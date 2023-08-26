Show de Rennan da Penha, minidesfiles e festivais agitam o sábado (26) no ES; agenda

Shows
Mini desfiles de Vitória
No sábado (26), a partir das 20h, no Pátio das Alegorias, anexo ao Tancredão, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. Ingressos esgotados. Saiba mais em matéria de HZ.
Festival de Inverno Canela-Verde
Até domingo (27), o festival acontece no estacionamento externo do Shopping Vila Velha com muita música e gastronomia. A programação começa às 17h e na sexta conta com shows de Dona Fran e a Banda Moonshine Blues. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Entrada gratuita.
The Funk
Com Dj Rennan da Penha, a partir das 22h, no Chácara Clube. R. Antônio Rodrigues de Oliveira, 480 - Colina, Alegre. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Super Ticket.
Festivais
Festival do Torresmo
Até domingo (27), acontece o segundo final de semana do Torresmofest onde os visitantes vão poder curtir os melhores trucks de gastronomia, chope artesanal, shows ao vivo e área kids. Neste sábado (26), a programação começa a partir das 12h e às 20h show de Marcos Yguer, banda Everlong (cover Foo Fighters) e grupo Nesse Clima. Rod. do Sol 5000, Vila Velha. Entrada gratuita. Veja matéria completa de HZ.
5ª Festa da Cappitella
Até domingo (27), acontece em Nova Venécia, o festival com diversas atrações, como desfiles, grupos folclóricos e de dança, eleição de rainha e princesas, shows musicais e almoço com pratos típicos. Neste sábado (26), a partir das 8h30, na Praça Adélio Lubiana, no Bairro Beira Rio, Nova Venécia. A programação conta com shows da banda Toni Boni, Gruppo ItaliAMO, Roba da Ciodi e João Pedro e Banda. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
Sesc Wine Music
De 25 a 26 de agosto, a partir das 19h, no Sesc Domingos Martins. R. Ayrton Senna, Soído, Domingos Martins. Na sexta, conta com Roger Bezerra, Saulo Simonassi e Marcelo Ribeiro. Ingressos: R$ 75 (único), à venda no site do Le Billet.
Baladas e festas
Do It 4
A partir das 17h, no Oasis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3730, Aeroporto, Vitória. Ingressos: R$ 105 (open bar doit meia), R$ 180 (open bar premium meia), à venda no site da Super Ticket.
4Party
Com Kn de Vila Velha, Dj Lukão, Dj DoisD, Edin, Tibery e Anderson Baduh, a partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pink fy meia), R$ 50 (espaço monster meia) e R$ 120 (área vip meia), à venda no site da Super Ticket.
Reggae Sunset
Com Pé na Areia, Ponto de Equilíbrio e Poesia Acústica, a partir das 16h, no Silvas Beach Club. Av. Espírito Santo, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 100, à venda no site da Super Ticket.
Roda Samba JR + Choppsamba
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi. Couvert: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Mixtura
Com Isaque Gomes, Belucio, Pedro Schmid, Cokão, Mia, Gustavo Venturini Felipe Brava, Romulo Arantes, Muleke027 e Jeff Ueda, a partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 45, à venda no site da Super Ticket.
Balada Prime
Com Victor e Sander e Dj Ph7, a partir das 22h, na Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Boteco Sertanejo
Com Allan Vieira, Romulo Arantes e Pagode da Praia, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Fuzuê
Com Léo Monteiro, Elô, Daltone, Cybertrans e Temponi, partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Flash
Com Fernando Ds, Bikiwi, Pepeu e Phi, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Farofa da Cat Cat
Com Cat Cat, B4rcellos, Arthur Moret e Mia Bravim, a partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 30 primeiros entram de graça, após R$ 25 a noite toda.
Teatro
Parem de Falar Mal da Rotina
Com Elisa Lucinda, a partir das 20h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 30 (setor A e B meia), R$ 25 (mezanino meia), à venda no site da Le Billet.
Minha Vida em Marte
Com Mônica Martelli, a partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque. Ingressos a partir de R$ 80, à venda no site da Blue Ticket.
Improvável – Cia Barbixas de Humor
Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna (os barbixas) realizam um espetáculo de improvisação teatral onde as cenas são criadas na hora, a partir das ideias da plateia. Às 19h e às 21h, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 100 (plateia); R$ 90 (mezanino) e R$ 80 (balcão), à venda no site LeBillet.
Exposições
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 10 de setembro. Funcionamento de terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Novas Aquisições
Exposição que elabora os eventos e as consequentes agitações sociais dos últimos tempos, com pertinência simbólica e política. Apresentando os trabalhos de dez artistas capixabas, que entram para o acervo da instituição. A iniciativa faz parte da comemoração dos 70 anos do Banco do Nordeste. Até 26 de agosto, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Horário de visitação: De quarta a sábado, das 10h às 20h.
E eu, Mulher Preta?
Exposição coletiva com fotografias de mulheres negras da região Metropolitana de Vitória, clicadas por Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo. Em cartaz na galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação gratuita até amanhã. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábados e feriados, das 10h às 16h.
Diversão em shopping
Som no Praia
Com Laís Duarte, na Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: das 13h às 15h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas;oficina de barquinhodesafios do fundo do mar; caça ao tesouro; histórias do jacaré; pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. . Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, super piscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 11h às 21h. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Exposição de Monzas no Mestre
Até domingo (27), o pátio do shopping Mestre Álvaro recebe a seleção de carros que marcaram uma geração. Todos os dias, das 10h às 22h, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita.
Brinquedolândia
Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas. Até 26 de agosto, na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sábado, das 10h às 22h.; domingos e feriados, de 12h às 21h. Ingressos: a partir de R$ 35 para até 15 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Viking
Parque de recreação com brinquedos variados e temática Viking. Data: até 31 de agosto. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Local: Shopping Moxuara, varanda da praça de alimentação. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Valor: R$ 40.
Happy On Ice - Patinação no gelo
Pista de patinação no gelo para crianças e adultos. Até o dia 31 de agosto. No shopping Boulevard , na Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos. Abelha Parque
Parque temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, até 30 de agosto. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. A atração ficará instalada na Praça Central, piso L1. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos. Menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. Ingresso: R$ 40 por 30 minutos.
Arena Trampolim
Até 10 de setembro, acontece a atração que vai trazer muita cor, pulos, diversão e adrenalina para toda a família. O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.
Espaço Mundo Bitta
Atração com Tobogã de piscina de bolinhas, cama elástica, quadra de futebol e jogo da memória. No 1º piso, atrás da praça central do shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Até 10 de setembro. De segunda a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Ingressos: R$ 35 por 30 minutos. Para cada minuto adicional, será cobrado o valor de R$ 1 por minuto.