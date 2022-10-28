Sexta (28) tem shows de Anavitória, Belo e Dubdogz no ES; veja agenda

Especial Halloween
Para adultos
O Halloween é na próxima segunda-feira (31). Porém, os bares e casas de festa estão com muitas festas para curtir a data, com direito a drinks especiais, promoções e concursos de fantasias que vão pagar até R$ 300. Confira a lista completa de festas, que vão até o dia 5 de novembro aqui.
Para crianças
E a criançada também tem vez neste Halloween. Os shoppings da Grande Vitória fizeram uma programação especial e gratuita para receber a turminha. De "pinturinha de monstros" a teatro, passando por concursos de fantasia e distribuição de doces, quatro centros de compras prepararam eventos incríveis para os pequenos. Confira a programação completa aqui.
Para curtir!
ANAVITÓRIA - Turnê Cor
A partir das 21h, no Centro de3 Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré 157, Praia do Canto. Os ingressos estão esgotados.
Belo - Gordinho Cachoeiro
Com Belo, Artsamba e Koisa Nossa. A partir das 21h, no Gordinho Cachoeiro. Avenida Mauro Miranda Madureira, 1.282, Bairro Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 90 (pista promocional/ lote 3), R$ 170 (meia/ área premium/ lote 1), à venda no site Lebillet.
Dubdogz, Watzgood, Mojjo
A partir das 23h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia/ espaço privilège/ lote 3) e R$ 130 (meia/ espaço privelège superior/ lote 4), à venda no site Superticket.
Fest Funk - Edição Gold
Com DJ Gustavo O Brabo; DJ Diego Beats; DJ KN de VV; DJ Belucio; DJ KM da Serra e DJ DESI. A partir das 23h, na Woods. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25 (inteira/ pista) e R$ 70 (inteira/ camarote/ lote promocional), à venda no site Superticket.
Sexta do Hangar
Com Sambadm e DJ Brunin Nunes. AS partir das 22h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
POPZONA
DJs Gabriel Oc, Raone Breno, Mattoli Portilho e Diego Fiuza. A partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois, R$ 15 (até 0h) e R$ 20 (após 0h). Informações: (27) 99872-6060.
Inflação 4,99
Tocando pop, retrô, electro e bagaceira, além de especial Furacão 2000 no térreo. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente na portaria).
Farofada
Tocando pop farofa, 2K e pop BR. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois, R$ 30 (all night).
Challenge
Tocando kpop e american pop. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista/ até 0h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 0h).
Festa Rock Brasil
Com Banda Metrópole. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 10 (até 0h) e R$ 20 (após).
D'Moleque + D'Bem Com A Vida
A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória. Entrada franca até 23h.
PH Dias & Nesse Clima
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 21h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Conexões Med
Com Gustavo O Brabo, Isaque Gomes, Perotz, Rogerinho, RZ e DJ Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket.
Sextanejo do Giga
Com Henryque e Gabriel. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Sexta Premium
Com Jessica Dionisio e J Paulinho. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra.
Sexta TOP
Com Blacksete, Rickson Maioli e Rony & Ricy. A partir das 20h, no Butteco's Petiscaria. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas: (27) 99644-2742.
Música ao vivo
BOSSA & MPB na Curva
Com Luiza Dutra. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299- 5918.
Samba da Lu
Com Luciana Nunes e banda. A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A casa cobra couvert, porém o valor não foi informado.
Jazz, Blues e Bossa
Com Trio Saveiros. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Especial
1ª Feira Literária de Vila Velha
Com contação de histórias, oficinas literárias, batalhas de Slam (poesia falada), palestras e exposições de escolas, livrarias e editoras. Além da apresentações musicais e teatro. A partir das 8h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Confira a programação completa aqui.
Cine Imetame
Carreta leva diversos sucessos do cinema em Aracruz com direito a pipoca e refrigerante. As sessões de 8h até 16h, são reservadas para escolas já a sessão das 19hrs é livre para o público geral exibindo o filme O Rei Leão. Na Praça da Paz. R. Indio Carneiro Magalhães, Centro, Aracruz.
Cinema Aqui
A carreta transformada em um cinema itinerante chega a Cidade Continental, na Serra. As sessões tem horários fixos: todos os dias, às 8h, às 10h, às 14h, às 16h e às 19 horas, com filmes diferentes em cada um delas. A carreta fica estacionada no setor Europa, na lateral da EMEF Irmã Cleusa Carolina Rody Coelho, entre a Avenida Meridional e a Rua dos Lobos. Os ingressos serão distribuídos no local, antes do início das sessões. Entrada franca.
5º Encontro Regional de Multicolecionadores do Epírito Santo
O evento reúne 15 expositores locais com mais de 3 mil peças para troca e venda como moedas, cartões-postais vintage, vinis selos postais raros, revistas em quadrinho (HQ), além de álbuns de figurinhas da Copa do Mundo, artesanato e muito mais. A partir das 9hrs, no Shopping Boulevard da Praia. Av. Nossa Sra. da Penha, 356, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca.
Lazer
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos), com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$ 8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão - Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.