqueadas' Crédito: Churrasqueadas/Divulgação

Para o programa de estreia tem ‘baião de dois’, ‘sobrecoxa recheada no espeto’, ‘contra filé com bacon’ e pão de alho. Claro que não vai faltar o jargão principal do Zé: “Hmmm, bom, muito bom!”. E para a música e aquela prosa boa, tem a dupla sertaneja Durval e Alladin.