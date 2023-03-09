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Com Cesar MC, Movimento Cidade edição Favela reúne música, cinema e dança

Além do show do rapper, evento terá batalha de dança, slam de poesia e comemoração dos 13 anos do Coral Serenata de Favela. Festa acontece no Morro do Quadro, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Março de 2023 às 15:36

Show do Cesar MC no Festival Movimento Cidade na noite de sábado, 20
Show do Cesar MC no Festival Movimento Cidade na noite de sábado, 20 Crédito: Fernando Madeira
Em comemoração aos 13 anos do Coral Serenata D'Favela, o Morro do Quadro, em Vitória, receberá a Edição Favela do Festival Movimento Cidade (MC). O evento será realizado neste sábado (11), a partir das 17h, na praça de Santa Tereza, e contará com shows de Cesar MC, Noventa MC, Vegano MC, além da apresentação dos homenageados da noite.
“Nós somos o grande evento porque tudo que será celebrado nesta data não foi vivido e conquistado individualmente. Cada morador é o convidado ilustre. Sozinha nunca saí do lugar nesses 13 anos de resiliência e resistência [do Instituto]. Somos sobreviventes”, diz Luciene Pratti Chagas, coordenadora e fundadora do Instituto.
Um dos destaques da noite é o Coral Serenata D’Favela, que reafirma a música como linguagem de transformação e inclusão. São 300 crianças e adolescentes da região do Morro do Quadro que cantam e tocam violinos. Além de levar novos sons para a favela, os jovens atendidos são encaminhados para estágios, vagas de Menor Aprendiz e cursos profissionalizantes.
São eles que fecham a programação,  junto da bateria da Escola de Samba Chega Mais, que homenageou o Morro do Quadro em seu enredo no Carnaval de 2023, e do cantor de pagode Leozinho.

MOSTRA FAVELA

Além da música, a poesia, a dança e o cinema estão garantidos na programação gratuita. Logo no início do evento acontecem o slam de poesia, a batalha de danças e lançamentos de livros. O evento ainda vai servir de vitrine para Mostra Favela, que será realizada  de sexta, dia 10 de março, a 12 de abril, na plataforma MC.On, disponível em movimentocidade.com.
São oito curtas, dentro da temática “Cidade são pessoas”, que terão seus trailers exibidos ao longo da Edição Favela, neste sábado (11). A mostra é uma das categorias do primeiro Edital MC.Projeta 2023, iniciativa do Movimento Cidade que seleciona obras audiovisuais brasileiras e independentes, de ficção, animação, documentário, videoclipe e videoarte.
Além de produções de São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina e Paraína, a mostra contará com uma única obra capixaba, a produção "Antônia", de Maria Zalem Ramiro também será exibida. Para Marina Z. Baião, coordenadora de programação do Movimento Cidade, a Mostra é uma forma de potencializar talentos que estão à margem dos grandes centros.
“A Mostra Favela é uma forma de descentralizar o acesso à cultura onde estamos acostumados a que ela aconteça. O cinema pode ajudar a derrubar barreiras culturais e aumentar a compreensão entre as pessoas de diferentes realidades. A ideia do Festival MC - Edição Favela é que ele aproxime e estimule a própria produção dentro desses locais e fora das áreas centrais onde sempre acontecem, proporcionando uma visão de possibilidade e estímulo para que essas narrativas sejam contadas, e principalmente, ouvidas”, diz.

SERVIÇO

  • ENCERRAMENTO DA EDIÇÃO FAVELA DO FESTIVAL MOVIMENTO CIDADE (MC)
  • QUANDO: Sábado, 11 de março
  • ONDE: Praça de Santa Tereza, R. Frederico Ozanan, 460 - Santa Tereza, Vitória - ES, 29027-280
  • ENTRADA: Gratuita
  • PROGRAMAÇÃO:
  • 17h: Rimas, poesias e lançamento de livro com Braz Cortes Pereira
  • 17h30: Slam de Poesia com Slam Xamego
  • 18h: Abertura oficial com exibição de resultados das oficinas e entrega de certificados aos alunos formados
  • 19h: Batalha de Dança apresentada por Yago Barcelos
  • 20h: Show de Noventa MC e Vegano MC
  • 21h: Show de Cesar MC
  • 22h30: Encerramento com apresentação do Coral Serenata D'Favela e participação da Bateria da Escola de Samba Chega Mais, MQ Records e Leoziinho

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