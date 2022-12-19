Segunda (19) tem programação de Natal e show de humor; veja agenda

Decoração de Natal sensorial, com Casa de Doces do Papai Noel, Árvore de Natal com passagem interna na decoração de balas, Boneco Ginger, Cupcake giratório, balanço para cadeirante PNE, escorregador infantil, painéis interativos Monte seu Ginger e Pinturas Natalinas e Oficina Natalina Candy e Trenzinho de Natal. No Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. O Papai Noel está presente de segunda a sexta-feira das 14h às 17h30 e das 18h30 às 22h; aos sábados das 13h às 17h30 e das 18h30 às 22h e aos domingos das 14h às 20h. Preços: Fotos com o Papai Noel custam a partir de R$ 50 já o trenzinho custa R$ 15 por 3 minutos.