Sexta (22) tem abertura da Vila de Páscoa em Vitória e show do FP do Trem Bala

Shows
Caos
Noite de funk com FP do Trem Bala, DJ Pelé e outra atrações no Embrazado. A partir das 22h. Ingressos custam a partir de R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia). Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória
Colina’s Beer
Evento gratuito de shows, opções gastronômicas, cerveja artesanal e área kids. A partir das 18h, no Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.
Festas
Samba e Brasilidades
Com Grupo Já Gamei e DJ Renatin na A Selva. A partir das 20h. Entrada R$ 20,00. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
EUFÓRICA
Noite de pop na Bolt. A partir das 23h. Entrada custa R$ 25,00. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
FAROFADA
Noite de funk, pop farofada e bagaceiras na Fluente. A partir das 22h. Entrada custa R$ 30,00. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Sexta Gold
Com Gustavo Venturini, JV de VV, Kn de VV, DJ Jota Vianna no Boteco do Junior. A partir das 21h. Entrada custa R$ 25,00. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1302, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo em barzinho
Boteco Boa Praça Vitória
Com Thainá Lopez. A partir das 20h. O couvert custa R$ 9,90. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.
Sheep & Parafina
Surf Music, New Wave & Post Punk no Pub 426. A partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB na Curva
Brasilidades no Clericot Café, a partir das 17h. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Butteco's Vitalino
Dia de sertanejo no Vitalino, com Richard Viana e Rickson Maioli, a partir das 20h. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha.
Samba Free
Samba no Defumes com Muleke 027, Pagodeu e Isa Cruz, a partir das 18h. Entrada gratuita. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha.
Especial
Vila de Páscoa
A Vila de Páscoa acontece na Praça dos Desejos, na Praia do Canto, a partir das 20 horas, até o dia 7 de abril. O público poderá acessar o local das 16h às 23h. Gratuito. Avenida Saturnino de Brito, 376, Praia do Canto, Vitória.
Cirque Amar
Circo no Shopping Boulevard, às 20h30. Os ingressos custam de R$ 35,00 a R$ 150,00. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Diversão
Happy On Ice Patinação
Pista de patinação na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingo e feriado, de 12h às 21h. Idade permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da patinação: a partir de R$ 50,00 (30 minutos). Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$ 25,00 (5 minutos). Até 4 de abril. Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos custam R$ 59,90 (meia, 50 minutos) e R$ 40 (meia, 30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversões em Cariacica. Preço: R$ 10,00 (ingresso individual), R$ 50,00 (passaporte nos dias de semana), R$ 60,00 (passaporte no sábado, domingo e feriado). Em frente a prefeitura de Cariacica.
Jurrassic Rex Park
Parque dos dinossauros com diversas atividades para a criançada. Preço: R$ 40,00 (30 minutos). Após esse tempo, um acréscimo de R$ 15,00 será cobrado a cada 15 minutos adicionais. No Shopping Vitória, durante o horário de funcionamento do local. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.