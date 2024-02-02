Sexta (2) com desfile das escolas de samba de Vitória e música ao vivo

Especial
Carnaval de Vitória 2024
Na sexta rolam os desfiles das escolas de samba do Grupo A, a partir das 22h, no Sambão do Povo. Av. Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Os ingressos para os camarotes e arquibancadas estão à venda no site da Brasilticket.
Blocos de Rua
Salve Prainha
Bloco de rua com concentração na Praça Otavio Araujo, na Prainha, em Vila Velha. Horário: 17h às 20h. Gratuito. Confira programação de HZ completa sobre os blocos de rua em Vila Velha.
Baladas e festas
Samba na Toca
Com Já Gamei e DJ Bumba meu Bowie, a partir das 20h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Forró do Praia
Com Black Trio, a partir das 21h, no Kai Malia Beach. Av. Dante Michelini, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Nunca é de Leve
Com Gustavo o Brabo, Mesquita de NV, JottaM, Pagode da Praia e O Santiago, a partir das 21h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: 20, à venda no site da Zigtickets.
Só Toca Pop
Com Cybertrans, Evans, ThatsDuds, Pina e Kulza, a partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Boltantan
Com Cris, Jxxse, 4Lê e Hyaga, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Eu não Espero o Carnaval
Com Barcellos, Ian DC, Moreno Loss, Mar e Tuzzão. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: Entrada gratuita com nome na lista (até 23h). Entrada sem nome na lista: R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (após 23h).
Música ao vivo
Rock
Com Saulo Simonassi, a partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasilidades
A partir das 18h30, no Raízes Gastrobar. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória.
Luau Flammes
Com Nano Vianna, a partir das 18h, no Flammes Bar. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99579-7355.
I Am The Samba
Com Samba Jr. e Primeira Classe, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 23h.
Samba Raiz
Com Arquivo do Samba, a partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Pop & Brasilidades
A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Jazz, Samba e Bossas
Com Victor Humberto e Márcia Chagas. A partir das 19h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Diversão
Cirque Amar
Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados o espetáculo ocorre em três sessões diárias, às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$35 a R$150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no estacionamento do Shopping Boulevard, em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Pista de Patinação no Gelo
Todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70 (1 hora) e R$ 50 (30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Mergulhando no Fundo do Mar
Evento voltado para crianças com brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (1 hora); R$ 40 (30 minutos); R$ 35 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1 por minutos excedentes.
Happy On Ice Patinação
Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; Domingo e Feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos permitido somente no trenó. Valores da Patinação: a partir de R$ 50, para 30 minutos. Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$ 25, por 5 minutos. Valores Meias: R$ 8 o par. Todos os dias, até 3/3.
Brinquedo Gato Galáctico
Conta com escorregadores, piscina de bolinhas e uma área dedicada a vídeo games. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 11h às 22h. Shopping Moxuara, praça de eventos no piso L2. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Valores: Até 40 minutos, R$ 50; de 41 a 60 minutos, R$ 60; de 61 a 90 minutos, R$ 70; de 91 a 120 minutos; R$ 8; e de 121 a 180 minutos, R$ 90
Brinquedolândia
Com torre divertida, piscina de bolinhas, cama elástica, desafio das passarelas e escorregadores tubulares. Até 28 de fevereiro, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Valor: R$ 40, de 1 a 15 minutos; R$ 45, de 16 a 30 minutos; após 30 minutos será cobrado um acréscimo de R$ 5 para cada 5 minutos adicionais. Faixa etária: até 13 anos, sendo menores de 4 anos acompanhados por adulto responsável. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h.
Arena Trampolim
Praça Central, Piso L1 (em frente a Riachuelo), no Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 21h. Ingressos: R$50, por 60 minutos. R$ 1 por minuto adicional. O pagamento deverá ser feito na entrada do evento. Pessoa com Deficiência (PCD) tem direito à meia-entrada mediante apresentação de documento ou laudo na recepção para validação do direito ao benefício. O acompanhante (maior de 18 anos) não paga o ingresso. Até 25 de fevereiro.
Exposições
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Xibiu
Exposição de Ulysses Bôscolo no qual possuem retratos de pássaros que vibram cores e texturas frenéticas. Até 23 de fevereiro de 2024, no OÁ Galeria. Av. Cézar Hilal, 1180, Loja 9, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
A Cópia
A exposição de Rafael Pagatini apresenta um conjunto de xilogravuras em grande formato, no qual desafia as memórias institucionais em um cenário onde a digitalização e as redes sociais transformam o modo de o público interagir com a arte. Até 10 de fevereiro de 2024, na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Exposição - Clube do Colecionador 2023
Matias Brotas abre a exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea.