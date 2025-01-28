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Programação

Nadson O Ferinha e Jammil animam Praia de Camburi neste final de semana

Atrações foram anunciadas nesta terça-feira (28). As apresentações fazem parte do pré-carnaval na Arena de Verão 2025
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 14:34

Nadson O Ferinha e a Banda Jammil agitam Camburi
Nadson O Ferinha e a Banda Jammil agitam Camburi Crédito: Instagram/@bandajammil/@nadsonferinhaof
Ainda não acabou! A programação de shows na Praia de Camburi ganhou mais um final de semana de muita música. Neste sábado, 1º de fevereiro, os capixabas podem se preparar para cantar e dançar ao som de Nadson o Ferinha e Banda Jammil. As apresentações fazem parte do pré-carnaval na Arena de Verão 2025.

NADSON O FERINHA ABRE A FESTA

O pré-carnaval começará às 20h, com o show de Nadson o Ferinha. O cantor, que iniciou sua trajetória musical aos 11 anos e foi batizado artisticamente pelo tio, ganhou destaque ao lançar uma versão em brega funk da música “Na Ponta do Pé”, de MC Livinho. O hit o levou ao topo das paradas no Brasil e no exterior, alcançando o 6º lugar no Top Viral do TikTok em Portugal.
Com uma carreira marcada por números impressionantes, como 500 milhões de visualizações no YouTube e mais de 1,1 milhão de inscritos na plataforma, Nadson também se destacou ao vencer o Prêmio Multishow 2023 com a música “Sinal” na categoria Brega e Arrocha. Em Vitória, o artista promete embalar o público com sucessos como “Sete Bilhões”, “Cadê Seu Namorado Moça” e “Como Um Beijo”, que ultrapassou 72 milhões de reproduções no Spotify.

JAMMIL ENCERRA A NOITE COM AXÉ E NOSTALGIA

A partir das 22h, a banda Jammil sobe ao palco trazendo toda a energia do axé para abrir oficialmente o Carnaval 2025. Com mais de 25 anos de história, o grupo é conhecido por clássicos como “Mila”, “Celebrar”, “Praieiro” e “Chuva na Janela”. Desde 2020, a banda é liderada pelo baiano Rafael Barreto, que trouxe um estilo renovado, sem perder a essência que consolidou o Jammil como um dos grandes nomes da música brasileira.
O grupo promete um show repleto de sucessos atemporais e novos lançamentos, como “Que Saudade Disso Aqui”, que celebra a união e a alegria da música. Com sua energia contagiante, Jammil promete encerrar a noite com chave de ouro, dando um pontapé inesquecível no Carnaval de Vitória.
Banda Jammil promete agitar capital capixaba com aquecimento para o Vital
Banda Jammil promete agitar capital capixaba neste sábado (1) Crédito: Instagram/ @bandajammil
A Arena de Verão 2025 atraiu cerca de 500 mil pessoas para Camburi, com 24 shows e diversas atividades entre os dias 3 e 26 de janeiro. Entre os nomes que passaram pelas areias capixabas, estão É o Tchan, Falamansa, Blitz, Xanddy Harmonia e Tatau.

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