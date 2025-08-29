Sextou!

Sexta (29) no ES tem show de Alcione, Luiza Dutra, orquestra e festival em Itaúnas

E tem mais! Concurso de quadrilhas juninas, feira de liquidação, Festa da Cappitella, Festival Mistura Capixaba e Dallas Country

Especial Festival das Estações – Edição de Inverno Festival das Estações, feira holística com terapias holísticas, palestras, vivências, feira criativa, apresentações artísticas e música ao vivo. Data: sexta (9h às 19h) e sábado (9h às 17h). Local: Shopping Tiffany. Endereço: Avenida Nossa Sra. da Penha, 595, Santa Lucia, Vitória. Entrada gratuita.



Formemus O evento reúne artistas, bandas autorais e grandes nomes do mercado musical nacional em quatro dias de programação gratuita no Teatro da Ufes. Programação musical: Luiza Dutra (18h), Cidade Dormitório (18h45), Carla Sceno (19h30), Calorosa (20h15), Afronta (21h). Local: Teatro da Ufes, Vitória. Entrada: Gratuita, via credenciamento em www.formemus.com.br. Mais informações: @formemus. Veja matéria completa de HZ.



Orquestra Camerata Sesi Atração: Orquestra Camerata Sesi – Temporada Pop: Não deixe o samba morrer, em comemoração aos 25 anos do Teatro Sesi. Evento: Festival Sesi Som. Horário: 19h30. Ingressos: disponíveis no site Sympla. Valores: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 40 (meia solidária). Local: Teatro Sesi – Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.



Serraiá Supermercados Serraiá Supermercados BH, maior concurso de quadrilhas juninas do Espírito Santo, com shows, comidas típicas e etapas eliminatórias que definem os classificados para a grande final em Jacaraípe. Horário: sexta-feira (29) e domingo (31), das 16h às 23h. Ingressos: entrada gratuita. Local: sexta – Igreja São João de Carapina; domingo – Feu Rosa, Serra.



PromoShow PromoShow TUDO TEM, a maior feira de liquidação da Grande Vitória, com descontos, gastronomia, shows, artesanato local e atrações culturais para toda a família. Horário: de quinta a domingo. Ingressos: entrada gratuita. Local: Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá – Jardim Camburi, Vitória.



7ª Festa da Cappitella 7ª Festa da Cappitella, em Nova Venécia, com destaque para a gastronomia italiana, cultura e música, celebrando tradições dos imigrantes e pratos típicos como cappelletti e tagliatella. Data: de quarta a domingo. Ingressos: entrada gratuita. Local: Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo.



Festival Mistura Capixaba Primeira edição em Pedra Azul, com música ao vivo, gastronomia, aulas-show, atrações infantis e experiências culturais exaltando o capixabismo. Data e horário: sexta e sábado a partir das 18h, domingo a partir das 10h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Morangão – BR-262, km 90, Rua Antônio Cebin, Pedra Azul, Domingos Martins



Festa das Raízes Festa das Raízes, em Santa Leopoldina, com programação cultural, desfile de tratores, exposição agrícola e shows musicais, tendo como destaques Luiza Andrade, Dallas Country e Xiru do Sul e Família. Data: de quinta a domingo, com atividades durante todo o dia e shows à noite. Ingressos: entrada gratuita. Local: Pátio de Festas de Santa Leopoldina.



Festival Gastronômico Itaúnas & Sabores Mais uma edição do festival gastronômico Itaúnas & Sabores, que reúne criações exclusivas de 20 restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes locais. Locais: em 20 estabelecimentos gastronômicos da Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. Preços dos pratos e sobremesas: de R$ 30 a R$ 102. Veja a matéria completa de HZ.



Shows Alcione Show de Alcione para comemorar 50 anos de uma trajetória repletas de sucessos. Horário: 21h. Ingressos: a partir de R$ 100. Local: Patrick Ribeiro. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória.



Festas e baladas Esqueminha Esqueminha com Samba Jr., Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: sexta (29), a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza – Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: de graça até às 23h.



