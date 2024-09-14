Shows de Maiara e Maraísa e Hungria agitam o sábado (14); agenda

Shows
Hungria
A partir das 21h, no Arena North Star. Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012 - Barbados, Colatina. Ingressos: R$ 90 (frontstage/meia), R$ 180 (frontstage/inteira) e R$ 120 (área vip/inteira), à venda no site do LeBillet.
BlackSete + Túnel do Tempo
Festa anos 70, 80 e 90, a partir das 21h, no Recreio dos Olhos. Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, 575, Tabuazeiro. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Sympla.
Show na Quadra da Pega no Samba
Com Igor Souza e Thiago Bispo, a partir das 19h, na Quadra da Pega no Samba, em Consolação, Vitória. R. Dr. Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória. Evento gratuito.
Maiara e Maraísa + Alemão do Forró
Para comemorar os 45 anos de Rio Bananal, a cidade realiza um evento com várias atrações nacionais, desfile cívico e também rodeio. A entrada é gratuita. Área de eventos de Rio Bananal, Rio Bananal. Alemão do Forró canta às 16h, depois tem rodeio às 18h e show da Maiara e Maraísa às 22h.
Especial
Escrita dos Invisíveis
Espetáculo solo de Yuriê Perazzini. Coreografia: Vera Passos. Duração prevista do espetáculo: 50 min + roda de conversa, a partir das 18h. Local: Igreja dos Reis Magos – Travessa Reis Magos II, Nova Almeida, Centro, Serra.
Claro Festival do Sol
No Parque da Prainha, em Vila Velha, a partir das 9h. Com Oficina de reciclagem, Teatro “A Baleia Jubarte", DJ Zappie, Dan Abranches, Ariel Morena, Chorou Bebel, Terra Brasiles Jazz Band e André Prando. Av. Antônio Ferreira de Queirós, s/n - Centro de Vila Velha. Gratuito.
Fábio Carvalho
Afro Congo Beat, a partir das 20h, no Teatro Sesc Glória, no Centro Histórico de Vitória. Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória.
51ª Game Master
Das 9h às 19h, na Praça de Alimentação do Masterplace Mall. Reta da Penha. Av. Nossa Sra. da Penha, 2150 - Barro Vermelho, Vitória. Gratuito.
Projeto “Irmão de Samba”
Show com Mania D' Samba e participação especial de Xandynho Moreira, a partir das 17h. Rua Ana Marcolina Marques, em Tabuazeiro, Vitória. Entrada gratuita.
Festival Pedra Azul Gourmet
Com mais de 60 endereços, entre restaurantes, cafés, empórios e cervejarias, o festival gastronômico Pedra Azul Gourmet vai até o dia 15 de outubro, com opções a partir de R$ 18. Onde: em 61 restaurantes, cafés e cervejarias de Pedra Azul (Domingos Martins) e Venda Nova do Imigrante. Veja a matéria completa de HZ.
Festival de Cultura Canela-Verde Mangue Negro
Das 15h às 23h, com Big River, Intoxicos e Maré Tardia, no Parque Urbano de Cocal, Vila Velha. R. dos Artistas, Cocal, Vila Velha. Entrada Livre e Gratuita.
6° FestCine Pedra Azul
Com exibição de longa-metragem - Mostra Competitiva (aberto ao público) e evento para convidados com Daniel Dantas. No Aroso Paço Hotel - Rod. BR-262, km 89 S/n Pedra Azul, Domingos Martins.
Speed Festival - 4ª Edição
Corrida de carros de alta performance, a partir das 8h, no Aeródromo de Guarapari. Av. Padre José Anchieta, 3006 - Aeroporto, Guarapari. Ingressos: R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Serviço Giro do Vinil
Feira musical e música com o DJ Renato Vervloet, das 9 às 15 horas, no Viaduto Caramuru. R. Caramuru, 69, Centro Histórico de Vitória. Entrada Franca (feira na rua).
Cultura em Toda Parte
Viana recebe o projeto a partir desta sexta (13) até o domingo (15). Programação terá atividades de música, dança, teatro, literatura, hip hop, circo e mais, no Teatro Municipal de Viana. Confira a programação completa na matéria de HZ.
