Sextou no ES com BK, Oktoberfest, teatro e festivais; agenda de 6 de outubro

Shows
Abebe Bikila - ICARUS
Com BK'. A partir das 22h, no Espaço Patrick Ribeiro. No Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos esgotados.
A ELITE
Com Gabriel Pratti, Gustavo Brabo, Perotz, Lécio Soares e Grupo Pratikerê. No Boteco do Júnior - Avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. A partir das 21h. Ingressos: R$ 20, à venda no site zig.tickets.
Kvsh - Privilege
A partir das 23h, na Privilège Vitória - Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Front Stage (inteira, 2º lote) R$ 140; Front Stage (meia social/estudante, 2º lote) R$ 70; Privilège Superior + After (inteira, 2º lote) R$ 240; Privilège Superior + After (meia social/estudante, 2º lote) R$ 120, à venda no site zig.tickets.
Projeto X
A partir das 17h30, na Mansão Trap - Avenida Luciano das Neves, 1754, Mansão Trap, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: R$ 30. À venda no site Sympla.
Festivais
2ª Oktoberfest de Domingos Martins
Até domingo (8), acontece o segundo fim de semana do festival que irá contar com a cultura alemã por meio da culinária, das bebidas, danças e pela música. A programação começa às 18h. Entre os destaques está o show de Rodrigo Santos (0h). No Espaço Refrigerantes Coroa – Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Ingressos: R$ 50 inteira e R$ 25 meia (primeira lote), disponíveis no site LeBillet.
Festival Botecando Iriri
O evento conta com aulas-show, apresentações musicais e petiscos. A programação inicia às 18h e às 19h30 tem show de Léo Zanol. Na praça de eventos da Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.
Roda de Boteco de Colatina
Até 11 de novembro, acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Festa do Café de Alegre
Último dia para aproveitar o evento que conta com gastronomia e atrações musicais. A programação começa às 19h30, e entre os destaques está o show de Odair de Paula e Banda (22h30). Na praça central de Alegre. Entrada gratuita.
45ª Festa da Polenta
O evento conta com atrações artísticas e musicais, além de comidas típicas e o tradicional tombo da polenta. A programação começa às 21h e 23h30 show de Ubando, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman - Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante. Entrada gratuita.
Oktoberfest de Linhares
Até sábado (7), acontece o festival que irá contar com a cultura alemã por meio da culinária, das bebidas e pela música. A programação começa às 18h. Entre os destaques está o show de Vinicius Ayres e banda. No Center Norte Conceição – Rua Governador Florentino Ávidos, 80 - Nossa Senhora da Conceição, Linhares. Ingressos: R$ 15, disponíveis no site Sympla.
Espetáculos
60 Dias de Neblina
Peça com Juliana Didone, baseada no Best Seller de Rafaela Carvalho. Acontece nos dias 6 e 7 de outubro, às 20h, no Teatro Universitário da UFES - Avenida Fernando Ferrari, 514, Vitória. Ingressos: Mezanino, R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira); setores A e B, R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira). À venda no site Sympla.
Capoeira
Diversos quadros culturais relacionados à capoeira, como puxada de rede, capoeira de época, samba de roda, maculelê, congo e orquestra de berimbaus. A partir das 16h na casa Sonia Cabral. Entrada gratuita.
Cirque Amar
O circo de origem francesa está em turnê pela América Latina e traz o espetáculo para Vitória. A partir das 20h30 de segunda a sexta, com sessões extras às 16h e 18h nos finais de semana. Acontece no estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, 856 - Aeroporto, Vitória. Ingressos: R$ 35 Setor Promocional; R$ 40 Setor Prata (meia) e R$ 80 Setor Prata (inteira); R$ 50 Setor Ouro (meia) e R$ 100 Setor Ouro (inteira); R$ 75 Setor Tapis Rouge (meia) e R$ 150 Setor Tapis Rouge (inteira); R$ 180 Camarote (meia) e R$ 300 Camarote (inteira). Ingressos disponíveis na bilheteria ou no site Guichê Web.
Música ao vivo
Casa de Bamba
Com Sol Pessoa. A partir das 18h, shows às 20h. Na Casa de Bamba - R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Casa cobra couvert artístico, consulte o dia.