Sexta na Selva Sexta na Selva, com show da banda Brasilidades, Happy Hour Amstel e Mojito. Horário: a partir das 21h. Ingressos: e ntrada gratuita até 22h30; após, R$ 20. Local: A Selva – Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.



Ritmado Com Baduh, Edin, Koreia e DJ PN. Horário: a partir das 19h. Local: Barlavento. Endereço: Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25, pelo q2ingresso.



Balada do Louco Balada do Louco, show de Lucas Ricco e Banda com clássicos do rock nacional. Horário: a partir das 22h. Ingressos: antecipados disponíveis em pensanoevento.com.br. Local: Correria Music Bar – Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha



Made4Brazil Festa com muito funk, carnaval, camisa da Seleção, cerveja na mão, samba no pé, futebol de areia e caipirinha gelada. Ingressos: a partir de R$ 44, pelo site, Blue Ticket. Horário: 21h. Local: Na Vista. Endereço: R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória



Música ao vivo Sambarock Clube Sambarock Clube com Diego Lyra convidando Reginaldo 16 Toneladas e DJ Zappie. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411. Entrada: couvert R$ 20 a partir das 19h.



Pub 426 Sheep & Parafina. Horário: às 21h. Local: Pub 426 – Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.



MPB na Curva MPB na Curva com Débora Fassarella. Horário : sexta-feira, das 17h às 21h. Ingressos : entrada gratuita. Local : Clericot Café – Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.



Vinicius Ayres Trio Vinicius Ayres Trio – Especial Anos 90. Horário: a partir das 20h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Motor Rockers – Rua João da Cruz, 241, Praia do Canto, Vitória.



Jeferson Passamani e Jardel Sanfoneiro Happy hour com música ao vivo de Jeferson Passamani e Jardel Sanfoneiro, em repertório de clássicos da música sertaneja e muito forró. Horário: a partir das 18h. Local: Masterplace Mall. Endereço: Avenida Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória.



Teatro Batinga Espetáculo “Batinga”, com Elídio Netto, performance solo de dança que explora a memória e a ancestralidade a partir das histórias de sua avó. Data: quinta, sexta e sábado, às 19h30. Ingressos: R$ 10 a R$ 20, com desconto mediante doação de alimentos; disponíveis na bilheteria do Sesc Glória ou pelo site Lets Events. Local: Teatro Virginia Tamanini – Centro Cultural Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.



Exposições Banquete para as multidões Exposição “Banquete para as multidões”, primeira mostra individual do artista Arthur Arnold no Espírito Santo, com trabalhos que unem tradição e contemporaneidade a partir do uso de argamassa pigmentada e talagarça. Visitação : de 27 de agosto a 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Ingressos: entrada franca. Local: Galeria Matias Brotas – Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória



Aves de Caetés O Boulevard Shopping Vila Velha recebe a exposição “Aves de Caetés”, que reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. A visitação acontece até 15 de setembro e é gratuita. Horário: de 9h às 21h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.



Poesias Em comemoração aos 24 anos da Associação dos Ceramistas do Espírito Santo (Cerames), a mostra "Poesias" apresenta esculturas, painéis e peças utilitárias que traduzem a poética da cerâmica. Data: até 24 de setembro. Horário: segunda a sexta: 10h às 18h; sábados: 10h às 14h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas. Endereço: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada: gratuita.



Para nadar é preciso vencer o mar Exposição do artista carioca José Bechara, na Galeria Belchior Paulo, em Nova Almeida. Data: até 18 de janeiro de 2026. Horário: terça a domingo, de 9h30 às 17h30. Local: Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos – Nova Almeida, Serra. Entrada gratuita.



Arte Africana: Máscaras e Esculturas A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) apresenta peças da Coleção África, pertencente à editora BEI, com máscaras, esculturas e objetos de uso cotidiano e ritualístico que representam a arte tradicional africana. Até 17 de outubro. Funcionamento: terça a sexta: 9h às 12h e 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) - Vitória. Entrada gratuita.



Diversão WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.



Vila Parque Boliche Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.



Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).



Happy On Ice Patinação Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h, Domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.



Parque do Unicórnio Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Funcionamento: segunda a sexta, de 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, de 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.



Arena Space Tron Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.



