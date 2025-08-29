Sexta (29) no ES tem show de Alcione, Luiza Dutra, orquestra e festival em Itaúnas

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 05:00
Festival das Estações, feira holística com terapias holísticas, palestras, vivências, feira criativa, apresentações artísticas e música ao vivo. Data: sexta (9h às 19h) e sábado (9h às 17h). Local: Shopping Tiffany. Endereço: Avenida Nossa Sra. da Penha, 595, Santa Lucia, Vitória. Entrada gratuita.
O evento reúne artistas, bandas autorais e grandes nomes do mercado musical nacional em quatro dias de programação gratuita no Teatro da Ufes. Programação musical: Luiza Dutra (18h), Cidade Dormitório (18h45), Carla Sceno (19h30), Calorosa (20h15), Afronta (21h). Local: Teatro da Ufes, Vitória. Entrada: Gratuita, via credenciamento em www.formemus.com.br. Mais informações: @formemus. Veja matéria completa de HZ.
Atração: Orquestra Camerata Sesi – Temporada Pop: Não deixe o samba morrer, em comemoração aos 25 anos do Teatro Sesi. Evento: Festival Sesi Som. Horário: 19h30. Ingressos: disponíveis no site Sympla. Valores: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 40 (meia solidária). Local: Teatro Sesi – Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.
Serraiá Supermercados BH, maior concurso de quadrilhas juninas do Espírito Santo, com shows, comidas típicas e etapas eliminatórias que definem os classificados para a grande final em Jacaraípe. Horário: sexta-feira (29) e domingo (31), das 16h às 23h. Ingressos: entrada gratuita. Local: sexta – Igreja São João de Carapina; domingo – Feu Rosa, Serra.
PromoShow TUDO TEM, a maior feira de liquidação da Grande Vitória, com descontos, gastronomia, shows, artesanato local e atrações culturais para toda a família. Horário: de quinta a domingo. Ingressos: entrada gratuita. Local: Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá – Jardim Camburi, Vitória.
7ª Festa da Cappitella, em Nova Venécia, com destaque para a gastronomia italiana, cultura e música, celebrando tradições dos imigrantes e pratos típicos como cappelletti e tagliatella. Data: de quarta a domingo. Ingressos: entrada gratuita. Local: Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo.
Primeira edição em Pedra Azul, com música ao vivo, gastronomia, aulas-show, atrações infantis e experiências culturais exaltando o capixabismo. Data e horário: sexta e sábado a partir das 18h, domingo a partir das 10h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Morangão – BR-262, km 90, Rua Antônio Cebin, Pedra Azul, Domingos Martins
Festa das Raízes, em Santa Leopoldina, com programação cultural, desfile de tratores, exposição agrícola e shows musicais, tendo como destaques Luiza Andrade, Dallas Country e Xiru do Sul e Família. Data: de quinta a domingo, com atividades durante todo o dia e shows à noite. Ingressos: entrada gratuita. Local: Pátio de Festas de Santa Leopoldina.
Mais uma edição do festival gastronômico Itaúnas & Sabores, que reúne criações exclusivas de 20 restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes locais. Locais: em 20 estabelecimentos gastronômicos da Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. Preços dos pratos e sobremesas: de R$ 30 a R$ 102. Veja a matéria completa de HZ.
Show de Alcione para comemorar 50 anos de uma trajetória repletas de sucessos. Horário: 21h. Ingressos: a partir de R$ 100. Local: Patrick Ribeiro. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória.
Esqueminha com Samba Jr., Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: sexta (29), a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza – Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: de graça até às 23h.
Sexta na Selva, com show da banda Brasilidades, Happy Hour Amstel e Mojito. Horário: a partir das 21h. Ingressos: entrada gratuita até 22h30; após, R$ 20. Local: A Selva – Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Com Baduh, Edin, Koreia e DJ PN. Horário: a partir das 19h. Local: Barlavento. Endereço: Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25, pelo q2ingresso.
Balada do Louco, show de Lucas Ricco e Banda com clássicos do rock nacional. Horário: a partir das 22h. Ingressos: antecipados disponíveis em pensanoevento.com.br. Local: Correria Music Bar – Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha
Festa com muito funk, carnaval, camisa da Seleção, cerveja na mão, samba no pé, futebol de areia e caipirinha gelada. Ingressos: a partir de R$ 44, pelo site, Blue Ticket. Horário: 21h. Local: Na Vista. Endereço: R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória
Sambarock Clube com Diego Lyra convidando Reginaldo 16 Toneladas e DJ Zappie. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411. Entrada: couvert R$ 20 a partir das 19h.
Sheep & Parafina. Horário: às 21h. Local: Pub 426 – Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
MPB na Curva com Débora Fassarella. Horário: sexta-feira, das 17h às 21h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Clericot Café – Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Vinicius Ayres Trio – Especial Anos 90. Horário: a partir das 20h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Motor Rockers – Rua João da Cruz, 241, Praia do Canto, Vitória.
Happy hour com música ao vivo de Jeferson Passamani e Jardel Sanfoneiro, em repertório de clássicos da música sertaneja e muito forró. Horário: a partir das 18h. Local: Masterplace Mall. Endereço: Avenida Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória.
Espetáculo “Batinga”, com Elídio Netto, performance solo de dança que explora a memória e a ancestralidade a partir das histórias de sua avó. Data: quinta, sexta e sábado, às 19h30. Ingressos: R$ 10 a R$ 20, com desconto mediante doação de alimentos; disponíveis na bilheteria do Sesc Glória ou pelo site Lets Events. Local: Teatro Virginia Tamanini – Centro Cultural Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Exposição “Banquete para as multidões”, primeira mostra individual do artista Arthur Arnold no Espírito Santo, com trabalhos que unem tradição e contemporaneidade a partir do uso de argamassa pigmentada e talagarça. Visitação: de 27 de agosto a 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Ingressos: entrada franca. Local: Galeria Matias Brotas – Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória
O Boulevard Shopping Vila Velha recebe a exposição “Aves de Caetés”, que reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. A visitação acontece até 15 de setembro e é gratuita. Horário: de 9h às 21h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Em comemoração aos 24 anos da Associação dos Ceramistas do Espírito Santo (Cerames), a mostra "Poesias" apresenta esculturas, painéis e peças utilitárias que traduzem a poética da cerâmica. Data: até 24 de setembro. Horário: segunda a sexta: 10h às 18h; sábados: 10h às 14h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas. Endereço: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição do artista carioca José Bechara, na Galeria Belchior Paulo, em Nova Almeida. Data: até 18 de janeiro de 2026. Horário: terça a domingo, de 9h30 às 17h30. Local: Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos – Nova Almeida, Serra. Entrada gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) apresenta peças da Coleção África, pertencente à editora BEI, com máscaras, esculturas e objetos de uso cotidiano e ritualístico que representam a arte tradicional africana. Até 17 de outubro. Funcionamento: terça a sexta: 9h às 12h e 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) - Vitória. Entrada gratuita.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h, Domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Funcionamento: segunda a sexta, de 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, de 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
