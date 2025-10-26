Tributo a Rita Lee, Parrillada do Chefe e Prainha Vive na agenda deste domingo (26)

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 09:00
Com café colonial, apresentação de dança, shows e muito mais. Horário: a partir das 7h. Local: Centro de Laranja da Terra. Entrada: gratuita.
Com a chegada do Passeio Ciclístico Secont e apresentação da Banda Júnior da PMES. Horário: a partir das 8h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do parque.
Com feira criativa, gastronomia e programação de rock, samba, reggae e pop. Música com Pedro Perez (13h30), Sheep & Parafina (15h30), Cadu Caruzo (18h) e Clube do Samba (20h30). Horário: a partir das 11h. Local: Parque da Prainha – Vila Velha. Entrada: gratuita.
Torneio de futebol feminino em celebração ao Outubro Rosa, sorteios, pinturas corporais, apresentações culturais, mostra de artesanato e palestra sobre saúde da mulher. Horário: das 8h às 16h30. Local: Área de festa da Aldeia Caieiras Velha (ao lado da escola municipal), em Aracruz. Entrada: gratuita.
Com 10 estações de receitas variadas, a famosa costela de chão e apresentações de Samba Júnior e Felipe Rodrigues. Horário: das 11h às 20h. Local: Parque das Castanheiras – próximo à entrada do Morro do Moreno, na Vila Militar do Exército, em Vila Velha. Entrada: gratuita.
Estrelado por Mel Lisboa, contando a história da rainha do rock. Horário: 17h. Local: Teatro Universitário. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Entrada: a partir de R$ 100, pelo sympla.
Com pisa da uva, cappitella, música italiana, aulas de culinária, recreação infantil e opções gastronômicas. Horário: a partir das 10h30. Local: Praça Primo Sancio, no centro de Santa Teresa e nos 38 restaurantes do circuito gastronômico. Entrada: gratuita.
Com cervejarias artesanais, gastronomia local e alemã e atrações músicais: Claibre de Rosas e Danger Kiss Cover Brasil. Horário: a partir das 16h. Local: Parque da Cidade - Valparaíso, Serra. Entrada: gratuita.
Música com Macakids e Mackson e Grupo Molecagem, além de cervejas artesanais, eira de artesanato e todos os petiscos participantes. Horário: a partir das 10h. Local: Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman - Polentão. Entrada: gratuita.
Com celebração na igreja católica, show com Samba Itinerante, Banda Evidance e Axé Uai, além de puxada do navio com bandas de congo. Horário: a partir das 8h (igreja) e shows (16h). Local: Pitanga, na Serra. Entrada: gratuita.
Com Beat Club. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Brasil Pandeiro. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Frazão, Felipe Brava, Luiz (SambaDM) e Dj Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até ás 22h.
Com Deixa Fluir, Glauco e Samba DM. Horário: a partir das 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: gratuita.
Com Romarinho e Primeira Classe. Horário: das 17h às 00h. Local: Boteco do Safa. Endereço: Rua Frederico Ozanan, 513 - Santa Tereza, Vitória. Entrada: gratuita.
Apresentação de chorinho com Harilton Nathanaildis e contação de histórias com Renata Bonfim. Horário: 10h. Local: Parque Moscoso. Endereço: Av. Cleto Nunes, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco.
Exposição que propõe uma reflexão poética e crítica sobre a Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçãdos do planeta. Visitação: dias 23, 25 e 26 de outubro. Horário: das 15h às 19h. Local: Cena Espaço Cultural. Endereço: Rua Karl Gerhart, nº 22 - 1º andar - Domingos Martins. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
Com leitura do Livro “Na Beira do Rio”, recreação, circuito kids, cantinho musical e pinturas de rosto. Horário: das 15h às 18h. Local: área externa do Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Teatro João e Maria, que conta a história de dois irmãos curiosos que acabam se perdendo na floresta e encontram uma casa feita de doces. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Com oficina de casa de doces, desfile de fantasias, brincadeira do caldeirão da bruxa e pula-pula. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Teatro: Cinderela. Horário: a partir das 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, Piso L2. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.
