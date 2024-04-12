Sexta (12) com show de André Prando e festivais gastronômicos no ES

Shows
Flames com Ramemes
Com Ramemes, Jaca Beats, Adame, Madeusa e Asiat na The Box, a partir das 23h. Ingressos: R$ 60,00. Avenida Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória.
Cesar Baldan
Lançamento do primeiro álbum solo de Cesar Baldan Show, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 15,00. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
André Prando
André Prando canta Sérgio Sampaio com Duo Zebedeu, a partir das 20h, no Brizz. Entrada gratuita até às 20h, após esse horário será cobrado R$ 10,00. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Especial
Na Brasa Rock Beer
Festival de churrasco em Aracruz, até domingo (14), a partir das 12h. Praça da Paz, Centro de Aracruz.
Boulevard Festival
De 11 a 14 e 18 a 21 de abril, com muita música e opções gastronômicas. Na sexta, conta com shows de Vinícius Ayres (20h) e Jackson Lima (22h), no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Horário: 17h às 0h. Entrada Gratuita. Classificação livre.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann composta por trabalhos inéditos em diferentes formatos, no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça a sexta-feira das 9h às 17h; sábado, domingo e feriado das 9h às 16h. Entrada Gratuita. Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória.
Festas
Rock na Selva
Com Overphone, Barba & Os profetas, DJ Thuderbeard e DJ Saraiva na A Selva, a partir das 21h. Ingressos: R$ 25,00. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Flash
Com pop, funk, electro na Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 25,00. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Funk a Holic
Com DJ Koreia na Fluente, a partir das 22h. Entrada: R$ 40,00. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Nunca é de leve
Com DJ Kn de Vila Velha e outros, a partir das 22h, no Boteco do Júnior. Entrada: R$ 20,00. Avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Future Trance
Com Eletrosanto e Zeus no Correria, a partir das 23h. Entrada gratuita até às 00h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Barlavento
Com Pri Spamer, Monia Lombardi, Bunny, Shaskia no Barlavento, a partir das 19h. Quiosque 01, na Avenida Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.
Música ao vivo
Back To The Past
Back To The Past no Pub 426, a partir das 21h. Entrada gratuita. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasilidades
A partir das 18h30, no Raízes Gastrobar. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória.
I Am The Samba
Com Samba Jr, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 23h.
Diversão
Exposição Disney 100 anos
Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: 05/04 a 28/04. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversões em Cariacica. Ingresso individual: R$ 10, passaporte (dias de semana): R$ 50, passaporte (sábado, domingo e feriado): R$ 60. Em frente a prefeitura de Cariacica.
Jurassic Rex Park
Park Parque dos dinossauros com diversas atividades para a criançada. R$ 40 para 30 minutos. Após esse tempo, um acréscimo de R$ 15 será cobrado a cada 15 minutos adicionais. Horário: de 10h às 22h. Local: no Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
OcupaSacy VIX
No Sesc Glória, de 10h às 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Juruti-Festival das Tribos
Exposição fotográfica do artista Alexandre Baena, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.
O Poema das Cores
Exposição interativa em Cachoiero de Itapemirim. Visitas: entre 11 de abril e 9 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Sala Levino Fanzers (anexo à Casa da Memória), rua 25 de março, 118, Centro, Cachoeiro de Itapemirim.