Sexta (2) com Tombo da Papa, Festival de Chopp, Banda Sinfônica e festas

Festival de Vinho do Boulevard

Festival do Vinho do Boulevard. Entrada Gratuita. Dias: até 04 de agosto. Horários: Quinta e Sexta, de 17h às 0h. Sábados e domingos, de 17h às 01h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.