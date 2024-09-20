Sexta (20) com show da banda Calicanto e festivais gastronômicos no ES

Shows
Banda Calicanto
A Banda Calicanto está comemorando seis anos de existência e vai celebrar essa data com um show no Oasis Beach Club, em Vitória. Horário: das 19h às 23h. Ingressos: R$20. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
2ª Edição da Feira Distrital de Santa Teresa
Um evento que celebra a cultura local com gastronomia, música, artesanato e muito mais, resgatando a identidade dos distritos. Horário: a partir das 18h30. Com Yasmin Santos (00h30), Thiago Carvalho (22h) e outras atrações. 20 a 22 de setembro. Várzea Alegre, Santa Teresa.
Especial
CineMarias
3ª Mostra CineMarias acontece de 19 a 21 de setembro na Ufes, a programação é gratuita e aberta ao público. Programação (sexta): Retificação de nome e gênero (9h), ação de enfrentamento à violência (13h), credenciamento (13h30), roda de conversa com Eloá Puri sobre Memória e composição indígena (14h), programação especial ONU Mulheres com com Christiane Falcão (15h30), Mostra Competitiva Capixaba + Bate-papo com as realizadoras capixabas (18h), roda de conversa com Metá Metá (20h30). Local: Cine Metrópolis - Ufes. Veja a matéria completa aqui.
Festival Gastronômico Sabores do Caparaó
Festival Gastronômico Sabores do Caparaó, de sexta-feira (20) até domingo (22), na praça central do município. A entrada é gratuita. Sabores do Caparaó terá aulas-shows de culinária com os chefs Lanna Prottes, Alessandro Eller e Nagem Abikair, além de um workshop sobre cafés especiais.
Ocupação ZILHA
Nos dias 18, 19 e 20 de setembro, o Sesc Glória recebe o evento Ocupação ZILHA, promovido por jovens pesquisadores do LABMais. A programação promete uma rica diversidade de atividades que vão desde exibições audiovisuais até oficinas interativas e apresentações musicais inovadoras. Horário: a partir das 18h. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
ArteSanto
ArteSanto ES Feira Nacional do Artesanato Capixaba. Data: 13 a 22/09. Local: Praça do Papa, Vitória. Horário: de segunda a sexta - 17h às 22h, sábado e domingo - 14h às 22h. 22/09 - 14h às 20h.
Festival Pedra Azul Gourmet
Com mais de 60 endereços, entre restaurantes, cafés, empórios e cervejarias, o festival gastronômico Pedra Azul Gourmet vai até o dia 15 de outubro, com opções a partir de R$ 18. Onde: em 61 restaurantes, cafés e cervejarias de Pedra Azul (Domingos Martins) e Venda Nova do Imigrante. Veja a matéria completa de HZ.
Cantares
Encontro de corais. Corais adultos se apresentarão às 18h na sexta (20) e no sábado (21); e os corais infantis e infanto-juvenis se apresentarão no domingo (22), às 10h. Datas: 20, 21 e 22 de setembro. Horário: 20/09 (18h), 21/09 (18h), 22/09 (10h). Local: Teatro UFES, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória/ES. Ingressos: Entrada gratuita - sujeita à capacidade do teatro.
X Exposição de Carro Antigos
O evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2024, entre 9h e 18h, (Sexta 14h às 18h, Sábado 9h às 18h e Domingo 9h às 14h), no Guará Centro de Eventos / Hotel Guará Pousada. A entrada para visitação é gratuita e a organização pede que cada visitante doe 2 kg de alimento.
Festas e baladas
Gracinight, o Baile
Show ‘Gracinight, o Baile’ com Graciella D’ Ferraz. Data: 20/09 (sexta-feira), 21 h. Couvert: R$15. Local: Mad Rock’s - Rua Carlos Gomes, 433 - Parque Res. Laranjeiras, Serra.
Puxa a tropa
Com Luuh, Cariello, Bero Costa e Beleite no Embrazado a partir das 22h. Ingressos (lote promocional): R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) pelo site Zig.tickets. Rua Joaquim Lírio, - Praia do Canto, Vitória.
Pelé Faz o Baile
Com DJ Pelé e outros DJ's no Peruggia's Lounge a partir das 21h. Ingressos (1° lote): R$ 10 pelo site Sympla. Rua Aracati, 230, Glória, Vila Velha.
Na Pista
Com Vinni Tosta, Menário, Cris e Phi no Bolt a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Baile do Ventura
Reggae, brasilidadesz e afrobeats com Ventura no Brizz, a partir das 19h. Couvert: R$ 10, entrada franca até às 19h30. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Braba
Com Well, Sabino, Melanie, Isa Faustini e Fluente a partir 22h. Entrada: R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Selva-okê
Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Gordinho Sambão
D'Bem com a Vida, Muleke 027 e DJ Chocolate no Gordinho Sambão a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
I Am The Samba
Com Pele Morena e Pagolife no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Oasis Tributo
Tributo ao Oasis por Morning Glory no Correria Music Bar a partir das 22h. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
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Com Bhaskar, Paolla B, Mila Journée, Riascode, ЯUBACK e Vegas (Techno Set). Área Premium masculino: R$ 300. Área Premium feminino: R$ 250. Pista masculino: R$ 170. Pista feminino: R$ 150. Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória.
Música ao vivo
Samba, bossa e MPB
Com Trio Saveiro na A Oca a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Brasilidades
Com Rubinho Lyra na Casa de Bamba. Horário: 20h. Local: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
MPB na Curva
Com Luiza Dutra, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Duets
Rock com Duets no Pub 426, a partir das 21h. Sem cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Exposições
Acervo BPES: Bilhetes e Histórias
Com entrada gratuita, a exposição “Acervo BPES: Bilhetes e Histórias” reúne diversos materiais do passado deixados - ou esquecidos - no prédio, localizado na Praia do Suá, em Vitória. Quando: até 30 de setembro. Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Onde: Avenida João Batista Parra, 165, Praia do Suá, Vitória.
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.
Mulheres Extraordinárias
Exposição fotográfica de famílias atípicas “Mulheres Extraordinárias”. Data: 14 a 22 de setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; aos domingos de 13h às 21h. Visitação gratuita. Local: Entrada da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara.
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. A exposição permanece em cartaz até o dia 13 de dezembro de 2024, com horário de visitação entre 9h às 12h e 13h às 17h de segunda à sexta-feira. Galeria Espaço Universitário - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
Praia do Canto: Memórias e afetos
De 5 de setembro a 1 de dezembro, na Casa Senac. Visitação (exceto feriados): Quarta a Sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 18h; Domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupo de até 20 pessoas): quarta a sexta (escolas) e quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Telefone (informações): 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre. Avenida Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória.
Do Passado ao Horizonte, 150 Anos de Travessias
A mostra será exposta simultaneamente em 21 cidades de Norte a Sul do Estado, e estará aberta para visitação do público de segunda a sexta, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Local: Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
O parque está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
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