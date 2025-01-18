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Agenda cultural

Shows de Diogo Nogueira, Thiago Martins e Dennis agitam o sábado (18)

E tem mais! A programação do dia ainda inclui Festa de São Benedito e São Sebastião, festival de cinema, festas e muito mais
Isadora Lima

Isadora Lima

Publicado em 18 de Janeiro de 2025 às 05:00

Shows

Diogo Nogueira e Thiago Martins

Samba com Diogo Nogueira, Thiago Martins e Tiee. Ingressos: a partir de R$ 110 (meia-entrada). Local: Multiplace Mais. Horário: 22h. Endereço: Rua A, 09, Meaípe, Guarapari.

Festival Delírio Tropical

Com DJ Sista Ilú (9h30), Projeto Feijoada (10h), Banda de Congo Tambor Jacaranema (12h), Bloco Balança Penha (12h30), Ada Koffi com participação de Anastácia (13h30), Diego Lyra com participação de Orquestra Ammor (15h), Clube do Samba (17h), Sambasoul com participação de Frazão (20h) e Andrea Nery (22h). Local: Arena de Verão da Prefeitura Municipal de Vila Velha, na Praia de Itapuã.

Baile do Dennis

Baile do Dennis no Brava Beach Club. Ingressos: a partir de R$ 150 no Zig.Tickets. Horário: 15h. Endereço: Av. Meaípe, Enseada Azul, Guarapari.

Matuê e Wiu

Show de Matuê e Wiu. Ingressos: a partir de R$ 210,00 (meia entrada). Horário: 21h. Local: Café de La Musique, na Av. Est. José Júlio de Souza, 310, Itapuã, Vila Velha.

Xanddy Harmonia

Xanddy Harmonia vai cantar os sucessos como "Vem Neném" e "Agachadinho" na Arena de Verão de Vitória. A cantora Flavia Mendonça também se apresenta. Entrada gratuita. Endereço: Avenida Dante Michelini, 15700, Mata da Praia, Vitória.

Rodrigo CX e Negoleo

Rodrigo CX e Negoleo se unem em uma apresentação na Arena Unimed de Verão. Horário: 13h. Entrada Gratuita. Endereço: Praia de Peracanga, em Guarapari. 

Cantos de Sofá

A cantora Luíza Boê e o músico paulistano Pedro Carboni apresentam composições autorais e releituras de canções de amor da MPB em dueto intimista, com vozes, violões, trombone e percussão. Ingresso: R$ 10 (meia-entrada solidária), no Lets Events. Horário: 20h. Endereço: Sesc Glória, na Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Especial

Festa de São Benedito e São Sebastião

Com Frazão (16h), Bruno e Barretos (20h), Matheus Emis (20h) no Parque da Cidade em Fundão. Entrada gratuita. Endereço: Rua Marjor Blay, Centro, Fundão.

31º Festival de Cinema de Vitória

O 31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante reúne cinema e música no litoral capixaba. Filmes: Tarsilinha, dirigido por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. Horário: 19h. Entrada gratuita. Endereço: Praia de Castelhanos, na Avenida Beira Mar, 2310, Guanabara, Anchieta.

Festas e baladas

Samba Summer

Shows do Exalta, Primeira Classe e D'Moleque. Ingresso: R$ 30 no Lebillet. Horário: 21h. Local: Gordinho Sambão, na Avenida Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória.

Na Pista

Com Littleboy, Brenne, Tallyson e Isa Faustini no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 30. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Verão Mex 2025

Com Pagode do Bom Bocado, Vinícius Terra e Seu Antenor DJ no Mex. Horário: 20h. Ingressos: R$ 40 (pista), R$ 60 (camarote), pelo site Zig.Tickets. Endereço: Rua Atenas, 134, Praia do Morro, Guarapari.

Fluido Veludo

Com Bruno Afterall, Marilds, Paolla B, Shigara e Virgnia na A Selva. Horário: 22h. Ingressos: R$ 40 no site Shotgun. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.

Cover Fest de Verão

Festa com bandas covers (Foo Fighters, Stryper, Nirvana, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Cpm22, NxZero, Green Day, Pitty, Paramore, Evanescence) no Correria. Horário: 21h. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), pelo site Clube do Ingresso. Endereço: Correria Music Bar, na Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

De Tardinha

Com Grupo Já Gamei, Jexxca, Tallyson, Luke, Tirza. Endereço: das 16h às 22h, no Fluente. Entrada: gratuita até às 18h, após R$ 30 e após às 20h, R$ 40. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Mad Max

Com Luna Ross, Rodrigo Resende, Garretto, Madson e Bravado no Fluente. Horário: 22h. Entrada: R$ 40. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Música ao vivo

Som no Praia

Show ao vivo com Ciça Chadô. Horário: 13h. Entrada gratuita. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa, na Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Samba da Bruna

Com Samba da Bruna na A Oca. Horário: 12h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Joca e Jay S'ant

Com MPB, Pop e Indie com Joca e Jay S'ant na A Oca. Horário: 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Back To The Past

Com Back To The Past no Pub 426, a partir das 21h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória

Exposições

Gênesis

A mostra apresenta instalações fotográficas inspiradas nas 7 etapas da criação do mundo segundo o Gênesis, refletindo sobre as realidades das comunidades do Quadro, Cabral, Jesus de Nazareth, Inhanguetá e Grande Vitória. Período de visitação: até 25 de janeiro de 2025. Horários: das 10h às 16h. Entrada gratuita. Endereço: Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.

A era da Imagem Analógica

Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica?Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece. Período: até 24 de janeiro. Horário: das 10h às 20h. Entrada gratuita. Endereço: Centro Cultural Sesc Glória, Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts

Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Evento gratuito. Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácios 300, Serra. 

Diversão

Sonic Mountain Park

Atrações: Boia cross, parede de escalada, escorrega, piscina de bolinhas e a área de games. Valor: R$ 50 (60 minutos) + R$ 1,00 por minuto extra. Data: até o dia 25 de fevereiro. Local: Shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.

Magic Ocean

Atração inclui uma gigantesca piscina de bolinhas brancas e azuis, decorada com animais marinhos, além de pula-pula, escorregador e obstáculos que garantem momentos de pura diversão para os pequenos. Data: até 31/01. Horários: das 10h às 22h. Ingressos: R$ 40. Endereço: Shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.

Adventure Land

Atrações: Kids play com piscina de bolinhas, escorregadores, área baby e jogos eletrônicos. Horários: das 9 às 22h30. Valores: R$ 35. Jogos eletrônicos custa R$5 por ficha. Endereço: Shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.

Six Entretenimento

Atrações: Snow play, pista de kart, parede de escalada, cama elástica, piscina de bolinhas, escape game, arena nerf, caça ao tesouro, entre outros. Horários: das 10 às 22h. Ingressos: a partir de R$ 120. Endereço: Shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Horário: das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Take Kids

Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais e circuito de obstáculos. Horários: Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingos e feriados: 11h às 22h. Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos. Onde: Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

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