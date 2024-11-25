Show de BK', peça gratuita de Paulo Betti e evento de cerveja agitam a sexta (29)

Shows
ICARUS: A Apoteose
Rapper BK' apresenta show da turnê “ICARUS: A Apoteose”. Horário (abertura): 20h. Horário (início): 21h. Ingressos: Pista a partir de R$ 100 (meia entrada) à venda em Blueticket. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória.
Noi Siamo La Stòria
Uma homenagem emocionante aos 150 anos da imigração italiana no Espírito Santo. Com músicas que narram histórias, tradições e costumes que ainda vivem em nosso estado. Data: 29 de novembro. Local: Conceição do Castelo, no ginásio da escola Elisa Paiva. Horário: 19h30. Entrada: Gratuita. Avenida José Grillo, 348, Centro, Conceição do Castelo.
Especial
Gigantes do Carnaval
O evento contará com a presença especial das gigantes do samba capixaba, as escolas MUG e Jucutuquara, que se juntam ao Pega no Samba em uma noite repleta de celebração e emoção. Além deles, o bloco Balança Penha também é convidado especial. Ingresso: R$ 10 (à venda na entrada do evento). Data: 29 de novembro (sexta-feira). Horário: 19h30. Local: Quadra do Pega no Samba – Consolação, Vitória.
Apiacá Fest
O Apiacá Fest será realizado na praça ao lado da Prefeitura de Apiacá, reunindo feira de produtos artesanais, como os de vestuário e gastronomia, e atrações musicais. Horário: a partir das 18h. Atrações: Chegada do Papai Noel para acender as luzes de Natal (18h30), Show com a Orquestra Sinfônica do Vale do Itabapoana (19h), Show com Vinícius Fragoso (21h).
Coral da escolinha Jeovah Jireh
Coral da escolinha Jeovah Jireh. Data: Sexta-feira (29.) Horário: 19h. Local: No corredor do Piso L3 do Shopping Moxuara. Gratuito. Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Expocervi - Exposição do Polo Cervejeiro de Viana
A programação do evento contará com a abertura (18h), seguida pelo Concurso da Rainha do Lúpulo (19h). Em seguida, haverá show com João Felipe & Rafael (20h), sangria do barril com degustação (22h30) e show com o Trio Forrozão (23h). O encerramento está previsto para (0h30). Data: de 29 de novembro a 1º de dezembro de 2024. Entrada gratuita. Local: no Parque de Exposições de Viana Sede. Avenida Beira-rio, 353, Santa Terezinha, Viana. Gratuito.
Vilas de Natal na Serra
A Vila de Natal da Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, será inaugurada na sexta (29), com A Orquestra Cordas e Acordes e a banda Guardiões do Corso animarão o evento, a partir das 18h30. Gratuito. Avenida Abido Saad, Parque Jacaraipe, Serra.
8ª República do Rock
Com Amizade Forçada, Ferida Exposta, Brigida D'la Penha na Praça Therezinha Grecchi. Gratuito. Horário: 18h30. Avenida Pres. Costa e Silva, Republica, Vitória.
Festas e baladas
I Am the Samba
Com Samba Jr e Primeira Classe, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h), após R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
FinoBeat - Na Vista
Noite de funk com Edin, Bero Costa, Cariello, ML da Vila, Stanley e Donzim no Na Vista, a partir das 21h. Ingressos a partir de R$ 50 pelo site Zig Tickets. Rua Judith Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória.
Wave Goth 80's
Com Gothic, Indie, Dark Wave, New Wave, Emo, New Metal, Rock Nacional, Queen, Michael Jackson, System-of-Fodão, Miscelânea pelos DJ's: Angell, Diney, Cissa no Correria Music Bar. Horário: 22h. Entrada gratuita até às 23h para quem for de preto. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha
Buzzina
Com Luke (2k), Cris (Pop), Vinni Tosta (Funk) e Killa (Electro) na Bolt, a partir das 23h. Entrada: 50 primeiros entram de graça até 00h, após R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Kaos
Com Bravado, Melanie, Pepeu, Jexxca e Mike a partir das 22h, no Fluente. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Selva-okê
Karaokê na A Selva, a partir das 20h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Gordinho Sambão
Com Leley, Primeira Classe e Leqsamba, a partir das 21h, no Gordinho Sambão. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Repique Samba Lounge
Com o grupo Samba de Quintal comemorando 11 anos e Freelance, no Repique Samba Lounge, a partir das 17h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Música ao vivo
Pub 426
Com Dona Fran, às 21h, no Pub 426, em Vitória. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba Raiz
Samba Raiz com Dako Fernandes e grupo, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Meu Canto
Com Luiza Dutra com participações de André Prando, Ada Koffi e Luiz Carlos Salles, no Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá.
Shopping Jardins
Shows de samba, pagode, sertanejo, pop rock e axé, descontos de Back Friday, descontos nas sessões de cinema, além de programação infantil com mini trio e fotos com Papai Noel. Data: 29 e 30 de novembro. Local: Shopping Jardins. Horário: sexta, a partir das 17h; sábado a partir das 13h. Informações: (27) 3314-5000. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
Mallabar Club
Show de estreia da banda “Mallabar Club”. Data: 29/11 (sexta-feira), às 20h. Local: Sala Milson Henriques, no Palácio da Música Sônia Cabral. Ingressos: R$30 (meia entrada). Ponto de vendas: bilheteria do Palácio da Cultura Sônia Cabral. Classificação livre. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória
Teatro
Ninguém Dirá que é Tarde Demais
Sinopse: Sob a direção de Amir Haddad e com texto de Pedro Medina, a peça explora com leveza e humor o amor na terceira idade durante o isolamento social da pandemia. Arlete Salles volta aos palcos acompanhada de Edwin Luisi, seu filho Alexandre Barbalho e seu neto Pedro Medina. Horário: 20h. Ingressos a partir de R$ 19,50, bilheteria da Ufes e pelo site Sympla. Local: Teatro Universitário – UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Os Mambembes
Peça tem no elenco Cláudia Abreu, Deborah Evelyn, Julia Lemmertz, Leandro Santanna, Orã Figueiredo e Paulo Betti. Sinopse: O texto é baseado na comédia escrita por Artur Azevedo, sobre as aventuras de atores e atrizes de teatro. Por que insistem, contra todas as dificuldades? Que atração mágica é essa que gruda os olhos do espectador na cena? Essa pergunta foi formulada há 120 anos no clássico da dramaturgia brasileira: O Mambembe. Dias 29 e 30 de novembro, em Vila Velha – No Parque da Prainha a partir das 19h30. Gratuito.
Exposições
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Favela é Giro
Com curadoria de Bruna Gregório, a exposição é uma elaboração do Museu das Favelas e visa levar a arte contemporânea periférica para diversas regiões do Brasil. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Fuscalhaços
O fusca roxo lotado de palhaços e palhaças do Grupo Árvore desembarca em Cariacica Sede nesta sexta-feira, 29 de novembro, às 19h, na Praça Marechal Deodoro da Fonseca.
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