Sexta com shows de Zezé di Camargo, Lucas Lucco e 14 Bis no ES; agenda

Shows
Festa de 472 anos de Vitória
De quarta (6) até sábado (9), na Praia de Camburi. Avenida Adalberto Simão Nader, na altura do quiosque nº 7, Jardim Camburi, Vitória. Na sexta, conta com shows de Flavinha Mendonça (20h) e Zezé di Camargo e Luciano (22h). Evento gratuito.
Gabe + Maz + Fancy Inc + Evokings
Com Djs Gabe, Maz, Evokings e Fancync, a partir das 22h, Privilège Vitoria. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (frontstage meia) e R$ 140 (privilège superior meia), à venda no site da Super Ticket.
Zé Felipe & Romário
A partir das 18h, no Cerimonial Manguinhos. Av. dos Colibris, 08, Morada de Laranjeiras, Serra. Mais informações nos números: (27) 3315 4974 | (27) 99976 6190.
Larah Mendes
Apresentação no Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim. Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 382, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim.
Festivais
Festival Itaúnas & Sabores
De quinta (7) a domingo (10), na vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, na Região Norte do Estado, a 5ª edição volta à vila bucólica, reunindo pratos de 26 estabelecimentos. Além da comida, o evento conta com programação de shows. Samba dos Marujos Pataxó, na Praça da Vila (18h) / Luiz Nascimento, no Deck de Itaúnas (19h) / Fogumano, no Forró da Padaria (20h) / Trio Forrozão, no Buraco do Tatu (23h) Evento gratuito.
Degusta Beer Rock
Até 10 de setembro, acontece no estacionamento do Shopping Vila Velha, o festival com atrações musicas, cervejarias, gastronomia e área kids. A programação começa às 17h e conta com show da Banda Dublin e Back to the Past. Na Av. Luciano das Neves 2418, Vila Velha. Entrada gratuita.
2º Festival de Música Primavera Teresense
Até 10 de setembro, o evento reúne música, gastronomia e exposições de flores no Parque de Exposições de Santa Teresa, na Rua Virgílio Germano Bassetti, bairro Montanha, Santa Teresa. Nesta sexta (8), a programação começa às 10h e conta com shows de Renato Sabaini e Banda e Banda 14 Bis. Entrada gratuita.
27ª Exposição Agropecuária de Jerônimo Monteiro
Até 9 de setembro, no Parque de Exposições, na Av. Lourival Lugon Moulin, 300, Centro, Jerônimo Monteiro. Nesta sexta (8), a programação começa, às 7h, com a 3ª Ordenha e shows de Agitaê (21h) e Lucas Lucco (0h). Entrada solidária de 1 KG de alimento não perecível.
Festival Mariscada 2023
De quinta (7) a domingo (10), das 11h às 18h, nos restaurantes da Ilha das Caieiras e barraquinhas localizadas próximo ao Museu do Pescador. Ao todo, 13 restaurantes do bairro e 34 barraquinhas participam do festival. Além de boa comida e da bela paisagem, o Festival Mariscada conta com shows de Marcus Rauta (12h) e Ricardo Xenon (15h). Evento gratuito.
Pedra Blues & Jazz Festival
De quinta a sábado, no cerimonial Itamaraty, R. Grecco, Aracê, Domingos Martins. Com banda Moonshine (19h30) e Big Joe Manfra com Big Bat Blues Band (21h30). Além de música, o evento oferecerá degustação de chocolates, queijos e vinhos, além de uma galeria de arte. Ingressos: R$ 60, à venda no site da On Ticket.
XXI Festa do Carro e do Boi
Até sábado (9), com desfile dos carros de boi, desfile escolar, e show de Pedro Otávio e Thiago (22h30). Em São José do Calçado, na Praça do Banestes. Evento gratuito.
1° Festival Gastronômico e Cultural de São Mateus
De 7 a 11 de setembro, no Parador Internacional em Guriri, São Mateus. Aulas show com chefs renomados e muita comida. Na sexta, a partir das 18h, com shows de Mr. Gabs e Dona Fran. Entrada gratuita.
