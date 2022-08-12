Sexta (12) tem Ludmilla e festivais para curtir no ES; veja agenda

SHOWS
- LUDMILLA NA FAZENDINHA
- A partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 100 (meia/ 3º lote) e R$ 140 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket.
- JUAN MARCUS E VINÍCIUS NA WOODS
- Além da dupla, se apresentam na casa Giselle Dário e Sheep. A partir das 23h, na Woods. Ingressos: R$ 50 (pista/1º lote) e R$ 80 (mezanino/1º lote). Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99889-0278
- SEXTA NO HANGAR
- Com Pele Morena, Alex & Alencar e DJ Brunin. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada franca para os 100 primeiros.
- SEXTA SÉRIE GOLD
- Com Pratikere, Sem medida, DJ Diego Beats, DJ Desi e Fabrini DJ. A partir das 21h, na Vila do Caixote. Av. Brasil, 653, Novo Horizonte, Serra. Entrada franca para as 100 primeiras mulheres. Couvert: R$ 20 (lote 1), à venda no site Lebillet.
- BLÁ BLÁ
- Com Sambadm, Samba Junior e Leandro Netto. A partir das 22h, no Santo Cupido. R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória.
- FRAZÃO + SUÉ
- A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
- NO CLASS
- A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha.
- DUETS
- A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
- BANDA FAIXA BÔNUS
- A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
- PRIME
- Com Jackson Lima e DJ Peh. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
- NOITE DOS PATRÕES
- Com Well Ferrari, Fabaiano Muniz e Gabriel Pagio. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
- RODRIGO BALLA NO BUTECO
- Com Rodrigo Balla, DJ Cabral, Rômulo Arantes e Leley. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até 21h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
- SAMBA DA MAYRA
- A partir das 20h30, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
- BOSSA & MPB NA CURVA
- Com Vinícius. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
- DIVAS
- Com Ciça Chadô (voz) e Gabriel Xavier (violão). A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
- BANDA TRILHA
- A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
- MÚSICA AO VIVO
- Com Daniel Silva às 17h e Vitor Ramos às 19h, no Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3083-5800.
FESTAS E FESTIVAIS
- VINHO FESTIVAL
- Quinze estandes participam do evento, oferecendo vinhos para todos os gostos e bolsos, além de opções gastronômicas, espaço kids e programação musical. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Abertura às 17h, com show da banda Casaca às 20h. Entrada franca.
- PUXADINHO MOXUARA - ESPECIAL DIA DOS PAIS
- Com gastronomia, cerveja artesanal e shows com diversas bandas. No estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. A programação esta aberta ao público a partir das 17h, com show de PH Dias, às 20h30. Entrada franca.
- 2º FESTIVAL SABORES & CANÇÕES
- Circuito gastronômico com 14 restaurantes de Colatina, que criaram pratos exclusivos para o festival, além de música ao vivo. A programação segue o horário de funcionamento dos restaurantes. Até 22 de agosto. Entrada franca.
- ARACUZ SABORES
- Com diversas opções gastronômicas, aulas de culinária ministradas por chefs renomados, circuito de cervejas artesanais e programação musical na Barra Sahy, em Aracruz. A partir das 18h, abertura da praça de alimentação; às 19h, início das aulas de culinária e show com Duo Harpa e Voz; às 20h, Fena Jazz e às 22h, banda PicNic Dogs.
- PINK FLOYD TRIBUTO
- Com Pink Flaming. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 00h). Informações: (27) 98116-3325.
- FESTIVAL FORFUNK
- Rennan da Penha, Gabriel do Borel, Biel do Furducin, Bero, JV de VV, Gabriel Pratti, Beleite, Cariello, Lukao, Perotz e DODO. A partir das 22h, no Privilège Vitória. Ingressos: R$ 60 (meia/ 4º lote), à venda no site Superticket.
