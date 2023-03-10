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Shows de rock, humor e blocos de rua animam o fim de semana no ES; veja agenda

No sábado (11), já em clima de ressaca de Carnaval, os últimos blocos de Vitória vão às ruas para encerrar a folia
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 10 de Março de 2023 às 14:43

Últimos blocos de rua e stand-up de Helio de La Peña no final de semana de Vitória
Últimos blocos de rua e stand-up de Helio de La Peña no final de semana de Vitória Crédito: Andressa Freitas/Divulgação
O final de semana já começou na Grande Vitória com várias opções de "rolê". Tem para quem quer folia, quem prefere de curtir música pop, quem gosta de assistir uma batalha de rap e quem está a fim de dar boas risadas. Tudo para aproveitar as últimas noites de verão!
No sábado (11), já em clima de ressaca de Carnaval, os últimos blocos de Vitória vão às ruas para encerrar a folia.
Também no sábado, Bruna Louise traz seu show "Burnout" para Vitorinha. Hélio de La Peña também se apresenta em Vila Velha no sábado (11) e em Vitória no domingo (12).

SÁBADO (11)

  • BLOCO DA PELADA
  • QUANDO: 11 de março, 12h
  • ONDE: Bairro Jesus de Nazareth
  • TRAJETO: Rua Afonso Sarlo até a Av. Nossa Senhora dos Navegantes, na altura do estacionamento da Cruz do Papa
  • BLOCO TRADIÇÃO DA ILHA
  • QUANDO: 11 de março, 14h
  • ONDE: Ilha de Santa Maria
  • TRAJETO: Quadra da Ilha Monte Belo até a Rua José de Carvalho
  • CONCHÁ, TOCA RAUL!
  • Com banda Conchá
  • QUANDO: 11 de março, às 16h
  • ONDE: Pousada Terra, na Av. Uirapurú, n01, Enseada das Garças, Praia Grande, Fundão, ES.
  • COUVERT: R$ 10
  • LUAU MANGUINHOS
  • Com Edson Gomes, Mafuá, Raiz Nativa e o DJ Bravim
  • QUANDO: 11 de março, às 16h
  • ONDE: Espaço Chico Bento, Av. Des. Cassiano Castelo - Manguinhos, Serra - ES, 29173-037, Brasil
  • INGRESSOS: Entre R$ 90 e R$320, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • RODA DE SAMSAJR
  • Com SambaJr e Muleke 027
  • QUANDO: 11 de março, às 17h
  • ONDE: Mãe Joana Botequim - R. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória
  • INGRESSOS: R$25 a meia e R$ 50 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • ESPÍRITO SANTO ROCK FESTIVAL 2023
  • Com Angra, Matanza, Supercombo, Viper, Braza e muito mais
  • QUANDO: 11 de março, às 17h
  • ONDE: Matrix Music Hall, R. Waldemar Siepierski, nº 2 - em Rio Branco, Cariacica
  • CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
  • INGRESSOS: Entre R$ 90 (meia-entrada pista) e R$ 240 (inteira área VIP), disponíveis no site do Clube do Ingresso
  • ENCERRAMENTO DA EDIÇÃO FAVELA DO FESTIVAL MOVIMENTO CIDADE (MC)
  • Com Cesar MC, Noventa MC e Vegano MC
  • QUANDO: 11 de março, às 17h
  • ONDE: Praça de Santa Tereza, R. Frederico Ozanan, 460 - Santa Tereza, Vitória - ES, 29027-280
  • ENTRADA: Gratuita
  • 7º CIRCUITO MAR DE MONSTROS (BATALHA DE RAP)
  • QUANDO: 11 de março, às 18h
  • ONDE: Praça 22 de Agosto, Centro de Linhares
  • CRIS PAIVA
  • Stand-up comedy
  • QUANDO: 11 de março, às 19h 
  • ONDE: Joker Comedy Bar, na R. Cabo Aylson Simões, nº 584, no Centro de Vila Velha
  • CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
  • INGRESSOS: Ingresso único por R$ 60, disponível no site da Sympla, com acréscimo de taxa de conveniência
  • "PRETO DE NEVE", COM HÉLIO DE LA PEÑA
  • Stand-up comedy
  • QUANDO: 11 de março, às 20h
  • ONDE: Auditório do CDL Vila Velha, na Rua Guilherme Faria, nº 53, no Centro de Vila Velha
  • INGRESSOS: Entre R$ 30 e R$ 100, disponíveis no site da Vix Comedy Club
  • TÁ EM CASA
  • QUANDO: 11 de março, às 20h
  • ONDE: Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • BURNOUT, COM BRUNA LOUISE
  • Stand-up comedy
  • QUANDO: 11 de março, às 21h
  • ONDE: Centro de Convenções de Vitória, na Rua Constante Sodré, nº 157, em Santa Lúcia, Vitória
  • CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
  • INGRESSOS: Entre R$ 20 e R$ 120, disponíveis no site do Ingresso Digital, com acréscimo de taxa de conveniência
  • PAGODE DO EMBRAZA
  • Com Na Farra, Pagode e Cia, Cariello, Sheep e Luuh
  • QUANDO: 11 de março, às 20h
  • ONDE: Embraza Eventos - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica
  • INGRESSOS: R$ 20 a meia e R$ 40 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • PAGONEJO NO BOTECO
  • Com Lecio Soares, Ighor Viana, Miguel Braga, Dioene & Tiago, Grupo Sem Medida, DJ Jonas Braum e DJ Residente
  • QUANDO: 11 de março, às 20h
  • ONDE: Boteco do Junior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 20 o ingresso único, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • BASE NA PINK
  • Com DJ Koreia, Favricio V, Izzy, Belucio, Jotta F e DJ VK
  • QUANDO: 11 de março, às 23h
  • ONDE: Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: Entre R$ 50 e R$ 160, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • AMPLIFIKA
  • Com Dj Gabriel Pratti, Gustavo o Brabo, Cariello, Junin da Br, Fabricio V, Edin, Perotz e Dodô
  • QUANDO: 11 de março, às 23h
  • ONDE: Bar da Copa - R. Joaquim Lírio, 871 - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência

DOMINGO (12)

  • BLOCO PINDURAÍ
  • QUANDO: 12 de março, 12h
  • ONDE: Bairro Santos Dumont, Vitória
  • TRAJETO: Rua Balbino dos Santos até a Av. Coronel José Martins de Figueiredo
  • BLOCO GUGIRICÃO
  • QUANDO: 12 de março, 14h
  • ONDE: Bairro Gurigica, Vitória
  • TRAJETO: Praça de Gurigica até a Rua Des. Gilson Mendonça
  • BLOCO DA PELADA
  • QUANDO: 12 de março, 15h30
  • ONDE: Nova Palestina, Vitória
  • TRAJETO: Rua Pedestre até a Rua Jorge Rosa
  • "BRANCO DE NEVE", COM HÉLIO DE LA PEÑA
  • QUANDO: 12 de março, às 20h
  • ONDE: Vix Comedy Club, na Rua Sete de Setembro, nº 269, Centro de Vitória
  • CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
  • INGRESSOS: Lote único a R$ 60, disponíveis no site da Vix Comedy Club

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