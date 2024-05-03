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Agenda

Sexta (3) com shows de Rennan da Penha e Grupo Menos é Mais no ES

E não para por aí! O dia ainda conta com tributo ao cantor Anderson Leonardo e apresentação da Orquestra Sinfônica. Confira a agenda de HZ
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 07:00

Shows

Brincadeira de Criança

Tributo ao cantor Anderson Leonardo, que era do Grupo Molejo, no Boteco do Junior, com Pele Morena, Marcão, Lehcio Soares, Shory e DJ Jota Vianna. Entrada: R$ 20. Avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Grupo Menos é Mais

O Grupo Menos é Mais se apresenta na Arena North Star, a partir das 22h. Ingressos: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia) e R$ 170 (open bar). Avenida Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina.

Especial

9ª Expo Tattoo Vitória

Shows de hardcore com Doggbite e Praga, competições de tatuagem, foodtrucks, piercings e tatuagens na hora. Até o dia 5 de maio no Centro de Convenções de Vitória. Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia). Rua Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória. 

Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo

A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo se apresenta no Teatro da Ufes em comemoração aos 70 anos da universidade, a partir das 19h. Retirada de ingressos finalizada. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. 

Bar Rerito Rodeio Festival

Na sexta, conta com shows de Kadu Vieira, Fabricio É Show, Ernesto Mathias e DJ Júnior Ceará, a partir das 19h. Na Fazenda Imperial Piti Lampier, em Domingos Martins. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 100 (camarote), á venda no site da OnTicket.

Festival de Torresmo

Festival gastronômico no estacionamento do Shopping Boulevard, das 12h às 22h, até o dia 5 de maio. Entrada Gratuita. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha.

Festas e baladas

Resenha do Deixa

Com Cariello, Samba Jr., Deixa de Conversa e Esquilo no Oasis Beach Club, a partir das 21h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória. 

Go College

Apresentação de Rennan da Penha no Embrazado, a partir das 22h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. 

Remember Blow Up

A festa Remember Blow Up com Back To The Past e DJ's no Na Vista, a partir das 20h. Ingressos esgotados. Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória.

Cabaret

Sexy songs, funk, electropop e bagaceiras na Fluente, a partir das 22h. Ingressos: R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Bota Pra Quebrar

Pop, funk, electro e indie na Bolt, a partir 23h. Entrada: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Darkside

DJ's tocam pop, indie, retrô, eletro, cultura pop, nerd e funks na The Box, a partir das 23h. Ingressos: R$ 15 ou R$ 30 revertido em consumação. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lúcia, Vitória.

Barlavento

Lukão, Alex Bonno, Ayro e Leandro Netto no Barlavento, a partir das 19h. Entrada: R$ 20 com nome na lista (solicitar via Instagram). Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Música ao vivo

Sexta em Dobro

Com Dublin & Vinicius Ayres Trio no Pub 426, a partir 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Sexta, Jazz & Bossa

Com Márcia Chagas e Victor Humberto na A Oca, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória

Brasil Pandeiro

Com Denilson Denal no Enredo Botequim, a partir das 20h. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Rock + Karaokê

Com Banda Metrópole no Correria Music Bar, a partir das 22h. Entrada Franca até às 00h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Samba na toca

Com Dj Maré, Grupo Já Gamei e Raul (vocalista do Sambasoul) na A Selva. Entrada: R$ 20. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória

Boteco Boa Praça

Com Sol Pessoa no Boteco Boa Praça, a partir das 20h. Couvert: R$ 11,90. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.

Diversão

Exposição Internacional – Dragões

Exposição Internacional inédita e gratuita com 10 espécies diferentes de dragões gigantes. Data: de 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Gratuito. Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa) Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

WOW Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha

Vila Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h até às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478

Mundo Volcano

Volcano é uma piscina gigantesca com milhares de bolinhas, além de um labirinto guardado por um dragão enorme, onde a criançada vai poder entrar, explorar e passar por diversos desafios. Data: todos os dias, até 08/06. Shopping Praia da Costa, pracinha do piso L1. Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50 para 30 minutos

Galáxia Kids

Brinquedo composto por infláveis, cama elástica, escorregadores e piscinas de bolinhas com toda temática de galáxia e extraterrestres. Data: todos os dias, até 04/05. Horário: conforme o horário de funcionamento do shopping, segunda a sábado 10h às 22h; domingos e feriados 13h às 21h. Valor: a partir de R$ 35,00 por 30 minutos. Shopping Moxuara, piso L2. Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica

Aventura Pirata

Brinquedo composto por infláveis, circuito de obstáculos com piscina de bolinhas e escorregador na temática pirata. Data: todos os dias, até 31/05. De segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados (11h as 22h) Valor: a partir de R$ 40 por 30 minutos. Shopping Montserrat, Praça de Eventos, piso L1

Exposições

O Fabuloso Mundo das Cores

Exposição de Heidi Liebermann. No Palácio Anchieta, na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Classificação livre. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h

O Inquilino

Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no Museu de Arte do Espírito Santo. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória

ABRIGAR-SE – Novas Incorporações

Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, Museu de Arte do Espírito Santo. Até 11 de agosto. Horários: das 17h às 20h. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória

Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo

Exposição na Galeria Homero Massena. De segunda à sexta, das 9h às 18h. Às quartas, das 10h às 20h. Sábados e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória

Vira Lattes

Exposição na Galeria de Arte e Pesquisa (Ufes). Terça a Sexta, das 9h às 12h e 13h às 17h. Entrada Gratuita. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória (atrás do Teatro)

Tecendo Fios

Exposição artística na Casa Porto das Artes Plásticas. Entrada gratuita. Horário de funcionamento: Segunda a sexta: 10h às 18h. Sábado: 10h às 14h. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro de Vitória

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