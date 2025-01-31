Sexta (31) com ensaios das escolas de samba e baladas pela Grande Vitória

Pré-carnaval
Cariacica Verão 2025
O que é? Ensaio da escola de samba Independente de Boa Vista com trio elétrico e bateria. Horário: 19h. Endereço: Na Nova Orla de Cariacica. Gratuito.
Ensaios Técnicos no Sambão
O que é? Nesta sexta, se apresentam as escolas Império de Fátima (20h30) e Independente de Eucalipto (22h), no Sambão do Povo. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória. Entrada gratuita.
Show
Mumuzinho - Festival de Verão de Itapemirim
O que é? O cantor Mumuzinho vai levar seu samba e pagode pra animar as areias da praia de Itaipava, nesta sexta (31), em Itapemirim. Horário: a partir de 21h. Onde: Praia de Itaipava, em Itapemirim.
Especial
31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
O que é? Pontal do Ipiranga terá sala de cinema na praia nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Na sexta-feira (31), o público irá assistir a animação Tarsilinha, dirigida por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. Horário: 19h. Onde: Pontal do Ipiranga, Linhares. Avenida das Luas - próximo ao palco principal, em frente às cabanas da praia. Gratuito.
Circo Portugal Internacional
O que é? Espetáculo de circo que contará com carro que se transforma em robô, homem-bala, globo da morte, mágicas e mais. Data: De 31 a 2 de fevereiro. Endereço: Em Muquiçaba, Guarapari, na Arena Premium em frente ao Sesc. Ingressos: a partir de R$30, à venda no site da Q2 Ingressos.
Festa de Nossa Senhora dos Navegantes
O que é? Festa com com atrações musicais, feira gastronômica com comidas típicas, artesanato e procissão marítima dos pescadores. Data: 30 de janeiro a 02 de fevereiro. Local: Ponta da Fruta, Rua Nossa Sra. dos Navegantes, Ponta da Fruta, Vila Velha. Gratuito.
Teatro
O Grande Circo Infímo
O que é? Espetáculo de quinta (30) a sábado (1), a partir das 19h30, no Teatro Virgínia Tamanini | Centro Cultural Sesc Glória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site da Let's Events.
Sesc Glória
O que é? Sessões gratuitas especiais de férias no Sesc Glória. Data: 8 a 31 de janeiro (de quarta a sábado). Programação: Tarsilinha (12h30), A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília (14h30), A Ilha dos Ilús (15h), Bizarros Peixes das Fossas Abissais (17h30). Ingressos: Gratuito – Disponíveis na plataforma Let’s Events ou na bilheteria do Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Clube do Humor
O que é? Show de comédia stand-up. Duração: 60 minutos. Classificação: 16 anos. Local: Auditório do Boulevard Shopping, em frente ao Outlet, em Vila Velha. Data: toda segunda e ultima sexta do mês. Horário: 20h. Ingressos: R$ 15, à venda no site da Sympla.
Festas e baladas
Velocidade135
O que é? Festa de funk com JV de VV, ML, Lukão, MT B2B, Marcão e Bero. Horário: 23h, na Garden. Endereço: Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Pagode de Reinaguração do Bar da Madeira
O que é? Festa de pagode. Horário: 22h, no Bar da Madeira. Endereço: Avenida França, - Novo Horizonte, São Mateus. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Forrózin de Verão
O que é? Shows com os artistas Severo Gomes, Everton Coroné e DJ Bravim. Horário: 22h, no Clube Alvares Cabral. Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 35, à venda no site da Zigtickets.
Selva-okê
O que é? Karaokê na A Selva. Horário: 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Buzzina
O que é? Festa de pop, funk e eletro. Com Luke, Vinni Tosta, Jxxse e Killa no Bolt. Horário: a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Kaos
O que é? Festa de eletro, reggaeton e pop br. Horário: a partir das 22h, no Fluente. Entrada: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Wave Goth 80's
O que é? Festa de Rock no Correria Music Bar. Horário: 22h. Ingressos: entrada liberada até 0h. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, SN, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Épico Beach Bar
O que é? Apresentação ao vivo da Gabz. Horário: 15h. Funcionamento: segunda a quinta, das 10h às 18h; sexta a domingo, das 10h às 20h. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Ilha do Boi, Vitória.
Ipanema Bar e Restaurante
O que é? Apresentação ao vivo de Tiago Costa. Horário: 20h. Funcionamento: quarta e quinta, das 17h à 0h; sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h; e domingo, das 11h à 0h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 865, Praia do Canto, Vitória.
Pub 426
O que é? Apresentação ao vivo com Sheep & Parafina no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho
O que é? Samba com Rodrigo Nogueira, Cecitônio Coelho e Denilson Denal no Enredo Botequim. Horário: a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Marcos Bifão - O baile
O que é? Apresentação ao vivo de brasilidades no Brizz. Horário: 19h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória.
MPB na Curva
O que é? Apresentação ao vivo de MPB, com Vinicius Caranga, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Celebrar os Sonhos e os Mistérios
O que é? Exposição comemorando uma década de carreira do artista Rick Rodrigues. Horário: 10h às 19h. Data: de 29 de janeiro a 14 de março. Visitação: segunda a sexta (exceto feriados). Local: OÁ Galeria - Av. César Hilal, 1180 - loja 9 - Praia do Suá - Vitória.
Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts
O que é? Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: todos os dias, até 10/02. Horário: Segunda a quinta: 14h às 20h; Sexta e sábado: 13h às 22h; Domingo: 13h às 21h. Entrada: evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro). Local: Shopping Mestre Álvaro.
OlharES sobre o Ziraldo
O que é? Uma mostra coletiva de ilustrações em homenagem a Ziraldo. Data: até 31 de janeiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Biblioteca do Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória.
Memória Fotográfica da Baía de Vitória
O que é? A mostra conta com 120 imagens históricas, entre desenhos e fotografias, fruto do olhar de diferentes fotógrafos que trabalharam entre 1825 e 1950 no Espírito Santo. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado. Horário: 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Levino Fânzeres, 1º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
A era da imagem analógica
O que é? Exposição imersiva. Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica? Conheça por dentro como a mágica do registro da luz acontece e aprenda curiosidades da história da fotografia, de forma interativa. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Carlo Crepaz, 4º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
MarAmar
O que é? Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Exposição Transitar o Tempo
O que é? A mostra propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre tempo, memória e ancestralidade, ampliando o diálogo entre o passado, o presente e as possibilidades futuras. Entrada: Gratuita. Visitação: até 30 de março de 2025. Horário: terça a sexta, 8h às 17h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Entrada: não informado. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Diversão
Casa Pig e Park Aranha
O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23/02. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: seg a sáb: 10h às 22h; Domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chão é Lava
O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 02/03. Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.
Circuito Galinha Pintadinha
O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$50,00 por 30 minutos. Data: de 08/01 a 02/03. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.