32º Forró da Taba Sôrta
No Parque de Exposições de Montanha nos dias 07, 08, 09 e 10 de setembro, muita festa ao som de forró e sertanejo. Parque de Exposições Tutu Reuter, Montanha, ES. Na sexta, a partir de 19h30 e conta com shows de Cacau com Leite e Japinha Conde.
7º Festival da Moqueca Capixaba
Entre os dias 7 e 10 de setembro, Anchieta, a Capital Estadual da Moqueca Capixaba e dos Frutos do Mar, recebe os visitantes do 7º Festival da Moqueca Capixaba no balneário de Castelhanos. Na Praia de Castelhanos, Anchieta. Na sexta, a partir das 14h, e conta com Aula-show com Chef Juarez Campos e show musical com Wave Surf Music.
Baladas e festas
Inauguração Villa Music
Com Donato Fontana e Rômulo Aranttes, a partir das 21h, no Villa Music. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, á venda no Super Ticket.
MP4
Com Guilherme, Emily, Thainan, Temponi e Thats Duds, a partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Boltantan
Com Lunnão, Isa Faustini, Pepeu e HelloKty, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Vamparty
Com Má Companhia, Rebel, Doodles, Anezka, Gabriel Emo e EmoLaila, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até meia-noite com nome na lista), R$ 20 (até meia-noite) e R$ 25 (após esse horário).
Ser Feliz de Novo
Com Nesse Clima, Beleite, Luuh, Vinicius Fernandes e Koreia. A partir das 22h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Sextou BB
Com Leonardo Valentim, Rayanne Meyra e Felipe Brava. A partir das 21h, na Wanted Pub. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Rock Night Beneficente
Com as bandas Deep Strangers (Tributo a Deep Purple); Tiago Gomes (Jimmy Hendrix Tributo) e Rota66. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 10 ou 2kg alimento até 0h.
Canto27
Com Pagolance e Thayane Oliver. A partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Gordinho Praia do Canto
Com Maycon Sarmento e Samba Crioulo. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Resenha do Leq
Com Leq Samba, DJ Mineirinho da Disney e Muleque 027. A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista livre até 0h. Depois, valor não informado.
Música ao vivo
Boteco Boa Praça
Com Samba Fino Trato. Couvert: R$ 9,90. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Casa de Bamba
Com Samba pra Todos. A partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.
MPB na Curva
Com Débora Fassarella. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Julio Camelo
A partir das 19h, na Cervejaria Loveland Pub. R. Quinze de Novembro, 461, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações em (27) 99647-1964.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Arena Trampolim
Até 10 de setembro, acontece a atração que vai trazer muita cor, pulos, diversão e adrenalina para toda a família. O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.
Espaço Mundo Bita
Até 10 de setembro, atração com Tobogã de piscina de bolinhas, cama elástica, quadra de futebol e jogo da memória. No 1º piso, atrás da praça central do shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Até 10 de setembro. De segunda a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Ingressos: R$ 35 por 30 minutos. Para cada minuto adicional, será cobrado o valor de R$ 1 por minuto.
Exposições
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Diário de Viagem
Exposição de fotos do artista Wagner Malta Tavares feitas durante suas viagens. Em cartaz na galeria OÁ, na Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Até 13 de setembro. De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Sobre Livros
Exposição do artista paulistano Reynaldo Candia, na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Até 13 de setembro. Entrada gratuita.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Graduartes
Até 29 de setembro, acontece a exposição dos graduandos do curso de artes, onde os artistas recém formados apresentam sua produção ao grande público. As obras são resultado de pesquisas em arte que são desenvolvidas em suas questões procedimentais, técnicas e reflexivas. Na galeria de artes da UFES, na Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 17h. Agendamentos pelo email: [email protected]
Semana da Pátria
Até 10 de setembro, acontece a exposição fotográfica do exército com 14 imagens do acervo do 38º Batalhão de Infantaria, das 10h às 22h. No Boulevard Shopping Vila Velha, na Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.