- RESPEITA NOSSA HISTÓRIA
- Com MC Romeu, Mc Colibri, MC Orelha, DJ Fabrini, DJ Nenenzão e Samba On. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (meia/ lote 1) e R$ 40 (camarote/ lote 1), à venda no site Lebillet.
- QUINTAL DO PARADA ZERO VINTE E SETE
- Com Gustavo O Babo, É O Clima e grupo Primeira Classe. A partir das 20h, no Parada 027, Av. Pres. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Kubitschek, Guarapari. Ingressos: R$ 20 (inteira/ 1º lote), à venda no site SuperTicket.
- POPB
- Com muito pop e old hits, além de especial Latinas Duvidosas no térreo. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente na portaria).
- FAROFADA
- Pop farofa, 2K e pop BR. Especial Long Set com Luke Hemerly. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (all night).
- BEATS SENSES
- Pop, pop BR e funk. DJs Nanno, Tonico, Pepeu e Rafa Arcanjo. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, após R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 99872-6060.
- KJ-PARTY
- K-pop, J-pop e asian songs. DJs Diogo, Isa, Mou, Karu e Doodles. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (com nome na lista/ até 22h30) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 22h30).
- PREVIEW CARPE VITA WINTER GRAMADO
- DJs The Otherz, Kali, Jotta F, Dan Calmon e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 70 (pink up) e R$ 40 (pink fy).
LAZER
- CIRCO DO PATATI PATATÁ
- O espetáculo apresenta números circenses misturados com canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento. Até 21 de agosto.
- 5º FESTCINE PEDRA AZUL
- Com exibição especial dos filmes, "Reno", de Leonardo Magalhães e "O E.T. de Varginhalta", de Victorhugo Passabon Amorim. A partir das 20h, no site oficial do evento. Programação gratuita.
- 2ª EDIÇÃO DO POETIZE-SE
- Sarau de Poesia e Música, além do lançamento do Prêmio de Incentivo à Cultura Virginia Tamanini. A partir das 19h, na Praça Duque de Caxias em Santa Teresa. Às 19h, dança italiana; 19h40, concerto com o Quinteto de cordas da Orquestra Camerata SESI; 20h40, declamações; 21h40, entrega do prêmio Virgínia Tamanini à Amaro Lima; 22h10, coquetel e encerramento.
- PLANETÁRIO DE VITÓRIA
- Local tem programação especial durante todas as sextas-feiras do mês de agosto, sem precisar de agendamento prévio. No Planetário de Vitória. Avenida Fernando Ferrari, 514, dentro do campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo. A partir das 18h, arqueoastronomia Maia; às 18h30, reconhecimento do céu (jovem/adulto) e às 19h30, reconhecimento do céu (infantil). Entrada franca.
- A BELA E A FERA EXPERIENCE
- Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento) que recria o clássico "A Bela e a Fera". Horários: 10h30, 13h, 15h, 17h, 19h e 21h. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta, R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) / Sábado e domingo, R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser adquiridos pelo site A Bela e a Fera Experience.
- SUPER FORÇA HQ
- Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1m de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
- PATRULHA CANINA
- Circuito interativo da Patrulha Canina. De segunda a quarta, das 10h às 22h; de quinta a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 23h. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (30 min) e R$ 60 (60 min). Até 24 de agosto.
- MAGIC PARK
- Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
- MUNDO DA DIVERSÃO
- Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
EXPOSIÇÕES
- ESTANDARTE NEGRO
- Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
- MASSENICAS: EXPOSIÇÃO DE MOSAICOS
- Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h, no Museu Atelier Homero Massena, na Prainha. Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro, Vila Velha. Até 15 de agosto.
- MUSEU FERROVIÁRIO DOMINGOS LAGE
- A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
- MUSEU HISTÓRICO DE SANTA CRUZ
- Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
- REVIRAVOLTA: ARTE E GEOPOLÍTICA NO ACERVO VIDEOBRASIL
- Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.
- REVIRAVOLTA: CORPO E PERFORMANCE NO ACERVO VIDEOBRASIL
- Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.