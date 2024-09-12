Coral ArcelorMittal se apresenta no Parque Cultural Casa do Governador

Coral Arcelor Mittal Colatina Crédito: BrunoLeao

O Festival Parque Aberto recebe neste domingo (15) uma apresentação especial do Coral ArcelorMittal. Com um repertório que celebra tanto a música erudita quanto a popular, com destaque para as tradições capixabas, o público poderá curtir o show a partir das 9h, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha

Ao todo, foram disponibilizados 2.500 ingressos gratuitos na plataforma Sympla. É necessário ter uma conta cadastrada no site para conseguir acesso aos ingressos, limitados a duas unidades por CPF. Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso. Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso.

Já quer se programar? Então se liga nas dicas! Leve cadeiras de praia ou cangas para uso durante o evento. Fique atento quanto ao horário de entrada no parque: será permitida até às 12h. É proibido fumar no local, retirar plantas do parque, nem utilizar a praia. Também não é permitida a entrada de bebidas alcoólicas. O local, inclusive, irá disponibilizar food trucks com comidas e bebidas para venda.

Parque Cultural Casa do Governador tem programação aos domingos Crédito: Secult

É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira. Também é permitido entrar com bicicleta, mas não pode pedalar dentro do parque. Não há estacionamento no parque. Quem for de carro pode estacionar gratuitamente na garagem do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), próximo ao parque.

APRESENTAÇÃO CULTURAL

Com 38 anos de história, o Coral ArcelorMittal é o coral em atividade mais antigo do Espírito Santo, atualmente composto por 55 coralistas. O grupo tem sua trajetória marcada pela dedicação e excelência, sob a regência dos maestros Adolfo Alves e ngela Volpato, ambas referências na área, trazendo uma combinação de experiência e inovação que enriquece cada apresentação.

Adolfo Alves, um dos fundadores do coral, tem sido uma peça-chave na manutenção da qualidade e tradição do grupo ao longo das décadas. Já ngela Volpato, que se juntou à regência mais recentemente, traz novas perspectivas e arranjos, contribuindo para a ampliação do repertório e o crescimento do coral.

O coral tem levado música e cultura a diversas cidades do Estado, fortalecendo a identidade cultural e o acesso à arte para todos. Além de clássicos da música brasileira, como "Abre Alas" de Chiquinha Gonzaga, e músicas internacionais, como "Hallelujah" de Leonard Cohen, o repertório do grupo inclui músicas tradicionais do Espírito Santo, como as "Três Toadas de Congo", que homenageiam a rica cultura local.

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