Boteco Boa Praça
Com Allan Eller. A partir das 20h no Boteco Boa Praça - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto - Vitória. Couvert artístico: R$ 9,90.
Repique Samba Lounge
Samba da Casa. A partir das 19h no Repique Sambe Lounge - Av. Dante Michelini, 2400 - Quiosque 07 - Mata da Praia, Vitória. Couvert Artístico: R$ 15,00.
Samba na Toca
Com Grupo Já Gamei + DJ. A partir das 18h, no espaço A Selva - R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: Bar - gratuita; Toca - R$ 20.
Voz e Violão
Com Gabriel Felipe. A partir das 13h, no Barlavento Beach Bar & Lounge - Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória. Valores não informados.
Samba
Com Samba HD, DJ Brunin e Zé Felipe e Romário. A partir das 17h, no Arpoador Gastrobar - Av. Braúna, 1000 - Colina de Laranjeiras, Serra. Valores não informados.
Jazz Brasil
Com Marjori Crispim e Vandaluz Junior. A partir das 19h, em A Oca - R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória. Reservas pelo número 27 99289-4561. Couvert artístico: R$ 10.
Rock and Roll Nacional
Com Magy One. A partir das 19h, no Jacksons Pub - R. Aquino de Araújo, 180 - Loja 01 - Praia da Costa, Vila Velha. Valores não informados.
Blacksete
A partir das 20h, na Chácara Flora. Rodovia ES-010, KM 4,5, Serra - ES Ingressos: R$150 - valor do lote sujeito a alteração conforme disponibilidade dos ingressos, à venda no site Lebillet.
VII Mostra Sesc De Música
Com Caju e banda Auri. A partir das 19h30, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. Ingressos: disponíveis na plataforma online sescgloria.lets.events. Os valores partem de R$ 10,00.
Baladas
TOMA! na Pink
Com DJ Gustavo Bravo, DJ Isaque Gomes, DJ Kinho, Ayro e Anderson Baduh. A partir das 23h, na Pink Elephant Vitória - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (Pink Fy inteira); R$ 30 (Pink Fy meia); R$ 200 (Área VIP inteira); R$ 100 (Área VIP meia). Disponíveis no site zig.tickets.
EUFÓRICA na Bolt
Com os DJ's Paraguassu, Lunnão, Helloukitty e Phi. A partir das 23h, na Bolt - R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: os 50 primeiros pagam R$ 15, após R$ 25.
CREMOSA na Fluente
Com Little Boy, Hyaga, Farah, Anita Mann e Thainan. A partir das 22h, na Fluente - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
LATINAS no Lamah Lounge
Com IanDC, Pandora, Diego Fiuza e B4rcellos. A partir das 23h, no Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros grátis, após R$ 20.
Flame no Victoria Pub
Com DJ Gegeo, Madeusa, Marilds, Asiat e Ronalda Bonekety. A partir das 22h, no Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: com nome na lista R$ 25 (até 0h); sem nome na lista R$ 30 (até 0h) e R$ 40 (após 0h).
Cinema
Planeta Fantástico
Filme fruto de parceria do Centro Cultural Sesc Glória com a Cinemateca da Embaixada da França no Brasil e do Institut Français. Exibição às 18h20 na sala de cinema Marien Calixte (3° andar), no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. Ingressos disponíveis na bilheteria do Sesc Glória e site lets.events.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Circo Barcelona
Até 7 de outubro no estacionamento do Shopping Moxuara. De segunda a sexta, às 20h; sábados, domingos e feriados, sessões às 18h e 20h. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos: Camarote, R$ 40 (adultos) e R$ 30 (criança); Central Vip, R$ 30 (adultos) e R$ 20 (crianças); Ingresso Lateral, R$ 20 (adultos) e R$ 10 (crianças), à venda no site Sympla.
Pandora Park
Até 21 de outubro, ocorre o parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos, valores não informados.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Happy Ball
Diversão com piscina de bolinhas e obstáculos. No shopping Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60, (1hora); R$ 40, ( 30 minutos); R$ 35, (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$1,00 por minuto excedente.
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. Aberto ao público até 26 de novembro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
O Velho Oeste Vive
Até 15 de outubro acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e músicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.