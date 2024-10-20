Show de Fundo de Quintal e Galinhada do Pega agitam o domingo (20) no ES

Shows
Festival Agita
Festival de música e gastronomia com área kids, shows musicais e apresentações circenses. Datas: 18 a 20 e 25 a 27 de outubro. No domingo com show da Banda Casaca. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro, na Serra. Entrada gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Veja a matéria de HZ.
Feijoada do João - 12ª Edição
Com Entre Elas e Fundo de Quintal, a partir das 12h, no Pavilhão de Carapina. Rodovia Governador Mário Covas, 5196 - Jardim Carapina, Serra. Ingressos: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Festival Assadores + Degusta Beer
Com Kinho Sucupira e Pele Morena além de churrasco, cerveja artesanal e atrações musicais, de 10 a 13 de outubro, no estacionamento do Shopping Vila Velha. Horários: quinta e sexta-feira, das 17h à 0h; sábado e domingo, das 15h à 0h. Av. Luciano das Neves, 2.418, Centro, Vila Velha. Entrada gratuita. Leia a matéria de HZ.
Galinhada do Pega
A escola de samba Pega no Samba promove a tradicional Galinhada do Pega, evento que, este ano, também vai marcar lançamento dos protótipos das fantasias para o Carnaval 2025. A Galinhada contará com a participação especial da escola de samba Andaraí, do Grupo Ritmo Capixaba, e o Vinyl Fest, comandado por Nenenzinho DJ. Ingressos: R$ 10. Quando: a partir das 12h. Onde: Quadra da escola Pega no Samba. Rua Dr. Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória.
Teatro
Tarde Encantada - Chapeuzinho Vermelho
Nessa divertida história chapeuzinho, lobo mau e vovozinha se juntam para tirar gargalhadas das crianças. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Especial
Torresmofest – Edição Especial no Puxadinho Moxuara
Serão quatro dias regados a muita comida boa, chope artesanal, diversão para a criançada e shows musicais do pagode ao rock. Data: 17 a 20 de outubro. Horário: 12h às 22h. Local: Espaço Multiuso, piso L4, Shopping Moxuara. No domingo, com Cadu Caruzo (cover de Cazuza) às 16h30 e Bohemian Rock (cover do Queen), às 19h30. Entrada gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Veja a matéria de HZ.
Boteco Colatina 2024
Quando: de hoje a 6 de novembro, em 20 bares e botecos do município de Colatina. Quanto: R$ 54,90 o petisco do festival (com cerveja de cortesia/Spaten). Festa de encerramento: de 7 a 9 de novembro de 2024, na área verde da Avenida Beira Rio, com show de Alemão do Forró e outras atrações. Ingressos à venda pelo site LeBillet. Veja a matéria de HZ.
Festa da Polenta
Atrações nacionais, desfiles e mais de 18 toneladas de polenta, acontece de 17 a 20 de outubro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante. Neste domingo, terá shows com Toni Boni, Tombo da Polenta, Apresentação da Compagnia Radici Città di Torino de Castelo e show com Ragazzi dei Monti. Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), à venda no site da Tiketo. Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante. Veja matéria de HZ.
Slam ES
8ª edição do Slam ES, a competição de poesia falada do Espírito Santo, a partir das 14h, a poética das periferias vai levar ainda mais arte ao Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121 - Centro, Vitória. Inscrições nas oficinas. Entrada gratuita.
Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito
No domingo, a partir das 8h, em Pitanga, na área rural da Serra. Com Celebração na igreja Católica em homenagem a São Benedito e Nossa senhora do Rosário, Show com Kell do Cavaco, Puxada do Navio com as Bandas de Congo e Banda Estrela dos Artistas, Fincado do Mastro com show pirotécnico e Show com Alex Sales. Entrada gratuita.
Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória - Fenatevi
Data: 13 a 20 de outubro. No domingo, 19h30 – Espetáculo: A Maldição e o Mistério de Kalá, Uma Fábula Contemporânea, do Grupo Rerigtiba (ES). Local: Casa da Música Sônia Cabral. Entrada gratuita.
Baladas e música ao vivo
Samba da Garden
Com Freelance, Perotz e Fabricio V., partir das 19h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Deixa em Off
Com Frazão, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares, no Repique Samba Lounge, a partir das 16h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Pagobaile do Correria
Com Leo Samba, Gustavo O Brabo e D'Bem com a Vida, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Ingressos: R$ 30 (homem). Mulher entra de graça. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Beatles na Calçada
Com Beat Club, no Pub 426, a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Borocochoro
Com Bastian Herreira, no A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Samba no Brizz
Com Sol Pessoa, no Brizz, a partir das 13h. Entrada grátis. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Micélio: entre o fim e o começo de tudo
Instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 9 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
Exposição Você é Única
Envolvida pela Campanha Outubro Rosa, mês dedicado a prevenção e a conscientização no combate ao câncer de mama, a exposição reúne 14 mulheres em tratamento contra o câncer de mama e que venceram a luta. Período: 01/10 a 29/10. Local: Shopping Vitória, 2º piso - Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Diversão
Parque Castelo
Grande circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Valor: R$ a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
O parque de brinquedos infláveis está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Parque temático “Pinóquio e Amigos”
Data: até 23/10, na Praça Central do Shopping Vitória. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Valores: Até 40 min = R$50; 41 a 60 min = R$ 60; 61 a 90 min = R$ 70; 91 a 120 min = R$80. 121 a 180 min = R$90. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Diversão na Praça
Estátua, Oficina de deboche de lobo mau, Futebol de tecido e Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
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