Mumuzinho e Regional da Nair são destaques em casa de shows de Vitória

Mumuzinho é atração do Embrazado em março Crédito: Reprodução/Instagram/@mumuzinho/@joaopedrojanuario

Nem só de janeiro vive o verão. Fevereiro já está chegando e promete ser recheado de boas atrações, começando pela programação do Embrazado, em Vitória. Entre os dias 8 de fevereiro e 22 de março, vários shows, festas temáticas e esquenta para o Carnaval vão tomar conta da casa de shows da Praia do Canto.

Entre os destaques estão o grupo Regional da Nair, que sobe ao palco no dia 1º de março com sua vibrante mistura de ritmos da cultura popular brasileira, e o cantor Mumuzinho, que apresenta sua turnê "Conectado" no dia 15 de março. Os capixabas podem esperar muito pagode no show, que traz os hits do novo projeto do artista carioca.

AGENDA FEVEREIRO

A temporada já começa com o “Embrazado Sertanejo” no dia 8 de fevereiro, trazendo os hits do estilo que conquista multidões. Na sequência, as festas tradicionais “Apaixonados pelo Triângulo”, no dia 15 de fevereiro, e” Namoro, Mas Não Caso”, no dia 8 de março, garantem a irreverência e a animação típica da folia carnavalesca.

ENCERRAMENTO E INGRESSOS

O encerramento, no dia 22 de março, ficará por conta da festa “Bebo Direito”, que promete diversão até o último dia do verão.

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