Doces ou travessuras?

Sexta (31) com fantasias, pagode e pop: veja onde curtir o dia de Halloween no ES

Estado entra no clima com festas temáticas, shows, pagode, pop e até forró a fantasia. Confira a programação completa

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:00

Especial Halloween da Oca O restaurante entra no clima com menu temático e show de rock da banda Los Muertos. Ideal para quem quer curtir o Halloween com boa comida e música ao vivo. Local: A Oca. Endereço: R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória. Horário: A partir das 19h. Entrada: R$ 50.

Halloween Wanted A casa vai premiar as melhores fantasias da noite e oferecer um shot gratuito aos primeiros fantasiados. Local: Wanted Vix Endereço: R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória. Horário: A partir das 21h.

Música ao vivo Pagode do Andin Com Andin, Guto & CH e Samba ON, o evento traz o melhor do pagode com entrada gratuita até às 21h. Entrada: R$ 25. Horário: a partir das 19h. Local: Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740, Praia de Camburi.

PagoDark O Halloween ganha ritmo de samba com o Pago Dark, que reúne KN de VV, Samba JR, Maycon Sarmento e DJ GC. Horário: A partir das 21h Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto. Classificação: 18 anos. Entrada: R$ 25.

Forróloween com Gustavo Pingo O “forró das bruxas” vem com Gustavo Pingo, participação de Barbar Grecco e DJ Fabrício Bravim. Tem clima de festa junina com fantasia. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória - ES. Horário: A partir das 18h.

Tapa na Pantera Lançamento do novo álbum da banda Dub´s Ruy, com DJ Charles Jr no comando da pista. Local: A Selva Horário: 21 h até ás 03 h. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: R$ 20.

Clericot – Show de Débora Fassarella O fim de tarde tarde de sexta-feira vai ser leve, com o repertório de MPB de Débora Fassarella embalando o entardecer. Local: Clericot. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Horário: 17h às 21h.



Festas e baladas Festa Mil Grau A pista vai misturar pop mashups, remixes e funk. Os primeiros 50 entram de graça até meia-noite. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 – Jardim da Penha, Vitória. Horário: 23h às 5h. Entrada: R$ 25.

Furduncin O clássico da noite capixaba volta com pop BR, funk e remixes. Local: Fluente. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 – Jardim da Penha, Vitória. Horário: 22h às 4h.

Exposições Exposição Cores da Primavera Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data : até 16 de novembro. Horário : todos os dias, das 9h às 21h. Local : Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço : Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada : gratuita.

Pelas ondas do rádio O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data : até 2 de novembro. Horário : das 8h30 às 17h30, de terça a domingo. Local : Casa da Memória de Vila Velha. Endereço : Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada : gratuita.

Línguas africanas que fazem o Brasil Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data : até 14 de dezembro. Horário : terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local : Palácio Anchieta. Endereço : Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada : gratuita.

Territórios Transplantados: a África que vive em nós Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.

Diversão Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos).

WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque do Tarzan Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.

O Castelo Encantado Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.

