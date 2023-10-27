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Sexta (27) com shows de Kevin O Chris, Parangolé e festivais gastronômicos pelo ES; agenda

Dia ainda conta com show de MC Maneirinho e lançamento dos sambas dos Grupos A e B do Carnaval de Vitória; veja programação de HZ
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 08:24

Shows

I Love Music Festival

Com Mari Fernandez, Kevin O Chris, Guilherme e Benuto, Leo Chaves e Parangolé, a partir das 20h, no Castelão, em Castelo. Bela Vista, Castelo. Ingressos: R$ 110 (pista meia) e R$ 200 (área vip meia), à venda no site do Le Billet.

Santa Sexta

Com MC Maneirinho, Cariello, DJ Dois D, Ayro e Anderson Baduh, a partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (pink fy meia) R$ 130 (área vip meia) e R$ 70 (espaço monster meia), à venda no site da Zig Tickets. 

A Música de Minas

Com Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini, a partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro, Novo Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos a partir de R$ 143, à venda no site da Blueticket. 

Festivais

Roda de Boteco de Colatina

Até 5 de novembro acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.

Festival de Pescado e Frutos do Mar de Jesus de Nazareth

Até 29 de outubro com atrativos na orla e pelas principais ruas do bairro. Restaurantes, feira de gastronomia e de economia solidária, praça de food trucks, espaço kids, ações sociais e shows musicais fazem parte da programação, a partir das 10h, em Jesus de Nazareth, Vitória. Confira a matéria completa de HZ. 

1ª Oktoberfest Serra

Cervejarias artesanais, shows musicais, recreação infantil e gastronomia. Até 29 de outubro, a partir das 17h, no Parque da Cidade, Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita.

Lançamento dos sambas-enredo dos Grupos A e B do Carnaval de Vitória

A partir das 20h, na quadra da Independentes de São Torquato, com entrada franca. Av. Anésio José Simões, 1159, São Torquato, Vila Velha. O evento já tem como confirmadas as participações das baterias da São Torquato e Andaraí, além de apresentações de Samba Crioulo, Primeira Classe e Serginho.

Baladas e festas

Nutri Fest

Com Samba MLK, DJ Alex Souza e DJ Tedson, a partir das 23h, na Chácara Clube. R. Antônio Rodrigues de Oliveira, Colina, Alegre. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zig Tickets. 

Lets'Go O Baile

Com Gustavo O Brabo, Dj Mineirinho, DJ Bruninho, Natalia Marques e DJ Desi, a partir das 22h, no Hangar Gastro Bar. Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 10 (feminino) e R$ 20 (masculino), à venda no site da Zig Tickets. 

Hallowen no Boteco

Com Pele Morena, Samba Júnior, Vinny e DJ Jota Vianna, a partir das 21h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 65, à venda no site da Zig Tickets.

Rolezeira

Com Love, ItSevan, Tallyso, Phi e Alê. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.

Freaky Friday

Com Saraiva, Emily Raizzer, Tonico e Cybertrans. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 25.

FunkWeen

Com Danz e Edu, Leow, Dora, Petit, Luna Ross e Emolaila. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: Entrada grátis para os 100 primeiros, R$ 10 (até meia-noite com nome na lista), R$ 15 (até meia-noite) e R$ 20 (após esse horário).

Halloween Wanted Pub

Com Eder Araújo, Giselle Dario e Léo Lima, a partir das 21h, na Wanted Pub Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.

27 anos sem Renato Russo

Com Índios Urbanos, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740. Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 15 até meia-noite.

Halloween da Black

Com DJ Baddú, a partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. 

Gordinho Praia do Canto

Com Maycon Sarmento e Sué, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 23h.

Gordinho Sambão

Com Leq Samba, Primeira Classe, DJ Koreia e DJ Fabricio V, a partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória. Entrada gratuita até meia-noite.

Música ao vivo 

Repique Samba Lounge

Com Samba da Casa, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Repique Samba Lounge. Av. Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.

Boteco Boa Praça Vitória

Com Ariel Morena, a partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$9,90

Casa de Bamba

Com Mulembá. A partir das 18h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Vila Trampolim Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Imersomar

Projeção 360° do fundo do mar com experiência em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Gincana Aquarela

Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças até 12 anos. Menores de 4 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.

Ilha Macakids

Roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 11h às 22h. No piso L2 do shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40 (30 minutos). Até 28 de outubro.

Jump Around

Até 5 de novembro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do Shopping Vitória com diversos brinquedos. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40, para a compra de na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).

Cirque Amar

Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, "aerialistas", força capilar e um balé acrobático. As apresentações acontecem de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30. Até 29 de outubro no estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: de R$ 35 a R$ 300, no site Guiche Web.

Exposições

Modernidade, Cultura e Paisagem

Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.

Fiar

Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

Fratura

A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

Lusque - Fusque

Até 14 de novembro acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria. Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.

De Onde Surgem os Sonhos

Até 28 de janeiro o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes à arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.

Tempo, Tempo, Tempo

Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro. A mostra reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria. Visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected].

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