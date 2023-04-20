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Agenda

Véspera de feriado (20) no ES com Fernando e Sorocaba, Roupa Nova e mais festas;  agenda

Opção é o que não falta para o capixaba que quer aproveitar o início do feriadão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 07:00

Shows

Simplesmente Roupa Nova

Com Roupa Nova. Quinta (20/04), portões abertos a partir das 20h.  Espaço Patrick Ribeiro - Novo Aeroporto de Vitória. INGRESSOS: Esgotados.

Festival I Love Music

Com Fernando e Sorocaba, Bruninho e Davi, Yasmin Santos e Atitude 67. Quinta (20/04), a partir das 21. Orla de Itaoca , Av. Edevaldo Alves Coimbra, 77 - Itaipava, Itapemirim. INGRESSOS: R$ 240 (área vip inteira) e R$ 140 (pista inteira), à venda no site da Le Billet

Baladas e festas

Phoda! 3ª edição

Com Isaque Gomes, Jv de VV, Koreia, Chris Helv, Pagolance e Vinicius Fernandes. Quinta (20/04), das 22h às 04h. Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. INGRESSOS: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da SuperTicket

Arrasta pra Pink!

Com Koreia, DJ Lukão, DJ Perotz, Junin da Br, Jotta F e Fabricio V. Quinta (20/04), das 23h às 06h. Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. INGRESSOS: R$ 100 (camarote inteira) e R$ 60 (pista inteira), à venda no site da SuperTicket

Close de Quinta

Com Brunosique, Sofia, Djay e Phi. Quinta (20/04), das 23h às 05h. Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. INGRESSOS: R$ 20 na portaria

Noite do Perdido

Com Pedro Schmid, Gustavo O Brabo, Belucio, 2N do TB, Edin, Grupo Plano B j. Quinta (20/04), a partir das 22h. Casa Hitz - R. Joaquim Lírio, 800 - Praia do Canto, Vitória. INGRESSOS: Valores na lista promocional R$ 50 (camarote) e R$ 20 (pista)

DJ Japa na Quinta top do JJ

Com Muleke 027, LeqSamba, Samba On, Dj Japa e Dj LR de VV. Quinta (20/04), a partir das 23h. Correria Music Bar - Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica. INGRESSOS: R$ 15 (lote feminino) e R$ 25 (lote masculino), à venda no site da Bilheteria Digital

Gabriel Pratti Convida!

Com Dj Gabriel Pratti, Lafon do Md, Gustavo O Brabo, Pedro Schmid, LeqSamba. Quinta (20/04), das 22h às 05h. Fazendinha Shows - Rodovia Serafim Derenzi - Grande Vitória, Vitória. INGRESSOS: R$ 20, à venda no site da SuperTicket

Quintarada delas

Com Dj Emori, Dj Desi, Dj Mia, Dj Gabriel Oc e Dj Fervo. Quinta (20/04), a partir das 22h. Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. INGRESSOS: Os 100 primeiros entram de graça até as 23h, depois disso, R$ 20 na portaria

Baile do Celim

Com Gustavo do Vale, Manel de VV, Knde VV, NovoEsquema, Gustavo O Brabo, Thalia Coelho e Bart do Pdm. Quinta (20/04), a partir das 20h. Rua Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha. INGRESSOS: Camarotes, reservas e informações através do link na bio ou via WhatsApp (27) 99898-1912

MP4

Com as melhores músicas dos anos 2000.  Quinta (20/04), das 22h às 04h. Fluente Culture Club, Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 , Jardim da Penha, Vitória. INGRESSOS: R$ 30 na portaria

Pagode, música ao vivo e samba

Samba Junior Convida

Com Kamisa10. Quinta (20/04), a partir das 22h. Singo's Bar Club , Av. Lourival Nunes, S/n - Jardim Limoeiro, Serra. INGRESSOS: R$ 70 (área vip meia) e R$ 30 (pista meia), à venda no site da Le Billet

Salseiro by: Mex

Com Victor Rosa, Simplicidade do Samba e DJ Big. Quinta (20/04), das 22h às 02h.  Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari. INGRESSOS: R$ 40 (camarote meia) e R$ 25 (pista meia), à venda no site da SuperTicket

Nosso Rolê - Embraza

Com Kamisa10. Quinta (20/04), das 22h às 04h. Embraza Cariacica - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica. INGRESSOS: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da SuperTicket

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