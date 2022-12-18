Boninho publica lista com celebridades cotadas para o Big Brother Brasil 23

Enquanto o jogo entre Argentina e França acontecia no Catar, Boninho aproveitou para lançar uma bomba nas redes sociais e sair correndo. O diretor de núcleo da Rede Globo disse em um vídeo que vai abrir votação para que os fãs ajudem a escolher quais celebridades estarão no Big Brother Brasil 23, que estreia em 16 de janeiro. O link para que as pessoas votarem ainda não foi divulgado.
Boninho incentivou que os internautas votem em seus nomes preferidos. Ele organizou as pessoas que poderão estar na próxima edição do reality show pelas categorias "cantoras e cantores", "influencers", "atrizes e atores", e "outros". "A lista de candidatos para o BBB está tão grande que eu resolvi fazer um prêmio tipo Hollywood, que você vota em quem deve entrar no BBB", afirmou.
Entre as celebridades cotadas está a cantora Wanessa, que recentemente publicou um vídeo em seu perfil no Instagram dizendo que não participará do programa. Também aparecem Cleo Pires, Samantha Schmütz, Sérgio Loroza, Joelma, Lexa, Rita Von Hunty e a ex-jogadora de basquete Hortência.
CONFIRA A LISTA COMPLETA:
Cantoras e cantores
- Vitão
- Paula Fernandes
- Wanessa
- Lexa
- Joelma
- Mariely Santos
- Murilo Huff
- Lucas Lucco
Atrizes e atores
- João Guilherme
- Bruna Griphao
- Yasmin Brunet
- Samantha Schmütz
- Pedro Novaes
- Micael Borges
- Sérgio Loroza
- Rafael Infante
- Ana Hiraki
- Cleo Pires
- Rômulo Arantes Neto
Influencers Digitais
- Sofia Santino
- Dora Figueiredo
- Laura Brito
- Vivi Wanderley
- John Drops
- Rita Von Hunty
- Lívia Andrade
- Wanessa Lopes
Outros
- Hortência
- Arthur Zanetti
- Ingrid Silva
- Pablo Morais