ArteSanto - Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo
De 13 a 22 de setembro, evento para os apreciadores da arte e da cultura brasileira, com entrada gratuita e opções de peças a partir de R$ 5. Na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes - Praia do Suá, Vitória. Veja matéria de HZ.
Feira Flip&Melon
De sexta a domingo, diversão, compras e gastronomia no Cerimonial Oasis, de 14h às 21h. Rua Dr. Eurico de Aguiar, 855 Santa Lúcia. Entrada gratuita.
Projeto VilaZinha Cultural
Edição especial da VilaZinha Feira Hype, comemorativa aos 40 anos do Rock In Rio, com muita moda, acessórios, arte, artesanato e gastronomia, como também lançamento especial do livro, com pequena palestra (17h) do jornalista e escritor José Roberto Santos Neves “Diários do Rock In Rio” e o artista Kinho Sucupira. Área de eventos da Pousada VilaZinha, Rua Vasco Coutinho, 163, na Prainha de Vila Velha. Entrada liberada.
Baladas e festas
Violada
Com Tyago e Gabriel, a partir das 20h, no Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 71, à venda no site da Blueticket.
Reggae Sunset
A partir das 17h, no Silvas Beach Club. Av. Espírito Santo, 197 - Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 70 (frontstage/meia) e R$ 140 (frontstage/inteira), à venda no site da LeBillet.
Tropicália Digital
Com Marcelinho da Lua, Funkadelis, DJ ReLima e Maholics, a partir das 16h, no Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória.
BAD BAILE #3
Com Negana, Gegeo, Thainan, Cybertrans e Alê, a partir das 22h, no A Selva. Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 35, à venda no site da Zigtickets.
Bota a Base no Oásis
Com Cariello, Perotz, MT Silveiro, Edin, ML da Vila, Menezes, a partir das 22h, no Oásis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Noite Carioca
Com MC Zigão, a partir das 22h, no Mex Guarapari. R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 40 (camarote feminino) e R$ 45 (camarote masculino), á venda no site da Zigtickets.
25 Anos MedVet Ufes
A partir das 19h30, no Alto da Serra Butiquim. Rodovia Br 482 km 75, Alegre x Guaçui, Fazenda Santa Clara, Alegre. Ingressos: R$ 160, á venda no site da Zigtickets.
SambaSoul em Casa
A partir das 20h, no República da Barra. Av. Vasco Coutinho, 42 - Barra do Jucu, Vila Velha. Ingressos: R$ 55 (meia) e R$ 110 (único), à venda no site da Zigtickets.
Party Porn
Muito pop, funk e electro, no Bolt, a partir das 23h. Ingressos: entrada grátis até 0h, após R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Funk Me
Com Paraguassu, 4Lê, Mel, Lunnão e Tonico, no Fluente, a partir das 22h. Ingressos: Entrada grátis até às 23h, após R$ 40. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Sambar I Love
Com Nesse Clima, Frenessy e Sem Medida, no Gordinho Sambão às 21h. Entrada até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com PagoLife e Choppsamba, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Samba de Raiz
Com Vinícius Herkenhoff e grupo. Horário: 20h. Couvert: R$ 15,00. Local: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 99963-2104.
Já Gamei
No A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Pop & Brasilidades
Com Eliahu, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Rock
Com Back to the Past, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Diversão
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Som no Praia
Show ao vivo com Luiza Barraque. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Diversão na Praça
Oficina de cupcake. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Feira de Adoção pet
Horário: de 12h às 16h. Local: Shopping Moxuara, piso L1. Gratuito. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
O parque está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Praia do Canto: Memórias e afetos
De 5 de setembro a 1 de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): Quarta a Sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 18h; Domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupo de até 20 pessoas): quarta a sexta (escolas) e quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Telefone (informações): 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Exposição fotográfica de famílias atípicas “Mulheres Extraordinárias”
Data: 14 a 22 de setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; aos domingos de 13h às 21h. Local: Entrada da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Visitação gratuita.
Micélio: entre o fim e o começo de tudo
A exposição é uma instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 09 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.
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